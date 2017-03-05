خبرگزاری مهر-گروه هنر-علیرضا سعیدی: موسیقی ایران در سال ۹۵ یکی از پرحادثه ترین دوران خود را طی کرد، دورانی که خاموشی دردانه های موسیقی اقوام ایران در بخش های مختلف یا به دلیل کهولت سن و یا به دلیل بیماری در مهجوریت و کم توجهی را به خود دید. اتفاقی به غایت نگران کننده که کارشناسان حوزه موسیقی از سال ها پیش زنگ خطر آن را به صدا درآورده و درگذشت استادان به‌نام این حوزه را از دست رفتن گنجینه موسیقی اقوام ایران دانسته بودند.

سال ۹۵ همانند سال گذشته روزهای پر فراز و نشیبی در حوزه فعالیت ارکسترهای دولتی داشت و تقریبا در هر فصل بخش مهمی از رویدادها و حاشیه های موسیقی ایران در سال جاری را به خود اختصاص می داد. این دعوای پرحاشیه که در خوش‌بینانه‌ترین شکل آن نشات گرفته از دلسوزی مدیران و سیاستگذاران این حوزه بود باز هم اما و اگرهای زیادی را برای موسیقی ایران به ارمغان آورد که اتفاقات و اخبار منتشر شده و از همه مهم تر دعواهای بعضا جنجالی میان طرفین دعوا، گواه این ادعاست.

این گزارش نگاهی کوتاه و گذرا به مهم ترین رویدادهای موسیقی ایران در سال ۹۵ است که همانند سال های گذشته روزهای آرامی نداشت و می توان گفت که امسال فارغ از ماجرای لغو کنسرت ها، تولید آلبوم های متعدد در بخش های مختلف و برگزاری رویدادها، همایش ها و جشنواره های مختلف، سال جاری سال غم انگیزی برای موسیقی ایران بود که در ادامه برخی از جزییات آن را می خوانید.

* فروردین

علی رهبری مستعفی آمد، نخواستند، رفت

علی رهبری مدیر هنری و رهبر دائم رهبر ارکستر سمفونیک تهران یازدهم اسفند ماه سال گذشته در نامه ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سمت خود استعفا کرد ولی بعدها از سوی بنیاد رودکی اعلام شد که قرارداد وی آخر اسفند سال ۹۴ به پایان می رسید و دیگر استعفا موضوعیتی نداشت، اما این پایان کار نبود و دوشنبه نهم فروردین ماه علی رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد به عنوان مدیر هنری و رهبر ارکستر سمفونیک تهران کار خود را از سر می گیرد.

اما شامگاه ۹ فروردین ماه در خبری که برای رسانه ها ارسال شد، آمد: «در دیدار نوروزی علی رهبری و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که عصر روز نهم فروردین انجام گرفت، از سوی علی جنتی پذیرفته نشدن استعفای مدیر هنری و رهبر ارکستر سمفونیک تهران اعلام شد.»

در گیر و دار آشتی ها بود که مدیر روابط عمومی معاونت هنری دهم فروردین اعلام کرد تا این لحظه خبر بازگشت علی رهبری به ارکستر سمفونیک تهران تایید نمی شود. روابط عمومی معاونت هنری وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی نوزدهم فروردین باز هم در اطلاعیه ای اعلام کرد که علی رهبری به فعالیت خود در ارکستر سمفونیک تهران ادامه خواهد داد.

اما گویا صدور این اطلاعیه هم ثمری نداشت و علی رهبری و مدیران دولتی راهی را برای مفاهمه اساسی نمی یافتند سرانجام به این نتیجه رسیدند راهی جز جدایی وجود ندارد. البته داستان استعفای علی رهبری از مجموعه ارکستر سمفونیک تهران و حضورش در ارکستر دولتی آنتالیا گویا بعد از این استعفا تمامی ندارد، به طوری که همچنان با گذشت یک سال از این استعفا، ماجرای انتشار نامه های انتقادآمیز بلند بالای این هنرمند نسبت به فعالیت های ارکستر سمفونیک در زمان حضور شهرداد روحانی ادامه دارد.

خانه شماره ۲ موسیقی افتتاح نشده پس فرستاده شد

مدیرعامل خانه موسیقی روز سیزدهم فرودین ماه از پس دادن ساختمان شماره دو خانه موسیقی و ماندن در مکان فعلی این مجموعه خبر داد.

