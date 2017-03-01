به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده انتظامی تهران بزرگ دربارهٔ جزییات دستگیری اعضای باند سرقت مسلحانه از ماشین حمله پول در بزرگراه حقانی تهران، در جمع خبرنگاران گفت: متهمان این سرقت که با نقشه قبلی و به طرز زیرکانه‌ای عملیات سرقت را به اجرا درآورده بودند همه جوانب کار را در نظر گرفته و حتی موقعیت دوربین‌های داخل خودروی حمل پول و همچنین دوربین‌های ترافیکی محل حمل پول‌ها را هم می‌دانستند.

سردار ساجدی نیا ادامه داد: از این رو از همان دقایق اولیه اعلام سرقت کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی وارد عمل شده و در بعدازظهر روز سرقت یعنی روز پنجشنبه هفته گذشته موفق شدند رد دو نفر از اعضای این باند را شناسایی کنند.

وی افزود: در بررسی‌های دقیق پلیسی مشخص شد جمعاً ۶ نفر در جریان این سرقت مسلحانه دست داشتند که سارقان بعد از به سرقت بردن ۹۰۰ میلیون تومان از خودروی حامل پول بانک پاسارگاد از محل سرقت در اتوبان حقانی با یک دستگاه خودروی سواری ال ۹۰ مسروقه، به سمت خیابان فداییان اسلام در جنوب تهران رفته و بعد از جابجایی پول‌ها در یک خودروی سواری پراید مسروقه دیگر، در یک نقشه هماهنگ به چهار نقطه متفاوت در کشور متواری شدند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اعلام اینکه بررسی‌های پلیسی نشان می‌داد متهمان بعد از انجام این سرقت به صورت گروه‌های دو به دو به شهرهای شمالی، جنوبی و مرکزی و شمال شرقی کشور متواری شده بودند از این رو کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام عملیات اطلاعاتی موفق شدند رد دو نفر از متهمان را که متأسفانه کارمند بخش حراست بانک بوده و در جریان این سرقت دست داشتند، زده و با گذشت یک هفته از زمان سرقت شب گذشته همه اعضای این باند سرقت مسلحانه را در اقصی نقاط کشور دستگیر و به اداره آگاهی تهران بزرگ منتقل کنند.

ساجدی نیا افزود: در عملیات دستگیری متهمان که شب گذشته در محدوده یکی از شهرک‌های شهرستان گیلان به وقوع پیوست مأموران مجبور به شلیک و تیراندازی شدند که در این تیراندازی‌ها دو نفر زخمی و در حال حاضر در بیمارستان بستری هستند.

ساجدی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر دربارهٔ عضویت یک خانم در جریان این سرقت مسلحانه گفت: شب گذشته یک خانم که همسر یکی از اعضای باند است زخمی شد اما هنوز مدارک و مستنداتی دربارهٔ دخالت وی در جریان این سرقت به دست نیامده است و امیدواریم در جریان بازجویی‌های فنی و پلیسی نسبت و دخالت این خانم مشخص شود.

وی گفت: از مجموع ۹۰۰ میلیون تومان پولی که در جریان این نقشه به سرقت رفته بود بخشی خرج شده که سارقان ادعا می‌کنند برای خرید ملک و خودروی سواری شاسی بلند از آن استفاده کرده‌اند و مأموران شب گذشته ۵۵۰ میلیون تومان وجه نقد از محل اختفای متهمان به دست آوردند.

ساجدی نیا با بیان اینکه مسئولین بانک حتماً باید نسبت به رعایت نکات ایمنی مخصوصاً در زمان حمل پول دقت لازم و کافی را داشته باشند، اظهار داشت: بررسی‌های پلیسی نشان می‌داد بانک پاسارگاد متأسفانه با نادیده گرفتن مسائل ایمنی در روزهای پنجشنبه اقدام به جابجایی حجم بالای پول در خودروهای بانک و بدون عامل مسلح می‌کرده است و همین نقیصه باعث وسوسه شدن دو نفر از کارمندان بانک شده و نقشه سرقت را اجرا کردند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ همچنین گفت: متهمانی که شب گذشته دستگیر شدند ادعا کردند قصد داشتند به زودی و در همین هفته اقدام به سرقت یک محموله دیگر از پول‌های بانک پاسارگاد کنند.

وی همچنین اضافه کرد: بررسی‌های پلیسی نشان می‌دهد هر دو عضوی که نقشه سرقت را کشیده‌اند از کارمندان بخش حراست بانک پاسارگاد بوده‌اند و میزان دقیق پول‌های حمل شده و همچنین نقشه حرکت خودروها و نفرات حاضر در خودروها را می‌دانستند.

سردار ساجدی نیا افزود: نهایت تشکر و قدردانی را از همکارانم در پلیس آگاهی تهران بزرگ دارم که با بسیج صددرصدی امکانات و تجهیزات پلیسی موفق شدند در کمترین زمان ممکن متهمان این پرونده سرقت مسلحانه را دستگیر کنند.

وی در پایان با اعلام اینکه پلیس آگاهی و مجموعه پلیس در تهران همزمان با روزهای پایانی سال فعالیت‌ها و رصدهای انتظامی خود را افزایش می‌دهد افزود: قصد داریم محیط را برای فعالیت همه سارقان اعم از سارقان مسلح، کیف قاپ‌ها، موبایل قاپ‌ها و جیب برها ناامن کنیم و در این راه به همکاری و کمک شهروندان احتیاج داریم.