بابک پزشکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه امروزه تبادل اطلاعات در زمینه گردشگری با متخصصان دیگر کشورها امری اجتناب‌ناپذیر است، گفت: بر این اساس دهم الی یازدهم اسفندماه همایش جامع گردشگری ایران در استان مازندران برگزار خواهد شد تا تبادل اطلاعات خوبی در زمینه گردشگری انجام شود.

دبیر اجرایی همایش جامع گردشگری ایران با بیان اینکه ساماندهی پژوهش‌های انجام شده در زمینه گردشگری امری مهم تلقی می‌شود، اظهار کرد: در این راستا فراخوان مقاله برای شرکت در همایش بین‌المللی مازندران انجام شد که خوشبختانه ۲۷۳ نفر پژوهشگر اقدام به ثبت نام برای ارائه مقاله کردند.

وی ادامه داد: تاکنون ۲۵۵ مقاله به دبیرخانه ارسال شده که در این میان ۱۲۰ مقاله پذیرفته شده و ۳۵ مقاله دیگر نیز در بخش پوستر منتخب شده‌اند.

پزشکی با اشاره به اینکه یکی از نقاط قابل توجه همایش جامع گردشگری ایران حضور جمعی از شهرداران و اعضای شورای شهر سراسر کشور است، ادامه داد: البته نباید فراموش کرد که مسئولان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مدیران سازمان‌های مرتبط و فعالان صنعت گردشگری داخلی و خارجی نیز در این همایش حضور خواهند داشت.

دبیر اجرایی همایش جامع گردشگری ایران از حضور نمایندگان شرکت‌های معتبر و سرمایه‌گذاران مشهور خارجی در همایش بین‌المللی استان مازندران خبر داد و افزود: ۱۶ نماینده سرمایه‌گذاران خارجی از کشورهایی مانند روسیه، فرانسه، ایتالیا، ترکیه، آذربایجان، چین، عمان و غیره در همایش عنوان شده حضور خواهند یافت.

وی دیدار چهره به چهره جمعی از شهرداران و اعضای شورای شهر سراسر کشور با سرمایه‌گذاران خارجی را فرصت مناسبی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی دانست و تصریح کرد: این اقدام در راستای شناسایی ظرفیت‌ها، منابع و مناطق مستعد سرمایه‌گذاری در زمینه گردشگری و ارتقاء قطب های گردشگری در مقیاس ملی انجام می‌شود.

پزشکی بیان کرد: اشتغال‌زایی و کارآفرینی در صنعت گردشگری، ارتقاء دانش، توانمندی و مهارت های کاربردی و عملیاتی فعالان مرتبط در این حوزه، بهبود ارتباطات ملی- منطقه‌ای به منظور توسعه گردشگری، بررسی شیوه‌های نوین آموزش گردشگری، شناسایی دافعه های گردشگری و ارایه راهکارهای موثر جهت رفع این معضلات و غیره را از جمله اهداف برگزاری همایش جامع گردشگری ایران دانست.