حمیدرضا نوربخش با اشاره به ساختمان شماره دو خانه موسیقی که چندی پیش خریداری آن از شهرداری تهران در رسانه ها منتشر شده بود، توضیح داد: خانه موسیقی شماره دو را به شهرداری پس دادیم و همین ساختمان خودمان را که قبلا فروخته بودیم دوباره پس گرفتیم. روند ماجرا هم به این گونه بود که این ساختمان را ما فروخته و یک ساختمان دیگر را خریداری کرده بودیم و متاسفانه با همین بحث هایی که از سوی منتقدان مطرح شد، جمع بندی بنده و اعضای هیات مدیره این بود که این موضوع را به فضای گذشته برگردانیم. بعضی از دوستان منتقد بر این باور بودند که اینها چقدر ساختمان می خرند و ما به دلیل برخی از مسائلی که به وجود آمد ترجیح دادیم که این ساختمان را به شهرداری تهران پس بدهیم و مجددا مکان فعلی را در اختیار داشته باشیم. البته جابجایی فیزیکی هنوز اتفاق نیفتاده بود، بنابراین ما همچنان در این مکان فعلی (انتهای خیابان جمالزاده) حضور خواهیم داشت.

سرپرست یک ساله دفتر موسیقی، حکم مدیر کلی گرفت

شنبه ۱۴ فروردین علی جنتی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی سرانجام بعد از گذشت یک سال از استعفای پیروز ارجمند از سمت مدیرکلی دفتر موسیقی این وزارتخانه و حضور فرزاد طالبی به عنوان سرپرست در این مجموعه پرحاشیه و حساس حکم مدیر کلی وی را صادر کرد.

درگذشت استاد جواد لشگری آهنگساز پیشکسوت موسیقی ایران

استاد جواد لشگری از نوازندگان و آهنگسازان پیشکسوت موسیقی ایرانی صبح روز سه شنبه ۱۷ فروردین ماه در سن ۹۳ سالگی در منزلش دار فانی را وداع گفت.

پیکر زنده یاد جواد لشگری پنجنشبه ۱۹ فرودین ماه با حضور تعدادی از هنرمندان و مدیران از مقابل تالار وحدت به سمت قطعه بهشت زهرا (س) تشییع شد.

آغاز پیش تولید یک پروژه مهم که هنوز هم به سر انجام نرسیده است

هجدهم فروردین ماه پیمان قدیمی نویسنده و کارگردان پروژه چند رسانه ای «غم نومه فریدون» به آهنگسازی حسین علیزاده از پیش‌تولید فازِ کنسرت ـ تئاتر این اثر با انتشار فراخوان بازیگری خبر داد.

قدیمی که در سال ۹۵ با فاز اول پروژه «کج شنبه ها» همکاری می کرد که البته بعدها از آن استعفا داد، به دنبال اجرای کنسرت-تئاتر «غم نومه فریدون» برای تکمیل گروه بازیگران خود در فراخوانی از افراد مستعد و واجد شرایط دعوت به همکاری کرد.

او در این پروژه که به گفته خودش قرار بود سال جاری در مدیوم و فازهای مختلف منتشر شود، توضیح داده بود: بازیگران و صداپیشگانی نظیر صابر ابر، فرهاد اصلانی، امیر جعفری، سیامک صفری، حبیب رضایی، ژاله علو، فاطمه معتمدآریا، آیدا شاملو و زنده یاد مرتضی احمدی در این پروژه ایفای نقش کرده اند.

شروع فعالیت های ارکستر «موسیقی ملی» به رهبری لوریس چکناواریان

در حالیکه پانزدهم فروردین امسال اعلام شده بود ارکستر سمفونیک تهران نیمه اردیبهشت به رهبری لوریس چکناواریان در حمایت از موسسات خیریه در تالار وحدت روی صحنه می رود، اما انتشار خبری از سوی روابط عمومی بنیاد فرهنگی هنری رودکی در روز شنبه ۲۸ فروردی ماه مبنی بر آغاز فعالیت ارکستر موسیقی ملی به رهبری مهمان لوریس چکناواریان فضای فعالیت این دو ارکستر را تغییر داد.

یک خبر جالب! عباس قادری کنسرت می دهد

یکی از جالب ترین اخبار اولین ماه سال در روزهای پایانی فروردین رقم خورد و ماجرا به این شکل بود که عباس قادری خواننده قدیمی در فضای مجازی از انتشار آلبوم جدید خود به نام «قسم» خبر داده بود. وی همچنین با انتشار ویدیویی اعلام کرده بود که به زودی در تهران کنسرتی برگزار خواهد کرد.

