به گزارش خبرنگار مهر، سیده عذرا موسوی نویسنده و روزنامه‌نگار ادبی و خالق مجموعه داستان‌های «جشن باغ صدری» و «گربه‌ معبد کنکور» یادداشت بلندی را با نگاه به رمان «برج قحطی» اثر هادی حکیمیان در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است. لازم به یادآوری است این رمان نامزد جایزه ادبی جلال آل احمد و شهید حبیب غنی‌پور در سال جاری بود و توجه بسیاری را در میان منتقدان در سال اخیر به خود جلب کرده است.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

«برج ﻿قحطی» اثر هادی حکیمیان برای نخستین بار در بهار ۱۳۹۴ از سوی نشر «شهرستان ادب» راهی بازار کتاب شد. این اثر در «نهمین جایزه جلال آل﻿احمد» و «شانزدهمین جایزه﻿ی کتاب سال شهید غنی﻿پور» نامزد دریافت جایزه شد. فارق از این﻿ها برج قحطی اثر قابل تأملی است که نمی﻿توان بی﻿تفاوت از کنار آن گذشت.

برج قحطی، داستان جوانی مبارز با تفکرات کمونیستی، فارغ﻿التحصیل دانشکده فنی و بزرگ شده تهران است که در شهر یزد ساکن شده و به﻿عنوان معلم حق﻿التدریسی در دانش﻿سرای مقدماتی مشغول به فعالیت می﻿شود. در آستانه﻿ی سفر ملکه، فرح پهلوی به یزد، «آویش»، دختر علی﻿ارفع﻿خان، فرماندار سابق یزد که از علاقه راوی به تاریخ و تخصص او در این زمینه مطلع شده است، به او پیشنهاد نگارش یک نمایشنامه را می﻿دهد. به دنبال این برنامه، راوی با برخی چهره﻿های سرشناس یزد آشنا شده و دل در گروی عشق آویش می﻿بندد. پس از مدتی وی با گروهی از جوانان مذهبی و انقلابی شهر ارتباط می﻿یابد و در جریان ترور دادستان نظامی ارتش شاهنشاهی دستگیر می﻿شود. او که دچار فراموشی شده، در بازداشتگاه تحت شکنجه﻿‌های فراوان قرار می﻿گیرد و خاطرات گذشته‌﻿اش که شرح آشنایی با اعضای انجمن ادبی شهر، ارتباط با برخی بزرگان و مسئولان شهر، ارتباط کاری با آویش و علاقه‌﻿اش به تاریخ یزد است، بازگو می﻿شود.

قهرمان داستان که در اثر شکنجه﻿‌های جسمی ﻿و روحی دچار اختلالات شدید روانی شده، برای مدتی به قرنطینه﻿ بهداری منتقل می﻿شود و پس از مرخص شدن از قرنطینه، چند ماهی را به عنوان معلم در یکی از روستاهای دور افتاده﻿ی حاشیه﻿ی کویر، روزگار می﻿گذراند. ولی با رخ دادن قتلی در روستا، دوباره به عنوان مظنون بازداشت شده و به زندان عمومی شهر فرستاده می﻿شود. به دنبال شورش زندانیان و کشته و زخمی شدن برخی از آن﻿ها، راوی – که مسئولان زندان دلایل کافی برای نگهداری او نیافته﻿اند- به دلیل اختلالات روانی، دوباره راهی تیمارستان می﻿شود. و سرانجام پس از مدتی، زمانی که ظاهراً حالش بهتر شده از تیمارستان مرخص می﻿شود و از آن﻿جا که دوستی در شهر ندارد، ناچار دوباره به همان روستای حاشیه کویر پناه می﻿برد.

