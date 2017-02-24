برادر رهبر کره شمالی با ماده کشنده عصبی ترور شده است

به گزار خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، پلیس مالزی اعلام کرد که از نوعی ماده شیمیایی عصبی کشنده در ترور «کیم جونگ نام» برادر ناتنی «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی استفاده شده است.

مقامات در مالزی می گویند که ماده «وی‌اکس» در صورت مقتول کشف شده است. سازمان ملل متحد این عامل شیمیایی را در فهرست جنگ افزارهای کشتار جمعی ممنوعه قرار داده است.

روز ۱۳ فوریه کیم جونگ نام در فرودگاه کوالالامپور در انتظار هواپیما برای سفر به ماکائو بود که مورد حمله دو زن قرار گرفت. تصاویر ویدیویی که از این ماجرا گرفته شده نشان می‌دهد که یکی از زن‌ها او را از پشت می‌گیرد و دیگری پارچه‌ای را به صورت وی می‌کشد.

کیم جونگ اون سپس در فرودگاه دچار شوک شدید شد و قبل از رسیدن به بیمارستان ظاهرا در نتیجه نوعی مسمومیت درگذشت. دولت مالزی جسد کیم جونگ نام را کالبدشکافی و اعلام کرده که مرگ در نتیجه مسمومیت بوده است.

دولت کره شمالی دیروز پنجشنبه (۲۳ فوریه) برای نخستین بار به این ماجرا واکنش نشان داد و طی بیانیه‌ای بدون آن که به نام کیم جونگ نام و نسبت خانوادگی‌اش اشاره‌ای کند مالزی را به همسویی با کره جنوبی و در پیش گرفتن رفتار غیردوستانه نسبت به کره شمالی متهم کرد.

در این رابطه، مالزی از کره شمالی خواسته است که چهار مظنون فراری را مسترد کند. «خالد ابوبکر» رئیس پلیس مالزی پیشتر اعلام کرده بود که ماموران به هیون کوانگ سونگ، دبیر دوم سفارت کره شمالی نیز مظنون هستند.

رئیس پلیس مالزی همچنین می گوید که کیم اوک ایل، یکی از کارمندان خطوط هواپیمایی کره شمالی از جمله مظنونان است.

پلیس مالزی اعلام کرده است که اسامی شهروندان کره شمالی را که به ارتباط با قتل کیم جونگ نام مظنون هستند همراه با تصاویر و حکم احضار آنان برای اینترپل - پلیس بین الملل - ارسال داشته و خواستار همکاری جهانی برای بازداشت آنان شده است.

کمیته حقوقدانان کره شمالی اقدام دولت مالزی در برخورد با این ماجرا رانقض حاکمیت کره شمالی، نقض آشکار و فاحش مبانی حقوق بشر و موازین اخلاقی" توصیف کرده است.

تا قبل از این قتل، دولت مالزی روابط دوستانه‌ای با کره شمالی داشت اما با افزایش اختلاف نظر بین دو کشور، سفیر خود از کره شمالی را فراخوانده است.