یکی از نکات جالب توجه مصاحبه شهرام قادری فرزند این خواننده با یکی از رسانه های رسمی بود. او گفت: «تمام مراحل تولید این اثر در خارج از کشور انجام شده است ولی پس از تولید در برخی فروشگاه‌های تهران ارائه و توزیع شده است.»

*اردیبهشت

خواننده «آمریکا، آمریکا» دبیر جشنواره موسیقی «طبس» شد

اسفندیار قره‌باغی خواننده پیشکسوت موسیقی کشورمان دبیر دومین «جشنواره شعر و موسیقی ضداستکباری طبس» شد، این جشنواره در روزهای پایانی مرداد ماه سال جاری با حضور تعدادی از خوانندگان موسیقی اعتراضی دنیا برگزار شد.

تمدید مهلت شرکت در دوره دوم جشنواره موزیک ویدیویی که برگزار نشد

روز ششم اردیبهشت ماه طبق اطلاعیه ای مهلت ارسال آثار به دومین جشنواره موزیک ویدیوی «ققنوس» تا چهارم مرداد ماه امسال تمدید شد. جشنواره ای که بعد از اعلام فراخوان و مهلت تمدید در روزهای پایانی سال هم خبری از آن نشد و معلوم هم نیست که چه بر سر آن آمده که مدیران هم چندان تمایلی به پیگیری آن ندارند.

پیش از این قرار بود اهالی موسیقی تا اول اردیبهشت‌ماه موزیک ویدیوهای خود را برای داوری ارسال کنند اما براساس اعلام دبیرخانه جایزه ققنوس این زمان تا چهارم مردادماه تمدید شد.

اولین دوره جایزه ققنوس در سال ۹۳ و با هدف تقدیر از نماهنگ‌های موسیقایی برگزار شد. در آن دوره تمرکز اصلی بر نماهنگ‌هایی بود که به موضوع ارزش‌های متعالی انسانی و دفاع مقدس پرداخته بودند.

نکوداشت پروین بهمنی بانوی لالایی ها در فستیوال ترکیه

پژوهشگر و نوازنده موسیقی نواحی کشورمان با اشاره به برگزاری یک جشنواره در کشور ترکیه به نام استاد پروین بهمنی از جزییات برپایی این رویداد فرهنگی هنری مرتبط با موسیقی عاشیق ها سخن گفت.

دامون شش بلوکی پژوهشگر و نوازنده موسیقی نواحی ایران و فرزند استاد پروین بهمنی بانوی پژوهشگر موسیقی ایرانی هشتم اردیبهشت ماه در گفتگو با خبرنگار مهر از نامگذاری یک فستیوال بین المللی در ترکیه به نام مادرش بانو پروین بهمنی خبر داد و درباره حضور ایرانیان در این فستیوال بیان کرد: «از کشور ایران هنرمندانی از ایل قشقایی، آذربایجان، ارومیه، تبریز، خوی، اردبیل، ترکمن های استان گلستان، ایل خلج و ایل شاهسون به همراه تعدادی از استادان دانشگاه در این فستیوال شرکت می کنند. همچنین سید عباس سجادی پژوهشگر و مدیر بنیاد آفرینش های هنری نیاوران با موضوع «فرهنگ موسیقایی عاشیق ها»، محسن احمدی نویسنده و شاعر با موضوع «ادبیات عاشیق ها» و بنده با موضوع «سازشناسی عاشیق ها» در روز سوم فستیوال سخنرانی هایی خواهیم داشت. طبق برنامه ریزی هایی که انجام گرفته این فستیوال طی روزهای دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم اردیبهشت ماه برگزار می شود که در روز اول همزمان با مراسم افتتاحیه آیین نکوداشت مادرم پروین بهمنی به همراه پخش مستندی از فعالیت های وی، سخنرانی تعدادی از هنرمندان و در روز دوم اجرای موسیقی با حضور هنرمندان شرکت کننده به مخاطبان ارائه می شود. در روز سوم نیز کنفرانس های تخصصی با موضوع فرهنگ، موسیقی و ادبیات پیرامون عاشیق ها و ترکان منطقه برگزار می شود.»

آغاز کنسرت های کیهان کلهر در تهران و شهرستان ها

پیش فروش بلیت کنسرت های بهاری کیهان کلهر نوازنده جهانی کمانچه در تالار وحدت از روز پنجشنبه نهم اردیبهشت در حالی آغاز شد که این نوازنده مطرح موسیقی ایرانی بعد از سال ها دوری در ایران کنسرت برگزار کرد.

