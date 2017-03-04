نجات کوهنورد ۶۲ ساله در ارتفاعات درازنو کردکوی

حسین احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی تماس تلفنی مردم با ندای امداد ۱۱۲ در ساعت ۱۶ روز جمعه از مصدوم شدن یک کوهنورد ۶۲ ساله در ارتفاعات دراز نو مطلع شدیم.

وی افزود: این مرد ۶۲ ساله در ناحیه پا و تروما در ناحیه قفسه سینه دچار شکستگی شده که بااطلاع رسانی سریعاً دو تیم به منطقه اعزام می‌شوند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان اظهار کرد: بعد از رهاسازی، فیکس کردن و کنترل خونریزی مصدوم با بسکت به بالادست و منطقه امن انتقال داده‌شده و با آمبولانس به بیمارستان امیر المومنین انتقال داده شد.

احمدی افزود: این عملیات ساعت ۲۱ و ۱۰ دقیقه شب به پایان رسید.