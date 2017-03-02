به گزارش خبرنگار مهر، این هفته سازمان میراث فرهنگی در بخشنامه‌ای از تشکل‌های گردشگری خواست تا هر نوع خسارت بابت ممنوعیت ورود بدون ویزای اتباع ۳۸ کشور مشمول لغو روادید آمریکا که به آنها وارد شده را اطلاع دهند تا این دفتر آسیب‌های احتمالی ناشی از این موضوع را بر صنعت گردشگری ایران در تعامل با وزارت خارجه در مذاکرات چند جانبه بین‌المللی مطرح کرده و در نتیجه برای ایجاد تمهیدات لازم جهت جلوگیری از تشدید این آسیب‌ها اقدام کند.

در این هفته همچنین همایش جامع گردشگری ایران با حضور مدیران شهری و سرمایه‌گذاران خارجی در استان مازندران برگزار شد.

دبیر اجرایی این همایش اعلام کرد که همایش جامع گردشگری در راستای شناسایی ظرفیت‌ها برگزار شده است.

«درختان تخت‌جمشید قلع و قمع شدند»؛ این خبر را رئیس اداره میراث فرهنگی مرودشت داد و گفت: حدود پنج هزار مترمربع درختکاری غیرمجاز در حریم درجه یک تخت‌جمشید انجام شده بود که درختان غیرمجاز آن با همکاری مراجع قضایی قلع و قمع شدند.

این هفته چهارمین همایش «مجموعه‌داران ایران» برگزار شد؛ در این همایش هر یک از مجموعه‌داران آثار عتیقه و تاریخی به بیان فعالیت‌های خود پرداختند.

همچنین محمدرضا کارگر مدیرکل موزه‌ها و اموال منقول تاریخی گفت: با حمایت دولت، راه برای ایجاد قوانین مجموعه‌داری و فروش آثار فرهنگی مجاز، باز شده و قانون آن تا یک ماه دیگر تصویب می‌شود.

در کنار این اخبار، در این هفته زهرا احمدی‌پور رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سفری به ساوه و شهرستان زرندیه داشت و از بازارچه‌های صنایع دستی، موزه باستان‌شناسی و اقامتگاه‌های بوم‌گردی آن بازدید کرد.

در این هفته همچنین نخستین گردهمایی اقامتگاه‌های بوم‌گردی در سازمان میراث فرهنگی برگزار شد.

در این برنامه تعداد زیادی از مالکان و بهره‌برداران اقامتگاه‌های بوم‌گردی حضور داشتند.

قرار بود رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز به این برنامه بیاید، اما برنامه در حالی ادامه داشت که حاضران همچنان منتظر آمدن رئیس سازمان میراث فرهنگی بودند؛ با این وجود عصر آن روز از سه تن از مالکان اقامتگاه‌های بوم‌گردی که در این زمینه فعالیت‌های زیادی کرده بودند، تقدیر شد.

همچنین هیأت مؤسس انجمن بوم‌گردی ایران با انتخاب ۹ تن مشخص شدند؛ قرار است این ۹ نفر فعالیت‌های مربوط به تشکیل انجمن را انجام دهند.