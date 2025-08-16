به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار سیدعلی حسینی‌نیا صبح شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با تسلیت اربعین حسینی و تقدیر از حضور باشکوه مردم شهرستان دیر در پیاده‌روی جاماندگان اربعین اظهار داشت: مردم شهرستان دیر یک بار دیگر با حضور باشکوه خود در این مراسم اوج عشق و ارادت خود را به سید و سالار شهیدان نشان دادند.

فرمانده سپاه سیدالشهدا علیه السلام شهرستان دیر با بیان اینکه تاکنون پیکر پاک و مطهر شهدای گمنام در پنج شهر و یک روستای شهرستان دیر آرمیده‌اند، بیان کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته و مصوبه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، امسال پیکر پاک یک شهید گمنام در روستای سرمستان خاکسپاری خواهد شد.

حسینی‌نیا درباره آخرین وضعیت یادمان شهید گمنام روستای سرمستان بیان کرد: یادمان شهید گمنام روستای سرمستان طراحی شده و با نظارت و مدیریت پرهیزکار مسئول معاونت بسیج سازندگی سپاه شهرستان و همکاری و همراهی دهیار و شورای اسلامی و مردم شهیدپرور این روستا در حال ساخت است.

وی یادآور شد: تاکنون طراحی و بتن‌ریزی فونداسیون این یادمان به اتمام رسیده و با پایان عملیات ساخت، این روستا در آذرماه سال جاری همزمان با ایام فاطمیه میزبان شهید گمنام خواهد بود.

فرمانده سپاه سیدالشهدا علیه‌السلام شهرستان دیر عنوان کرد: روستای سرمستان دارای ۹ شهید است و اولین شهیده زن انقلاب در استان نیز متعلق به این روستا است.