اگر رمان تاریخی را زیرگونه‌﻿ای از رمان بدانیم، نمی﻿تواند چیز دیگری به﻿جز رمان باشد و پس از آن است که می﻿تواند صفت «تاریخی» بیابد. درواقع رمان تاریخی آمیزه﻿ای از تخیل و واقعیت است و آن﻿چه رمان را تاریخی می﻿سازد، درون﻿مایه، موضوع و یا طرح است. یعنی ماده﻿ی اولیه﻿ داستان، تاریخ است و بسته به این﻿که چه﻿قدر از واقعیت دور و به تخیل نزدیک می﻿شود، جوهر تاریخی آن کم یا زیاد می﻿گردد. بنابراین نویسنده باید در گام نخست، یک سری مطالب غیر خیالی را گرد آورد، ولی نباید فراموش کند که «تاریخی» تنها صفتی برای این گونه﻿ی رمان است و هوشیار باشد که گرفتار نقل تاریخ نشود. به عبارت دیگر، پیامد نهایی آمیختگی تاریخ و ادبیات در این گونه، حاصل تاریخ نیست؛ بلکه محصول ادبیات و درواقع تخیل است.

رمان‌﻿نویس مجاز است در پرداخت شخصیت﻿ها و حقایق تاریخی تا حدی از اختیار و جعل بهره ببرد؛ به شرطی که این موارد در محدوده خاصی اعمال شوند و آن﻿ها را تبدیل به اموری غیر قابل تشخیص و یا دورغ نسازند و از همین رو است که رمان تاریخی با تمام پای﻿بندی﻿اش به تاریخ، اثری قابل استناد نیست.

حکیمیان در برج قحطی، با توانمندی بسیار و به﻿خوبی از تاریخ بهره گرفته و البته هوشمندی ویژه﻿ای به کار برده﻿ است و آن این﻿که زمانی که خواننده در روایتی غرق می﻿شود و ممکن است آن را یک روایت صرفاً تاریخی تلقی کند، پیش﻿دستی می﻿کند و اثر را از دام این اتهام نجات می﻿دهد. مثلاً راوی، ماجرای مرگ «لالاریحان» و «جنون عبدالکریم﻿خان» را تعریف می﻿کند و بعد می﻿گوید، «این ماجرا در هیچ کتابی نوشته نشده و شاهد زنده﻿ای وجود ندارد، ولی من دیده﻿ام». ص ۱۶۲

یا هنگامی که در قرنطینه﻿ S.P.R ماجرایی تاریخی را نقل می﻿کند می﻿گوید، «قضیه کشته شدن حاج﻿مندنقی را هم کامل برایش شرح دادم، اما خان آلمان از این بابت چیزی یادش نبود؛ یعنی هرچه اصرار کردم گفت، همچو چیزی را نشنیده، نه توی جوانی نه حالا که پیر شده.» ص ۲۲۳

یا «خانم پاییزه حرف﻿هایم را همیشه با صبر و حوصله گوش می﻿کند و آخرش هم می﻿گوید: «همه﻿اش وهمیات است. باور کن همه این﻿ها وهمیات است.»» ص ۱۸۶

و به این ترتیب به خواننده گوشزد می﻿کند که این﻿ها همه ساخته و پرداخته﻿ی ذهن نویسنده است، نه تاریخ صرف.

هم﻿چنین می‌﻿توان برج قحطی را یک رمان بومی دانست. نویسنده در رمان محلی، بر جغرافیا و بافت تاریخی یک منطقه، اقوام، فرهنگ و نظام معیشتی خاص آن و همین﻿طور بر گویش و زبان آن منطقه تأکید می﻿ورزد و به ترسیم دقیق جلوه﻿های زندگی مردم آن منطقه می﻿پردازد.

نویسنده﻿ برج قحطی، یزد را به﻿عنوان بستری برای نقل داستان خود برگزیده است. او دست مخاطب را می﻿گیرد، در کوچه﻿پس﻿کوچه﻿های شهر می﻿گرداند و ویرانه﻿ها و حصار قدیمی شهر را نشانش می﻿دهد. شاید یزد تنها شهری باشد که در آن زرتشتی، یهودی و مسلمان این﻿طور آمیخته باهم زندگی می﻿کنند و این پدیده باعث ایجاد ویژگی﻿های منحصر به فردی شده است. حکیمیان نیز توانسته به﻿خوبی از این ظرفیت بهره ببرد و شخصیت﻿های زیبای خود را در قالب این خرده﻿فرهنگ﻿ها خلق کند.

حسین سرباز می﻿گوید: «جهود هم بنده خداست، یک﻿خرده﻿ای گدا و بدصفت و پچل هستند، اما خوب هستند دیگر، چیزی که خدا خواسته که نمی﻿شود گفت چرا. ما چه می﻿دانیم؟ شاید جهودها هم به یک دردی می﻿خورند، وگرنه خدا که بیکار نبوده این همه بنشیند جهود خلق بکند.

