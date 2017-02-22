اصرار ترکیه موجب تغییر مواضع آمریکا در الرقه شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «فکری ایشیک» وزیر دفاع ترکیه امروز در سخنانی اعلام کرد که به نظر می رسد مواضع آمریکا در قبال عملیات نظامی در استان الرقه واقع در کشور سوریه تغییر کرده است.

وزیر دفاع ترکیه در مصاحبه امروز خود با شبکه تلویزیونی «اِن تی وی» در این باره گفت که تغییرات اندکی را در مواضع آمریکا در قبال عملیات در الرقه سوریه و نیز نقش کُردها در این رابطه مشاهده کرده و این امر را به دلیل پافشاری آنکارا در مواضعش در این خصوص قلمداد می کند.

«فکری ایشیک» در ادامه این مصاحبه بدون اشاره به حضور بدون مجوز نظامیان این کشور در خاک سوریه تصریح کرد که آنکارا بار دیگر درباره لزوم عقب نشینی کُردهای «وای پی جی» از «منبج» در سوریه با مقامات آمریکائی رایزنی کرده و اصرار آنکارا در این مورد نیز ادامه خواهد داشت.

لازم به ذکر است ترکیه از ۲۴ آگوست سال ۲۰۱۵ میلادی بر خلاف موازین بین المللی و بدون کسب مجوز از حکومت قانونی سوریه با هدف اعلامیِ مبارزه با تروریست های داعش، اما با تمرکز بر سرکوب شدید کردهای سوریه و عقب راندن آن ها به شرق رود فرات، به عملیات نظامی خود موسوم به «سپر فرات» مبادرت ورزیده است.