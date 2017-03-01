فردا،آخرین مهلت ثبت نام سهمیه سوخت ناوگان باری درون شهری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، شهرام آدم نژاد با اعلام این خبر گفت: همه ناوگان حمل و نقل باری درون شهری برای ساماندهی مصرف سوخت باید به سامانه www.utcms.ir وزارت کشور مراجعه و ثبت نام کنند در غیر این‌صورت، سهمیه سوخت آنان از اول فروردین ۹۶ کاهش می یابد.

وی افزود: با توجه به تصمیم کارگروه پیمایش درباره سهمیه ناوگان دیزلی حمل و نقل عمومی کشور مبنی بر ساماندهی حمل و نقل ناوگان باری درون شهری باید در این سایت ثبت نام کنند و تا ۱۲ اسفند فرصت دارند ثبت نام خود را تکمیل کنند.

آدم نژاد از مالکان و رانندگان حمل و نقل باری درون شهری خواست در فرصت تعیین شده ثبت نام کنند.

این مقام مسئول ادامه داد: در صورتی که مالکان و رانندگان در هیچ کدام از مجموعه های درون و برون شهری ثبت نام نکنند، سهمیه سوخت آنها از اول فروردین به مرور این کاهش افزایش می یابد.

به گفته معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، روند کاهش سهمیه سوخت مالکانی که در سامانه ثبت نام نکنند ادامه می یابد تا برای ساماندهی ناوگان حمل و نقل عمومی باری درون شهری تصمیم جدی تری گرفته شود.