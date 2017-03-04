پیشرفت ۹۵.۵ درصدی مسکن مهر در شهرهای کوچک

امید محمدی در گفتگو با مهر، افزود: براساس برنامه باید ۳۴۷ هزار واحد مسکن مهر در شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر به متقاضیان واگذار شود که از این تعداد ۸۷۰۰ واحد فاقد متقاضی است.

محمدی، ادامه داد: تعداد واحدهای بدون متقاضی بیش از ۱۱ هزار واحد بود که با توجه به حذف برخی شرایط(حذف شرط پنج سال سکونت در محل پروژه، تاریخ نداشتن مسکن و ... ) ۲۳۰۰ تا ۲۴۰۰ واحد آن فروخته شد اما با این وجود، بیش از ۸ هزار واحد مسکونی همچنان متقاضی ندارد.

وی اظهار داشت: البته پیش بینی می‌شود که ۳ هزار واحد دیگر هم به فروش برسد اما برای ۵ هزار واحد باقی مانده باید به دنبال طرح‌های جایگزین از جمله طرح مسکن اجتماعی باشیم.

مدیر کل مسکن مهر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بیان کرد: علاوه بر ۸ هزار واحد بدون متقاضی، باید ۳۳۸ هزار و ۴۰۰ واحد به متقاضیان واگذار شود که تا پایان بهمن ماه، ۳۱۱ هزار و ۹۰۰ واحد تکمیل شده است و ۹۲ درصد واحدها (۳۰۴ هزار و ۵۳۰ واحد) افتتاح شده است.

محمدی تصریح کرد: ۲۸۲ هزار و ۲۰۰ واحد تاکنون فروش اقساطی شده است و باتوجه به آمار، شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر رتبه نخست را در فروش اقساطی در بین سایر طرح های مسکن مهر دارند.

این مقام مسئول گفت: در زمان آغاز طرح مسکن مهر(سال ۸۶) تعداد شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر حدود ۷۵۰ شهر بود اما هم اکنون این رقم به ۸۸۲ شهر افزایش یافته است.

وی با اشاره به اجرای کامل طرح مسکن مهر در ۴۵۵ شهر با جمعیت کمتراز ۲۵ هزار نفر ، گفت: تلاش می‌شود شهرهای باقیمانده هم تا پایان دولت یازدهم به اتمام برسد و براساس برنامه پروژه هایی که مشکلی در خدمات رسانی و متقاضی ندارند در سه ماهه ابتدایی سال آینده واگذار شوند.

به گفته محمدی، تکمیل طرح مسکن مهر شهرهایی با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر تا پایان دولت یازدهم درشرایطی انجام پذیر است که پروژه های فاقد متقاضی از این آمار حذف شوند زیرا ساخت این واحدها درصورت یافتن متقاضی هم نیازمند طی زمان ۶ تا یکسال است.

مدیر کل مسکن مهر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اضافه کرد: متوسط پیشرفت فیزیکی طرح مسکن مهر در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر حدود ۹۵.۵ درصد است و ۴.۵ درصد از تعهدات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی باقیمانده است.