اجرای تور کنسرت های کیهان کلهر در تهران فقط به چند اجرا محدود خلاصه نشد و این نوازنده همراه با گروهی از نوازندگان شاخص ایرانی متشکل از نوید افقه تنبک، علی بهرامی فرد سنتور و هادی آذرپیرا تار نوای کمانچه تور کنسرت های «پردگیان باغ سکوت» را تا زمستان امسال در تهران و شهرستان ها ادامه داد که همه این برنامه با استقبال بی نظیر مخاطبان همراه شد.

نقد سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر در غیاب مدیرش

پنجمین جلسه از سلسله نشست های «گفتمان ضرب اصول» دوشنبه ۱۳ اردیبهشت با موضوع نقد و بررسی نحوه برگزاری سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد.

این نشست که پیشتر قرار بود اسفند ماه سال ۱۳۹۴ بلافاصله بعد از پایان سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر و با حضور مسئولان جشنواره برگزار شود با تقاضای حمیدرضا نوربخش مدیر جشنواره به فروردین ماه ۹۵ موکول شد. فروردین ماه امسال نیز یک بار دیگر این نشست با خواست نوربخش به تاخیر افتاد تا بالاخره ۱۳ اردیبهشت برگزاری آن تدارک دیده شود. در نهایت این نشست با حضور مانی جعفرزاده و امیرعباس ستایشگر به عنوان منتقد و رضا مهدوی به عنوان کارشناس مجری از ساعت ۱۸ روز ۱۳ اردیبهشت برگزار شد.

شاهرخ پورمیامین نوازنده گیتار درگذشت

شاهرخ پورمیامین از نوازندگان موسیقی پاپ که سابقه همکاری با بسیاری از خوانندگان موسیقی پاپ را داشت شامگاه سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ماه بعد از ماه ها مبارزه با بیماری دار فانی را وداع گفت. وی به دلیل تومور مغزی مدتی در بیمارستان بستری بود.

شاهرخ پورمیامین نوازنده گیتار پیش از این با خواننده هایی چون محمد اصفهانی، علیرضا عصار، فرمان فتحعلیان، محسن چاوشی همکاری داشت. وی همچنین در اولین و دومین جشن سالانه «موسیقی ما» نامزد کسب عنوان «نوازنده برتر سال» شده بود. یکی از آثار مطرح وی سولوی گیتار الکتریک آلبوم علیرضا عصار بود. همچنین او در آلبوم های «پاروی بی قایق»، «من خود آن سیزدهم» محسن چاوشی، «شلیک» فرزاد فرزین، «غریبه» فریدون آسرایی و «نفس های بی هدف» محسن یگانه به نوازندگی گیتار الکتریک پرداخته است.

مراسم تشییع پیکر هنرمند فقید شاهرخ پورمیامین نوازنده صاحب نام گیتار الکتریک ساعت ۹:۳۰ صبح روز پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه از مقابل تالار وحدت به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) برگزار شد.

درگذشت خلیل کسایی نوازنده نی

خلیل کسایی فرزند زنده یاد استاد حسن کسایی نوازنده پیشکسوت نی به دلیل حمله قلبی سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ماه بر اثر حمله قلبی دار فانی را وداع گفت. وی که بر اثر حمله قلبی از شب قبلش به بیمارستانی در شهر اصفهان منتقل شده بود با وجود تلاش پزشکان بهبود پیدا نکرد و قبل از ظهر روز ۱۴ اردیبهشت در بیمارستان درگذشت.

مراسم تشییع پیکر زنده یاد خلیل کسایی صبح چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه به سمت قطعه نام آوران شهر اصفهان برگزار شد.

برگزاری نهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران

نهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران سرانجام بعد از مدت های تعطیلی به دبیری ایرج نعیمایی از روز ۱۷ تا ۲۱ اردیبهشت‌ماه جاری در شهر کرمان برگزار شد.

اجرای موسیقی پیشکسوتان موسیقی نواحی ایران با موضوع شادمانه های مذهبی شامل مولودی خوانی، مناقب خوانی، نعت خوانی، صلوات خوانی، حمد خوانی و ذکر ۱۲ امام(ع) در سالن های شهر کرمان و شهرستان های تابعه از ویژگی های این جشنواره بود.