نجم‌﻿الهدی می﻿گوید: «من همسایه جهودها بوده﻿ام و تا حالا هم بدی﻿شان را ندیده﻿ام. پدر خدابیامرزم هم همیشه می﻿گفت، اگر گشنه﻿تشنه بودی، برو خانه جهود که پاک است، اگر هم سرپناه نداشتی و شب ویلان بودی، برو خانه گبر بخسب که رحم دل دارد...» ص ۳۲۳

همین انتخاب اقلیم در اثر باعث شده تا ظرافت﻿های مردم﻿شناسانه﻿ بسیاری نمود یابد. اشاره به برخی آداب و عقاید مثل روشن کردن آتش روی پشت﻿بام در شب ۱۵ مرداد به نشانه﻿ی شکستن زهر هوا (ص ۲۹۴)، کاه﻿ریزان کردن در ظهر روز بیستم مرداد، بر دهانه﻿ قنات تا زمین دوباره بجوشد و قهر و عذاب دور شود (ص ۲۹۴)، زن دادن قنات در غروب روز بیستم مرداد (ص ۴۲۵) و عقیده﻿ی زرتشتیان درباره﻿ی چاه نازبانو (محل غیب شدن خواهر شهربانو، دختر یزگرد) که آن را حاجت﻿ دهنده به دختران دم بخت و زنان نازا می﻿دانند، از آن دست است.

هم﻿چنین یکی از ویژگی﻿‌های رمان محلی، اتکا به «تاریخ شفاهی» است که به نظر می﻿‌آید حکیمیان از این عنصر در اثر خود بسیار بهره برده است.

«حسین پاپلی»، نویسنده﻿ی شازده﻿ حمام که اتفاقاً او نیز یزدی است، در اثر خود به نکته﻿ ظریفی اشاره می﻿کند؛ این﻿که کسی که در دهه﻿های ۲۰ و ۳۰ در ایران زندگی کرده و عصر سنتِ پیش از مدرنتیه را تجربه کرده است، عمری سه‌﻿هزار ساله دارد؛ چون در طول سه ﻿هزار سال، وضع همواره همین﻿طور بوده است. بنابراین زمانی که مخاطب سرگذشت مردم یزد را در دوره﻿ پهلوی اول، مشروطه و پیش از آن، در برج قحطی می‌﻿خواند، انگار سرگذشتی طولانی از مردم ایران را از نظر می﻿گذراند.

برجسته‌﻿ترین و ممتازترین ویژگی برج قحطی، زبان آن است که در این اثر بر نثر منطبق شده است. زبان برج قحطی قوام﻿ یافته و پخته است و معلوم است که نویسنده برای دست یافتن به آن، تلاش فراوانی کرده و نتیجه﻿ این کوشش واقعاً قابل تقدیر است. هرچند که ممکن است مخاطبان واکنش﻿های متفاوتی در برابر آن داشته باشند؛ زیرا تعداد واژه﻿های بومی و محلی در آن بسیار زیاد است.

یکی دیگر از ویژگی﻿های برج قحطی، شکستن تصویر مردِ دانا و توانایِ شکست﻿‌ناپذیر است. یکی از کلیشه﻿‌های جنسیتی که در بسیاری از آثار ادبی جهان؛ به﻿ ویژه ایران نمود بارزی دارد، تصویر مردان قوی، توانا، زیرک، دانا و مستقل است؛ مردانی که به﻿ ندرت احساساتی چون غم و ترس را از خود بروز می‌﻿دهند. ولی در برج قحطی، مخاطب با مردانی روبه‌﻿رو می﻿شود که بی﻿‌پروا احساسات خود را نشان می﻿‌دهند و در سختی‌﻿ها و گرفتاری‌﻿ها «زیر گریه می﻿زنند»؛ مثل راوی، دکتر، بازجوی دهاتی، ارباب خسرو، میرزا رضای طال﻿ساز، اوستا تقی و بسیاری مردهای دیگر. انگار همه﻿ مردها و اصلاً همه﻿ آدم﻿ها بغض فروخورده﻿ای دارند که منتظر یک تلنگر و یک اشاره است که تبدیل به اشک بشود و سرازیر شود. انگار تمام ظلم﻿ها، بی‌﻿عدالتی﻿‌ها و سرخوردگی‌﻿ها در سینه﻿ آدم﻿ها تبدیل به عقده شده است.

