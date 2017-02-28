۳۱ کیلومتر شبکه آب و فاضلاب بیجار در سال آینده اصلاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان، حسین اصفهانی به ارائه گزارشی از فعالیت های این مجموعه طی ۱۰ ماهه سال جاری پرداخت و گفت: امور آبفا بیجار طی این مدت اقدام به تعویض ۴۳۸ دستگاه کنتور کرده است.

وی تعداد حوادث انشعابات آب را هزار و ۵۵ مورد، حوادث شبکه آب را ۱۷۸ مورد و حوادث انتقال آب را ۱۸ مورد ذکرکرد و اظهارداشت: تعداد حوادث انشعابات فاضلاب ۱۴۷ مورد و حوادث شکبه فاضلاب ۳۸ مورد بوده است.

مدیر امور آبفا شهرستان بیجار، میزان آب تولیدی در این مجموعه را ۴ میلیون و ۹۶۱ هزار و ۹۱۴ مترمکعب ذکر کرد و گفت: از دیگر فعالیت های این مجموعه، پروژه های اصلاح و توسعه شبکه آب و فاضلاب بوده است.

اصفهانی افزود: در همین راستا عملیات توسعه شبکه فاضلاب باغ سالاری به طول یک کیلومتر، اصلاح شبکه فاضلاب خیابان شهدا به طول ۳۸۱ متر، اجرای شبکه آب و فاضلاب ۱۳۸ واحدی مسکن مهر، اصلاح شبکه فاضلاب محلات ریگ سیاه پای قپان به طول حدود یک کیلومتر، اصلاح شبکه آب محلات سطح شهر به طول یکهزار و ۶۲۰ متر، اصلاح شبکه فاضلاب محلات سطح شهر به طول ۵۴۰ متر، اصلاح شبکه آب شهر بابارشانی به طول ۲ کیلومتر انجام شده است.

وی در خصوص پروژه های تعیین تکلیف شده برای سال ۹۶ بیان کرد: اصلاح شبکه آب بیجار به طول ۵ ۲ کیلومتر، اصلاح شبکه فاضلاب بیجار به طول ۴ کیلومتر و اصلاح شبکه آب شهر بابارشانی به طول ۲ کیلومتر از جمله مهمترین این طرح ها است.

اصفهانی عنوان کرد: پروژه های تعیین تکلیف شده تامین آب شامل حفر دو حلقه چاه در مسیر صلوات آباد، حفر یک حلقه چاه در شهر بابارشانی، حفر یک حلقه چاه در شهر یاسوکند، حفر یک حلقه چاه در مسیر قمشلو، حفر یک حلقه چاه در مسیر تخت و حفر یک حلقه چاه در شهر یاسوکند به عمق ۱۱۱ متر است.