برگزاری سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران در فرهنگسرای نیاوران

سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران توسط خانه هنرهای شهری از روز پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت تا چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه در فرهنگسرای نیاوران با حضور تعدادی از گروه های مطرح موسیقی کشورمان برگزار شد.

امیر صارمی و ماکان اشگواری، گروه سردار سرمست، عمید بنکدار، فرهاد لقایی، گروه «تلنگر»، گروه «بمرانی»، گروه «کامنت»، گروه رامین بهنا، گروه «دال»، گروه «اَوان»، گروه امیر دارابی، گروه آرین کشیشی، گروه «داماهی»، گروه «کماکان»، گروه کریستف رضاعی از جمله گروه ها وهنرمندانی بودند که در این دوره به اجرای برنامه های خود در فرهنگسرای نیاوران تهران پرداختند.

شهرداد روحانی رهبر مهمان ارکستر سمفونیک تهران شد

شهرداد روحانی هنرمند با سابقه عرصه موسیقی، یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه از سوی مدیریت بنیاد فرهنگی هنری رودکی به عنوان رهبر مهمان ارکستر سمفونیک تهران انتخاب شد.

خبر انتشار حکم در حالی بود که در جلسه شورای هنری ارکسترها بحث شورایی شدن پست مدیریت هنری ارکسترها از جمله ارکستر ملی و ارکستر سمفونیک تهران مطرح و مصوب شد که این موضوع با اعتراض فرهاد فخرالدینی رهبر ارکستر ملی و علی رهبری رهبر ارکستر سمفونیک تهران روبه رو شد و آنها جلسه را ترک کردند البته با توجه به اینکه علی رهبری اعلام کرد که دیگر به عنوان رهبر ارکستر سمفونیک تهران حضور نخواهد داشت، شهرداد روحانی به عنوان رهبر مهمان این ارکستر معرفی شد.

ارکستر «فیلهارمونیک پارسی» فقط اعلام موجودیت کرد

ارکستر «فیلهارمونیک پارسی» به ریاست افتخاری حسین علیزاده و رهبری ارکستر علی رهبری جمعه ۳۱ اردیبهشت با معرفی برخی از اعضای خود اعلام موجودیت کرد.

علیرضا ایرانی نژاد مدیر روابط عمومی ارکستر «فیلهارمونیک پارسی» که بعدها غیر از رد خبر حضور حسین علیزاده از این سمت خبری از آن منتشر نشد، در گفتگو با خبرنگار مهر توضیح داد: این مجموعه موسیقایی مدتی است که مراحل قانونی ثبت و راه اندازی خود را انجام داده و به زودی با حمایت بخش خصوصی از جمله موسسه فرهنگی هنری «سرنا» فعالیت خود را در قالب یک ارکستر حرفه ای غیر دولتی آغاز می کند، این در حالی است که طی تفاهمات انجام گرفته حسین علیزاده به عنوان رییس افتخاری و علی رهبری به عنوان رهبر ارکستر فعالیت خود را ادامه خواهد داد. باربد بیات مدیر ارکستر، پیروزارجمند مدیر اجرایی، میلاد عمرانلو مدیر داخلی، مارک استیونسون رهبر مهمان دائم، محمد شله چی دستیار رهبر و امیر باور چی کنسرت مایستر برخی از اعضای گروه اجرایی ارکستر «فیلهارمونیک پارسی» هستند که به زودی در یک نشست خبری جزییات آن اعلام خواهد شد.

همچنین بزرگداشت نادر گلچین در تالار وحدت تهران، معرفی اعضای جدید هیات مدیره کانون ناشران خانه موسیقی، نکوداشت شهرام ناظری در بزرگداشت فردوسی، معرفی هیات مدیره کانون خوانندگان کلاسیک خانه موسیقی، برگزاری کنسرت ارکستر موسیقی ملی با نوازندگان کره ای همزمان با سفر رییس جمهور کشور کره جنوبی به ایران، معرفی هیات مدیره جدید کانون صدابرداران خانه موسیقی، برگزاری کنسرت ارکسترهای دولتی در چین به مناسبت روز جهانی میراث فرهنگی، معرفی اعضای جدید هیات مدیره کانون پژوهشگران خانه موسیقی از رویدادهای مهم موسیقی در اردیبهشت ماه سال جاری بود.

