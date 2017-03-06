جزئیات و بازخوردهای طرح «هم عهدی با شهدا» بین دانش آموزان تهرانی

خبرگزاری مهر-گروه فرهنگ: طرح هم عهدی با شهدا مدتی است که در مدارس شهر تهران آغاز شده و به واسطه آن سعی میشود نسل نوجوان کشور با شهدای انقلاب و هشت سال دفاع مقدس و فضای فکری آنها بیشتر آشنا شوند.
در اجرای این طرح، چند نهاد و سازمان مشارکت دارند و اجرایی شدنش با همکاری این دستگاهها میسر شده است. این طرح که با اعزام روزانه هزار دانشآموز به بهشت زهرا و برگزاری اردوهای آشنایی با شهدا آغاز شد، حالا توسعه پیدا کرده و روزانه تعداد بیشتری از دانشآموزان تهرانی به بهشت زهرا اعزام میشوند. اعزام نیز به نوبت، به دانشآموزان دختر و پسر تهرانی اختصاص دارد.
برای بررسی بیشتر و تشریح اهداف این طرح با مسئولان اجرای آن در اداره ایثارگران شهرداری تهران و بسیج دانشآموزی فرهنگیان تهران به گفتگو نشستیم.
اسفندیار آزاده مدیرکل امور ایثارگران شهرداری تهران درباره چگونگی شروع طرح هم عهدی با شهدا به خبرنگار مهر گفت: ما در اداره کل ایثارگران شهرداری تهران، فعالیتها را حول چند محور پایهگذاری کردهایم که محور نخست، توسعه خدمات به ایثارگران بود. محور دوم، توسعه فعالیتهای فرهنگی با تمرکز بر ترویج فرهنگ جهاد، مقاومت و ایثار و شهادت بود. با همین رویکرد و برای این که بتوانیم گفتمان ادبیات دفاع مقدس را به متن جامعه و از آن مهم تر، به نسل جوان منتقل کنیم، طرح هم عهدی با شهدا را در نظر گرفتیم. این طرح برای نسلی در نظر گرفته شد که نه انقلاب را دیده بود و نه دفاع مقدس را.
وی افزود: ما امروز نوجوانان و جوانانی را داریم که قرار است در آینده اداره امور کشور را به دست بگیرند بنابراین باید با پیشینه و تاریخ معاصرشان بیشتر آشنا شوند و بدانند که در سالهای انقلاب و دفاع مقدس بر نظامیکه ۲۲۰ هزار شهید، ۳۱۸ جانباز و بیش از ۵۰ هزار آزاده دارد، چه گذشته است.
مدیرکل امور ایثارگران شهرداری تهران ادامه داد: به این ترتیب، مرحله اول طرح هم عهدی با شهدا از ۲۵ دی تا ۲۵ اسفند امسال اجرا میشود و ۵۰ هزار نفر در این مرحله شرکت داده میشوند تا بتوانیم با شعار رویش جوان انقلابی و با اثرگذاری راویان مجرب و فرهیخته و انسانهای مطلع از زندگی شهدا، الگوهای عملی این فرهنگ به دانشآموزان کشور معرفی شوند. بیتردید پس از پایان مرحله اول طرح، مرحله دوم را سال آینده آغاز خواهیم کرد؛ حتی در تابستان که اوقات فراعت دانشآموزان است. در این آشفته بازار که شبکههای اجتماعی حجم زیادی از فضای فکری دانشآموزان را به خود اختصاص دادهاند، اگر ما بتوانیم کارمان را درست انجام داده و بچهها را با آرمانهای شهدا آشنا کنیم، قطعا آنها هم اظهار علاقه کرده و جلو میآیند.
آزاده در بخش دیگری از سخنانش درباره چگونگی اجرای طرح گفت: در حال حاضر، روزانه هزار دانشآموز پسر و روز بعد، هزار دانشآموز دختر به بهشت زهرا اعزام میشوند و در بدو ورود به سالن ندبه بهشت زهرا وارد میشوند که از نظر من، شهر شهیدان است چون در این شهر که ۳۰ هزار شهید در آن آرمیده، هم رئیس جمهور شهید داریم، هم رئیس دیوان عالی کشور و هم نخست وزیر شهید.
وی افزود: ۳۶ هزار دانشآموز شهید هم که از خانواده آموزش و پرورش این کشور هستند. دانشآموزان پس از ورودشان، به مدت ۲ سال در سالن ندبه، نقل قولهای بسیار زیادی را راجع به شهدا میشوند. این نقل قولها هم به طور تصویری و بیانی ارائه میشوند. سپس بچهها به مزار شهدا اعزام میشوند و راویانی که با آنها همراهند درباره شهدایی که دانشآموزان سر مزارشان میروند، صحبت میکنند.
