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۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۰۲

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان خبر داد:

نجات کوهنورد ۶۲ ساله در ارتفاعات درازنو کردکوی

نجات کوهنورد ۶۲ ساله در ارتفاعات درازنو کردکوی

گرگان- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان از نجات کوهنورد ۶۲ ساله در ارتفاعات درازنو شهرستان کردکوی خبر داد.

حسین احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی تماس تلفنی مردم با ندای امداد ۱۱۲ در ساعت ۱۶ روز جمعه از مصدوم شدن یک کوهنورد ۶۲ ساله در ارتفاعات دراز نو مطلع شدیم.

وی افزود: این مرد ۶۲ ساله در ناحیه پا و تروما در ناحیه قفسه سینه دچار شکستگی شده که بااطلاع رسانی سریعاً دو تیم به منطقه اعزام می‌شوند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان اظهار کرد: بعد از رهاسازی، فیکس کردن و کنترل خونریزی مصدوم با بسکت به بالادست و منطقه امن انتقال داده‌شده و با آمبولانس به بیمارستان امیر المومنین انتقال داده شد.

احمدی افزود: این عملیات ساعت ۲۱ و ۱۰ دقیقه شب به پایان رسید.

کد مطلب 3922400

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