* خرداد

برگزاری تازه ترین کنسرت ارکستر سمفونیک بعد از عبور از حاشیه ها

ارکستر سمفونیک و کُر تهران چهارشنبه شب پنجم خرداد ماه بعد از عبور از چند ماه اختلاف پرحاشیه و کناره گیری علی رهبری از سمت مدیریت هنری و رهبری ثابت، سرانجام با ترکیبی متفاوت تر از کنسرت های قبلی به رهبری مهمان شهرداد روحانی میزبان مخاطبان پرتعداد تالار وحدت بود.

حضور ارسلان کامکار کنسرت مایستر سابق ارکستر سمفونیک تهران که تا چند هفته از آغاز به کار دوره جدید این ارکستر در اسفندماه سال ۹۳ در این مجموعه موسیقایی حضور داشت اما بعد از مدتی به بهانه خستگی و انجام کارهای شخصی از این سمت کناره گیری کرده بود از نکات جالب توجه تازه ترین کنسرت ارکستر سمفونیک تهران بود. در این برنامه ارسلان کامکار مجددا به عنوان کنسرت مایستر و همچنین مازیار ظهیرالدینی کنسرت مایستر ارکستر سمفونیک تهران در دوره حضور علی رهبری اینبار در مقام نوازنده اصلی ویولن یک حضور پیدا کرده بود.

البته در ترکیب جدید ارکستر که از حضور تعدادی از نوازندگان فعلی ارکستر موسیقی ملی بهره مند بود، نوازندگان جدیدی حضور پیدا کرده بودند که تعدادی از آنها از جمله مجید اسماعیلی، داود منادی، محمود منتظم صدیقی و عده ای دیگر پیش از این بنا به دلایل مختلف از ترکیب نوازندگان ارکستر سمفونیک تهران کناره گیری کرده بودند. ضمن اینکه از میان چهره های شاخص ارکستر که در همان ابتدای دوره مدیریت علی رهبری، بعد از مدت کوتاهی از ترکیب نوازندگان خارج شده بودند می توان به هنرمندانی چون کریم قربانی، پدرام فریوسفی، علی جعفری پویان، آیدین احمدی نژاد، امین غفاری و تعدادی دیگر اشاره کرد که در این کنسرت همچنان از حضورشان خبری نبود.

همایون شجریان خواننده اپرای «خیام» شد

سرپرست گروه تئاتر «آران» از حضور همایون شجریان به عنوان خواننده نقش خیام در جدیدترین اپرای عروسکی این گروه تئاتری خبر داد و گفت وی در زمینه دستمزد بیشترین همکاری را با گروه داشته است.

بهروز غریب‌پور درباره وضعیت گروه خوانندگان اپرای عروسکی «خیام» به عنوان جدیدترین اپرای گروه تئاتر «آران» گفت: «ما منتظر بودیم شرایطی فراهم شود تا از همایون شجریان برای حضور و ایفای نقش خیام در اپرای عروسکی «خیام» دعوت به عمل آوریم که در نهایت خوشبختانه فرصتی برای گفتگو فراهم شد و به این توافق رسیدیم که همایون شجریان نقش خیام را در این اپرای عروسکی ایفا کند.»

تغییر رویکرد ویژه‌ برنامه شب آواز ایرانی

عباس محمدی معاون مرکز موسیقی حوزه هنری دهم خرداد ماه در آستانه یک سالگی برگزاری ویژه برنامه «شب آواز ایرانی» از همراهی چند هنرمند پیشکسوت و تغییر رویکردها در نحوه اجرای این برنامه ها سخن گفت.

ویژه برنامه «شب آواز ایرانی» به همت مرکز موسیقی حوزه هنری و با همراهی مرکز محافل جشنواره‌ها با هدف کشف و معرفی چهره‌های جدید عرصه آواز و موسیقی ایرانی شکل گرفته و شنبه‌های آخر هر ماه در تالار اندیشه برگزار می‌شود.

سامانه کنسرت آنلاین راه‌اندازی شد

مراسم رونمایی از اولین سامانه کنسرت آنلاین کشور با تقدیم برنامه به شهدای مدافع حرم بعدازظهر چهارشنبه ۱۲ خردادماه در تالار اندیشه حوزه هنری با برگزاری کنسرت علیرضا قربانی برگزار شد.

حامد عنقا مدیر اولین پروژه کنسرت آنلاین کشور (حام) گفت: «چند نفر از علاقه مندان به فرهنگ و هنر این سرزمین آرزویی داشتند که بالاخره آن را محقق کردند. البته لحظه ای که ما تصمیم گرفتیم این پروژه را شروع کردیم گام سخت را برداشتیم و می توان گفت تمامی سختی آن در لحظه تصمیم گیری بود، اما امروز بسیار خوشحالم که نتیجه تلاش نزدیک به ۳۰۰ نفر از همکارانم در حوزه های مختلف فنی و محتوایی به نتیجه رسید و ما امروز در خدمت شما عزیزان هستیم.»

