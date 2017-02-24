سرهنگ پاسدار میرزا احمدی در حاشیه آماده سازی جایگاه دفن ۳ شهید گمنام شهر بردستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با دهه دوم فاطمیه و ایام شهادت حضرت زهرا(س) پیکر مطهر ۳ شهید گمنام دوران دفاع مقدس در شهر بردستان تشییع و خاکسپاری می‌شود.

وی با بیان اینکه تدفین با شکوه و در شأن این ۳ شهید گمنام در راس برنامه‌های سپاه سیدالشهدا شهرستان دیر است، افزود: ملت ایران مدیون و مرهون خون شهداست و وظیفه همه ماست که با برگزاری مراسمی باشکوه و استقبالی بی‌نظیر باری دیگر با آرمان‌های امام و شهدا تجدید پیمانی دوباره ببندیم.

فرمانده سپاه سید الشهدا شهرستان دیر همچنین در خصوص زمان تدفین پیکر ۳ شهید گمنام دفاع مقدس در بردستان گفت: این مراسم روز پنجشنبه ۱۲ اسفند ماه سالجاری همزمان با روز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) با حضور قشرهای مختلف مردم شهرستان، دانشگاهیان و خانواده معظم شهدا و مسئولین در شهر بردستان تشییع و به خاک سپرده می‌شود.

میرزا احمدی افزود: پیکر ۳ شهید گمنام دوران دفاع مقدس عصر روز سه‌شنبه از طریق فرودگاه عسلویه وارد شهرستان دیر می‌شود تا روز پنجشنبه صبح در شهر بردستان تشیع و به خاک سپرده شود.