وی گفت: هر دانشآموزی با هر شهیدی یک انس و الفت پیدا میکند و باور دارم که اگر ۱۰ سال پیش اجرای این طرح را شروع میکردیم، ضرر نمیکردیم و میتوانستیم امروز محصولات بیشتری در عرصه فرهنگی و چهرههای مصمم انقلابی داشته باشیم. به نظرم طرح هم عهدی با شهدا، طرح بسیار تاثیرگذاری برای مکتب تشییع علوی است. انگار نه انگار که در منطقهای زندگی میکنیم که دور و اطرافمان پر از ناامنی و آتش است. این امنیت به برکت خون نوجوانانی است که در سالهای انقلاب و دفاع مقدس شهید شدند و حالا معرفیشان به نوجوانان امروزی با همکاری آموزش و پرورش، بنیاد شهید، سپاه محمدرسول الله و نهادهای دیگر همراه شده است. همانطور که امروز، اردوهای راهیان نور میتواند پیوند عمیقی بین سرزمینهای خون و شهدا و دیگر شهرهای ما برقرار کند، هم عهدی با شهدا هم میتواند تاثیرگذار باشد. این نتیجه گیری را براساس دل نوشتهها و صحبتهایی که دانشآموزان پس از شرکت در این طرح داشتهاند، میگویم.
کاری که برای شهدا باشد راهش را پیدا میکند
سرهنگ یوسفعلی مرادی رئیس سازمان بسیج دانشآموزی فرهنگیان تهران هم از دیگر مسئولان مشارکت کننده در طرح هم عهدی با شهداست که درباره چگونگی دخیل بودن سازمان بسیج دانشآموزی در این طرح گفت: مبنای این کار این فرمایش مقام معظم رهبری است که امروز زنده نگه داشتن یا شهدا کمتر از شهادت نیست. با همین رویکرد بود که سازمان بسیج دانشآموزی فرهنگیان تهران برای آشنایی بیش از پیش نسل نوجوان و دانشآموز با اصول و ارزشهای انقلاب، این طرح را ارائه داد. به این ترتیب کار شروع شد و در ادامه دوستان ما در اداره کل ایثارگران شهرداری تهران همکاری زیادی در اجرایش داشتند. سازمان بهشت زهرا هم همکاری و همیاری زیادی در این کار داشت و به نظرم مصداق اجرای این طرح همان جملهای است که نقل میشود: کاری که برای شهدا باشد، راهش را پیدا میکند.
وی افزود: اجرای طرح با اعزام روزانه هزار دانشآموز به بهشت زهرا شروع شد و حالا این تعداد بین هزار تا هزار و ۲۰۰ نفر در نوسان است. یکی از اهداف اجرای این طرح، تبیین نقش بنیانگذار انقلاب اسلامیدر پیروزی انقلاب و ظفرمندی در دوران دفاع مقدس بود. به این ترتیب، حدود ۳۰ راوی، روزانه برای دانشآموزانی که از ساعت ۸ صبح به بهشت زهرا اعزام و گروه بندی میشوند، روایت میکنند. هر گروه با راوی خود برای عطرافشانی و غبارروبی مزار شهدا به گلزار شهدای بهشت زهرا میرود و راوی همراهش هم به مدت یک ساعت تا یک ساعت و نیمیکه برای همراهی با گروه دارد، به روایت میپردازد. پس از این مدت هم گروهها دوباره کنار هم جمع شده و مورد پذیرایی قرار میگیرند. با پایان پذیرایی هم دانشآموزان به مدرسههایشان بر میگردند.
رئیس سازمان بسیج دانشآموزی فرهنگیان تهران گفت: در کشور معمول است که کاری را به خوبی شروع میکنیم اما پس از مدتی، آن کار از ریل خارج شده و کیفیت اولیه را ندارد. ولی به نظرم شهدا همچنان راه خود را ادامه میدهند و طرح هم عهدی با شهدا هم در حال رونق پیدا کردن است. دلیل این حرفم این است که اگر طرح با روزانه هزار نفر کارش را شروع کرد، حالا شرایط طوری شده که این آمار دارد به ۲ هزار نفر میرسد. شاهد مثالم هم اتفاقی است که چندی پیش افتاد و یکی از ناحیههای تهران به دلیل برگزاری امتحان یا برنامهای دیگر، قرار حضورش در بهشت زهرا را لغو کرد. بعد از حذف آن ناحیه از فهرست، به فاصله ۲ ساعت، ۴ هزار نفر ظرفیت دیگر برای حضور در آن روز در طرح هم عهدی، پر شد.
مرادی درباره مرحله دوم این طرح گفت: برای مرحله دوم جدول جدیدی طراحی میشود که مرحله موردنظر طبق آن پیش خواهد رفت.
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