آلبوم محمدرضا شجریان مجوز گرفت

دفتر موسیقی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز جدیدترین آلبوم محمدرضا شجریان خواننده موسیقی سنتی ایرانی را صادر کرد.

آلبوم «طریق عشق» دارای ٩ قطعه با نام های مقدمه افشاری، سنتور و آواز، چهار مضراب، تار و آواز، دل مجنون، نی و کمانچه و جان جهان با اشعاری از حافظ و مولوی است که آهنگسازی و تنظیم آن را پرویز مشکاتیان انجام داده است.

در آلبوم «طریق عشق» پرویز مشکاتیان نوازنده سنتور، اردشیر کامکار نوازنده کمانچه، داریوش پیرنیاکان نوازنده تار، جمشید عندلیبی نوازنده نی، محمد فیروزی نوازنده عود و بیژن کامکار نوازنده دف حضور دارند که از طرف شرکت دل آواز به بازار عرضه شد.

محمد معتمدی در فستیوال «سن کلود» فرانسه

محمد معتمدی خواننده موسیقی ایرانی کشورمان روزهای شنبه ۲۲ و یکشنبه ۲۳ خرداد ماه امسال در پارک «سن کلود» پاریس یکی از زیباترین و دیدنی ترین اماکن تفریحی پاریس برنامه هایی را اجرا کرد.

این رویداد فرهنگی با رویکرد نگاه باز (پاناروما) به آنچه که در موسیقی دنیا در حال اتفاق است در چند نقطه از فرانسه برگزار شد که مهم ترین آن در پارک سن کلود در نزدیکی پاریس بود. در این فستیوال علاوه بر محمد معتمدی از ایران، هنرمندانی از کشور های ایتالیا، فرانسه، مراکش، زیمبابوه و سوریه حضور داشتند.

درگذشت حبیب محبیان خواننده و آهنگساز ایرانی

حبیب محبیان خواننده، نوازنده و ترانه‌سرای ایرانی به دلیل ایست قلبی در روستای نیاسته کتالم رامسر درگذشت.

زکریا اشک پور سخنگوی مرکز اورژانس مازندران صبح جمعه ۲۱ خرداد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جمعه در ساعت ۹ طی تماس با مرکز پیام اورژانس غرب استان مازندران برای انجام مأموریت در روستای نیاسته در کتالم رامسر درخواست آمبولانس شد که پس از حضور در محل متوجه شدیم فردی که دچار ایست قلبی شده حبیب محبیان خواننده موسیقی ایرانی است. پس از اعلام مأموریت بلافاصله، همکاران به محل اعزام شدند و پس از بررسی وضعیت متوجه شدند که متأسفانه وی فاقد هرگونه علائم حیاتی و سیانوز کامل و مردمک‌ها گشاد شده بود.

آیین تشییع پیکر حبیب محبیان خواننده فقید موسیقی پاپ شنبه ۲۲ خرداد در روستای نیاسته رامسر برگزار شد. برگزار نشدن مراسم تشییع این خواننده در تهران با انتقادهایی از سوی طرفداران این خواننده رو به رو شد.

علیرضا قربانی در یک جشنواره اروپایی خواند

علیرضا قربانی خواننده صاحب نام موسیقی ایرانی به منظور شرکت در هشتمین جشنواره موسیقی کلاسیک و فولک «لنز بورگاید» زوریخ عازم کشور سوییس شد. این خواننده در جریان برگزاری این جشنواره که یکی از رویدادهای معتبر موسیقی کشور اروپاست همراه با سامان صمیمی و میلاد محمدی برنامه ای را در روز سه شنبه ۲۵ خرداد ماه اجرا کرد.

روت زنگر مدیر جشنواره «لنز بورگاید» در دعوتنامه ای که برای گروه ایرانی ارسال کرده از آنها به عنوان گروه فوق العاده موسیقی کشورمان یاد کرده که قرار است در این برنامه اجرایی داشته باشند.

معرفی هیات مدیره کانون خوانندگان سنتی خانه موسیقی، انتشار مجموعه موسیقایی «گنجینه هنر موسیقی ایران»، معرفی هیات مدیره کانون نوازندگان سنتی خانه موسیقی نیز از دیگر رویدادهای مهم موسیقی در خرداد ماه سال جاری بود.