رمان شروع خوب و پرانرژی‌﻿ای دارد و حکیمیان ثابت کرده که ذهن داستان﻿‌پرداز و دهان قصه‌﻿گویی دارد که می﻿تواند مثل «شهرزاد» هزارویک شب، هر شب ماجرایی را رو کند و داستانی بگوید؛ آن﻿چنان که مخاطبان با سلیقه‌﻿های گوناگون را جذب اثر خود کند. بااین﻿همه رفته﻿‌رفته در خلال داستان از انرژی اولیه﻿ اثر کاسته می﻿شود و انگار راوی تنها به دنبال بهانهه﻿ای برای بیان خرده ﻿روایت﻿‌هاست. بااین﻿که خرده ﻿روایت﻿ها فی﻿‌نفسه جذاب و زیبا هستند، ولی گاهی از خط اصلی داستان دور می﻿‌شوند و به ﻿عبارتی داستان را به بی﻿راهه می‌﻿برند؛ به نحوی که فصل پنجم، همان فصلی که راوی گرفتار زندان عمومی شده است را از کارآیی می‌﻿اندازد و این تصور را ایجاد می﻿کند که حتی اگر این فصل حذف می﻿شد، مشکلی در پیرنگ داستان رخ نمی‌﻿داد.

این اتفاق درباره﻿ شخصیت‌﻿های داستان نیز به وقوع می‌﻿پیوندد. حکیمیان در فصل اول، شخصیت﻿های بسیار زیبا و جانداری خلق کرده است؛ مثل صنم﻿‌بانو، دبیر جغرافیا و دبیر ریاضی که به﻿ راحتی از دست می﻿‌روند و در حصار همان فصل گرفتار می﻿‌شوند. ای﻿کاش نویسنده از ظرفیتی که ساخته و برای فراهم آوردن آن تلاش نموده، بیش از این بهره می﻿برد.

درواقع یکی از پاشنه﻿ آشیل﻿‌های برج قحطی سیل شخصیت﻿های ریز و درشتی است که وارد داستان می﻿‌شوند، اثری از خود به جا می‌﻿گذارند و می﻿‌گذرند. اثر برخی از این شخصیت﻿ها آن﻿چنان کم﻿رنگ و سطحی است که به﻿ زودی فراموش می‌﻿شوند و تنها باعث شلوغی اثر می‌﻿شوند.

گربه﻿ بیدنجیلی که بچه‌﻿اش را به نیش گرفته، یکی دیگر از شخصیت﻿هاست که بارها و بارها در داستان حضور می‌﻿یابد و نمی﻿توان بی﻿‌تفاوت از کنار او گذشت. گربه بیدنجیلی حتماً یک نماد است؛ هرچند که به نظر می﻿رسد نویسنده نقشه و طرحی برای حضور دائم او در داستان ندارد. یعنی دقیقاً معلوم نیست که این گربه باید کجاها باشد و کجاها نباشد؛ حال آن﻿که بی‌﻿مناسبت و با مناسبت به هر گوشه سرک می﻿کشد.

همان﻿طور که پیش﻿تر نیز اشاره شد، یکی از نقاط قوت اثر، زبان پخته و منسجم آن است، بااین﻿حال ذکر چند نکته درباره﻿ی زبان ضروری است.

نخست این﻿که زبان فارسی از زمان مشروطه به این سو، رو به سادگی گذاشته و این روند همواره سیر صعودی داشته است؛ درحالی﻿که زبان داستان برج قحطی - بااین﻿که داستان در سال﻿های ۵۳ و ۵۴ رخ می﻿دهد- تنه به تنه﻿ی زبان آثار دهه﻿ ۲۰ و پیش از آن می﻿زند. هم﻿چنین راوی داستان، این زبان را برای خود اختصاصی کرده است؛ مثلاً حروف اضافه را حذف می﻿کند.

