به گزارش خبرنگار مهر، سارا الوندی صبح پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران امسال با شعار «با کتاب گفت‌وگو کنیم» برگزار می‌شود و کتابخانه‌های عمومی شهرستان بیجار نیز برنامه‌های متنوعی را برای ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در نظر گرفته‌اند.

وی افزود: شهرستان بیجار دارای ۶ باب کتابخانه عمومی است که ۲ کتابخانه در شهر بیجار، شامل کتابخانه شهید نجات‌الهی و کتابخانه مرحوم لطف‌اللهی، یک کتابخانه در شهر حسن‌آباد یاسوکند، یک کتابخانه در شهر بابارشانی و ۲ کتابخانه نیز در روستاهای خسروآباد و جعفرآباد فعالیت دارند.

مسئول کتابخانه‌های عمومی شهرستان بیجار با اشاره به وضعیت عضویت و منابع کتابخانه‌ها بیان کرد: در مجموع حدود یک‌هزار و ۵۰۰ نفر عضو این ۶ کتابخانه هستند و نزدیک به ۱۲۹ هزار و ۷۹۰ جلد کتاب نیز در مجموعه کتابخانه‌های عمومی شهرستان وجود دارد.

الوندی با اشاره به وضعیت سرانه فضای کتابخانه‌ای در شهرستان گفت: بیجار از نظر سرانه فضای کتابخانه‌ای نسبت به جمعیت، در جایگاه نخست استان قرار دارد.

بازگشایی کتابخانه حسن‌آباد یاسوکند پس از جذب نیروی جدید

وی در ادامه از بازگشایی مجدد کتابخانه عمومی شهر حسن‌آباد یاسوکند خبر داد و افزود: پس از بازنشستگی نیروی قبلی این کتابخانه در سال گذشته، فعالیت آن با وقفه مواجه شد، اما با جذب نیروی جدید طی حدود یک ماه گذشته، کتابخانه بار دیگر فعالیت خود را از سر گرفته است.

مسئول کتابخانه‌های عمومی شهرستان بیجار درباره وضعیت کتابخانه روستای جعفرآباد نیز اظهار کرد: این کتابخانه به دلیل بروز مشکلاتی در ساختمان، حدود یک سال است که تعطیل شده و پیگیری‌ها برای رفع مشکل آن ضروری است.

اجرای برنامه‌های فرهنگی در هفته کتاب

الوندی با اشاره به برنامه‌های هفته کتاب در شهرستان بیجار گفت: از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده می‌توان به برگزاری زنگ کتاب در مدارس، تجلیل از نویسندگان و اصحاب قلم بومی، بازدید دانش‌آموزان از کتابخانه‌ها، برنامه‌های قصه‌گویی و مسابقات کتابخوانی اشاره کرد.

وی افزود: برگزاری نمایشگاه کتاب در کتابخانه شهید نجات‌الهی و کتابخانه مرحوم لطف‌اللهی، جشن کتاب، برنامه‌های ترویجی در مدارس و تبلیغات محیطی با موضوع اهدای کتاب به کتابخانه‌ها از دیگر برنامه‌های این هفته است.

مسئول کتابخانه‌های عمومی شهرستان بیجار ادامه داد: همچنین با توجه به اهمیت ترویج فرهنگ مطالعه، موضوع کتاب و کتابخوانی در خطبه‌های نماز جمعه مطرح خواهد شد و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت مدارس و برنامه‌های فرهنگی، گروه‌های مختلف مردم به‌ویژه کودکان و نوجوانان را با کتاب و کتابخانه بیشتر آشنا کنیم.

الوندی با بیان اینکه برنامه‌های هفته کتاب تنها به شهر بیجار محدود نمی‌شود، خاطرنشان کرد: در شهرهای حسن‌آباد یاسوکند و بابارشانی نیز برنامه‌هایی پیش‌بینی شده است و در شهرهای پیرتاج و توپ‌آغاج که فاقد کتابخانه عمومی هستند، برنامه‌های فرهنگی از جمله قصه‌گویی و مسابقات کتابخوانی با محوریت مدارس برگزار خواهد شد.

وی با قدردانی از همراهی فرماندار، شهردار و شورای اسلامی شهر بیجار در اجرای برنامه‌های فرهنگی گفت: در زمینه تأمین جوایز برای تجلیل از اصحاب قلم بومی و همچنین برندگان مسابقات کتابخوانی، فرماندار، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر همکاری و حمایت خوبی داشته‌اند که این همراهی در اجرای برنامه‌های هفته کتاب مؤثر بوده است.