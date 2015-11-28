آمریکا خواستار مسدود شدن مرز ترکیه با سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، آمریکا در راستای محدود کردن فعالیت های داعش از ترکیه خواسته تا مرز خود با سوریه را مسدود کند.

نظر به آنکه مرز ترکیه با سوریه یکی از مهمترین محورهای مبادلاتی داعش و دیگر گروه های تروریستی است به نظر می رسد که آمریکا برای جدی نشان دادن خود در امر مبارزه با داعش چنین درخواستی را از ترکیه مطرح کرده باشد.

این وضعیت در حالی است که شب گذشته وزیر امور خارجه روسیه ضمن تاکید بر لزوم همکاری با دولت دمشق از تمایل مسکو برای بستن مرز ترکیه – سوریه در راستای مبارزه با داعش سخن گفت. «سرگئی لاوروف» بعد از دیدار با «ولید المعلم» همتای سوری خود از آمادگی مسکو برای هماهنگی گام های مؤثر در زمینه بستن مرز ترکیه – سوریه در همکاری با دولت دمشق سخن گفت.

وی با اشاره به درخواست «فرانسوا اولاند» رئیس جمهوری فرانسه مبنی بر لزوم اتخاذ اقداماتی در جهت انسداد مرز ترکیه – سوریه، گفت: ما به گونه ای فعال از این طرح حمایت می کنیم. روسیه از هماهنگی گام های مؤثر در این زمینه به ویژه در همکاری با دولت سوریه استقبال می کند.

وی ادامه داد: مسکو بر این باور است که با انسداد این خط مرزی، می توان از بسیاری جهات به مسئله ریشه کن کردن داعش در خاک سوریه پاسخ داد.