- سرهنگ اختری زنگِ رئیس کلانتری شش می﻿زند. ص ۴۱۰

- فحش کلاته (یکی از شخصیت﻿های اثر) داد. ص ۴۰۹

- هیچ﻿کس گوشِ حرف﻿هایم نمی﻿کرد. ص ۴۲۱

- این﻿جا هم بدترِ کافه ﻿شراگ نیست. ص ۳۶۹

دوم این﻿که راوی، جوانی بزرگ﻿شده﻿ تهران است، لیسانس فنی دارد، با زبان انگلیسی و فرانسه آشناست (آن﻿قدر که تدریس می﻿کند)، آموزگار موسیقی است و عضو یک سازمان سیاسی است؛ یعنی مراودات اجتماعی فراوانی دارد. بنابراین زبان راوی و این حجم استفاده از واژه﻿‌های بومی اصلاً قابل قبول نیست. درواقع تناسبی میان زبان و شخصیت راوی وجود ندارد.

چه﻿‌طور جوانی با این مشخصات به چنین زبان دست یافته است؟ این مسأله، پیرنگ داستان را زیر سؤال می﻿برد؛ زیرا دلیلی منطقی برای این اتفاق تراشیده نشده است و جالب این﻿که اصلاً باعث شگفتی اطرافیانش نمی﻿شود؛ بااین﻿که همه اصرار دارند به او بقبولانند که چون بزرگ شده﻿ی تهران است، با فرهنگ و مردم یزد غریبه است.

نکته﻿ دیگر که به محتوای اثر بازمی﻿‌گردد، دیدگاه‌های ایدئولوژیک راوی است. راوی که عقاید چپ دارد و از دین گریزان است، در جای﻿جای اثر، فاصله﻿ خود از دین و مذهب را حفظ می﻿کند، ولی زمانی که «آدخت»، پیرزنی از اهالی روستا شاخه‌﻿ای از گل آویشن به راوی می﻿‌دهد، راوی یاد آویش و شاخه‌﻿ای از شکوفه﻿‌های بادام که آویش به او هدیه کرده بود می﻿افتد و ناخودآگاه بغضش می‌﻿ترکد.

«جلوی آدخت نمی﻿خواستم چیزی بروز بدهم، اما پیرزن زیر بازوم را گرفت از زمین بلندم کرد و با لبخندی کم﻿رنگ گفت: «شاید باورش برات سخت باشد، اما من هم یک روزی مثل تو جوان بوده﻿ام؛ برای همین هم درد دلدادگی برایم غریبه نیست. از من گیس﻿ سفید می﻿شنوی، هر طوری هست دوباره برو سراغش. اگر هم یک جوری است که دستت چاره ﻿کوتاه شده، همه﻿ چیز را بسپار به خدا.»

خدا، خدا، خدا... خدا همه جا بود؛ حتی توی ترس، در اوج نداری، مانده در میانه یک تنهایی بی﻿انتها و با همه خستگی داشتم خودم را مجاب می﻿کردم به ماندن. به این حرف آدخت که لابد کسی آن بالابالاها هست، کسی که دستم را گرفته و رهمنون اینجا کرده و اصلاً با همین ایمان تازه شکل گرفته بود که روزهایم شب می﻿شد.» ص ۲۷۰

این تنها جایی است که در زندگی راوی، حرفی از خدا به میان می﻿آید و البته در حد یک شعار باقی می﻿ماند، فراموش می﻿شود و دیگر در هیچ جایی از زندگی او، نشانه﻿ای از آن دیده نمی﻿شود. حال این پرسش به ذهن می﻿رسد که چرا حرف از خدا به میان آمد و چرا پررنگ﻿تر نشد؟ ای کاش نویسنده بیش﻿تر به این موضوع می﻿پرداخت و یا اصلاً حرفی از آن به میان نمی﻿آورد.

برج قحطی یکی از ارزشمندترین آثاری است که در سال﻿های اخیر وارد بازار کتاب شده، کام خواننده﻿ ایرانی را شیرین کرده و بر ارزش ادبیات داستانی فارسی افزوده است. جا دارد به هادی حکیمیان برای خلق چنین اثر گران﻿مایه﻿‌ای دست مریزاد بگوییم و برایش آرزوی موفقیت﻿های روزافزون کنیم.