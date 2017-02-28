به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی سه شنبه شب در جمع دانشجویان دانشگاه شیراز در پاسخ به سوالی در خصوص کاندیدا شدن در انتخابات ریاست جمهوری افزود: اصولگرایان لیستی را اعلام کردند که نام من در آن قرار دارد.

وی درپاسخ به سوالی در خصوص استفاده کردن از محمود احمدی نژاد نیز گفت: احمدی نژاد برای کشور یک ظرفیت است که باید از آن استفاده شود.

وزیر سابق نفت تاکید کرد: هر کس سرباز رهبری باشد من هم به او خدمت می کنم.

قاسمی با اشاره به عملکرد دولت نهم و دهم نیز یادآور شد: دولت نهم و دهم انقلابی بود و کارهای بزرگی در مسیر عدالت اجتماعی انجام داد که البته به طور حتم در طی هشت سال کار یک دولت مشکلاتی هم وجود دارد.

وی ادامه داد: اینکه رهبری فرمودند احمدی نژاد در انتخابات شرکت نکند تدبیر ایشان بود، با توجه به شناخت کافی از کشور که همگان باید قبول کنند چرا که تدبیر مقام معظم رهبری لازم الاجراست.

وزیر سابق نفت ادامه داد: امروز در کشور ما بحران سیاسی وجود ندارد اما همه چیز سیاسی شده در حالی که مهمترین مشکل امروز مباحث اقتصادی است و اگر دولت تعهدات خود را به مردم انجام داده که دیگر نباید مردم نیازی به ۴۵ هزار تومان داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه به گفته برخی نمودار و جدول نشان از عملکرد نیست، گفت: سخن این دوستان بسیار مناسب است و امروز باید عملکرد دولت را در جیب مردم دنبال کنیم.

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص وضعیت گاز ترکمنستان گفت: اگر می توانستند آتش سوزی ساختمان پلاسکو را به دولت قبل نسبت می دادند. ترکمنستان به دلیل پرداخت نشدن مطالبات گاز را قطع کرد هر چند که انتظار آنها نیز بی جا بود اما این قطع شدن گاز بعد از بیش از سه سال از پایان کار دولت هیچ ارتباطی به دولت قبل ندارد.

وی در خصوص صادرات گاز به پاکستان نیز گفت:به اعتقاد بسیاری از افراد و اقتصاددانان قرارداد صادرات گاز به پاکستان بهترین قرارداد بود چرا که نقض آن نیز دولت پاکستان را مجبور می کرد که ۸۰ درصد خسارت را پرداخت کند اما دلیل اجرایی نشدن آن را نمی دانم.

وزیر سابق نفت با بیان اینکه اقتصاد کشور از همان اول بر روی ریل باور و اعتقاد قرار نگرفت گفت: اقتصاد کشور دست تکنوکرات با تفکر لیبرالی بود و حتی پس از جنگ نیز تفکر سازندگی برداشتی از مدل غربی شد و برخی اعتقاد داشتند که غربی ها و چشم آبی ها باید کشور را بسازند اما همگان دیدند که در این صحنه نیز با پیروی از گفتمان امام (ره) موفق ظاهر شدیم.

قاسمی ادامه داد: نمی شود برخی به دنبال تجارت شخصی باشند و مسئولیت کارهای دولتی نیز داشته باشند. چرا که اقتصاد کشور نیازمند تفکر کارآمد است و در این راستا نمی توان یک نفر را سی سال به عنوان وزیر نگه داشت. در حالی که امروز در تمام خانه های ایرانی یک جوان بیکار وجود دارد.

وزیر سابق نفت افزود:کشور ما امروز در شرایط بحرانی اقتصاد است و در مرحله اول ما باید این مشکل را قبول کنیم و سپس برای آن برنامه ریزی داشته باشیم چرا که اگر دانشجویی به دنبال پایان تحصیل نباشد و سربازی هم تمایل به پایان خدمت نداشته باشد به معنی این است که نمی خواهند گرفتار مشکل بیکاری شوند بنابراین امروز طبق آمار ۷۸ درصد از مباحث مربوط به مردم موضوعات اقتصادی است.