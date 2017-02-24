حمله توئیتری ترامپ به اف بی آی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توئیتر رئیس جمهور آمریکا، «دونالد ترامپ» در جدیدترین توئیت خود نوشت: اف بی آی نمی تواند درز دهندگان اطلاعات را شناسایی کند.

رئیس جمهور آمریکا همچنین در توئیت دیگری نوشت: درز دهندگان اطلاعات در درون اف بی آی هستند.

این توئیت ها در واکنش به امتناع اف بی آی از درخواست کاخ سفید مبنی بر تکذیب ارتباط نزدیکان ترامپ با روسیه منتشر شده اند.

اخیرا کاخ سفید از «اداره تحقیقات فدرال درخواست کرده تا گزارش‌هایی که به وسیله رسانه‌ها درباره ارتباط مقامات دولت ترامپ با روسیه منتشر شده را تکذیب کند که این درخواست با مخالفت اف بی آی مواجه شده است.

این گزارش‌ها یک روز پس از مصاحبه تلوزیونی «رینس پرایباس» رئیس کارکنان کاخ سفید که در آن پرایباس گفته بود مقامات تیم ترامپ به وی اطمینان خاطر داده‌اند هیچ گونه ارتباطی با مقامات روسیه در زمان انتخابات نداشته‌اند، منتشر شده‌اند.

سی.ان.ان گزارش داد که پرایباس در اقدامی عجیب از اف بی آی این درخواست را داشته اما پلیس فدرال آمریکا با این درخواست مخالفت کرده و حاضر به تکذیب علنی گزارش‌های پیشین در این باره نشده است.