*تیر

مصطفی کمال پورتراب استاد موسیقی درگذشت

مصطفی کمال پورتراب، استاد موسیقی ایران و نایب رییس شورایعالی خانه موسیقی سحرگاه چهارشنبه ۲ تیر ماه در سن ۹۲ سالگی دارفانی را وداع گفت.

مراسم تشییع پیکر زنده یاد مصطفی کمال پورتراب ساعت ۹ صبح روز جمعه چهارم تیر ماه از مقابل تالار وحدت تهران به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س) برگزار شد.

مدیرعامل بنیاد رودکی تغییر کرد

مراسم معارفه علی اکبرصفی پور به عنوان مدیر عامل جدید بنیاد فرهنگی هنری رودکی صبح چهارشنبه دوم تیر ماه با حضور معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد. وی با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای مدت دو سال به عنوان مدیرعامل جدید بنیاد منصوب شد.

انتصاب مدیرعامل جدید بنیاد فرهنگی هنری رودکی در حالی بود که بهرام جمالی طی دو سال گذشته مدیریت این نهاد فرهنگی را به عهده داشت.

نوای نی‌انبان در اتریش و آلمان پیچید

محسن شریفیان پژوهشگر، نویسنده و موسیقیدان بوشهری پس از ماه مبارک رمضان برای اجرا در یک جشنواره ویژه ساز نی‌انبان راهی اتریش شد.

در این جشنواره کارگاه‌های آموزشی مختلفی در مورد انواع ساز نی‌انبان در جهان و همچنین روش‌های نوازندگی این ساز بین المللی در جشنواره «نی انبان بردون» برگزار شد و هنرمندانی از کشورهای ایران، ایرلند، اسلواکی، کرواسی، مجارستان، چک و اتریش در آن حضور یافتند.

محسن شریفیان همچنین در تاریخ ١٤ جولای در آلمان نیز به اجرای برنامه پرداخت. این اجرا در دانشگاه «هوهنهایم» شهر اشتوتگارت و با همراهی حبیب مفتاح بوشهری برگزار شد. ضمن اینکه پرفسورگونتر نویمان به عنوان کارشناس و نوازنده نی انبان، کارگاه آموزشی محسن شریفیان در آلمان را همراهی کرد.

پیشکسوتان به فستیوال «صدای شرق» رفتند

گروهی از هنرمندان پیشکسوت موسیقی نواحی ایران به منظور شرکت در فستیوال موسیقی «صدای شرق» کنسرواتور چایکوفسکی مسکو عازم کشور روسیه شدند.

فستیوال موسیقی «صدای شرق» یکی از با اهمیت ترین رویدادهای برنامه ریزی شده توسط کنسرواتور چایکوفسکی مسکو است که طی سال های گذشته فعالیت های جالب توجهی را در حوزه موسیقی ایرانی به ویژه موسیقی نواحی نیز انجام داده است.

پروین بهمنی از ایل قشقایی، حرمت یوسفی مقام دان و راوی موسیقی منطقه مازندران، جهان حیدری لالایی خوان منطقه مازندران و تعدادی دیگر از جمله هنرمندانی بودند که در این فستیوال به اجرای برنامه پرداختند.

حمیدرضا نوربخش در خانه موسیقی ماندنی شد

مجمع عمومی عادی سالانه و انتخابات هیات مدیره خانه موسیقی به منظور معرفی اعضای هیات مدیره جدید این مجموعه صنفی یکشنبه، ۱۳ تیرماه در محل تالار اجتماعات خانه موسیقی برگزار شد.

حمیدرضا نوربخش (۴۴ رای)، داود گنجه ای(۴٢ رای)، مسعود شعاری(٣۵ رای)، تقی ضرابی (٣۴رای)، هنگامه اخوان (٣٢رای)، سید محمد میرزمانی (٣١رای)، و بهداد بابایی (٢٨ رای) به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و فرمان مرادی (عضو علی البدل اول)، رضا موسوی زاده (عضو علی البدل دوم) اعضای جدید هیات مدیره خانه موسیقی بودند که در این جلسه به ترتیب آرا انتخاب شدند. همچنین آذر هاشمی (٣٩رای) به عنوان بازرس اصلی هیات مدیره و پوژنگ پروازی (بازرس علی البدل) انتخاب شدند.

طنین نوای نغمات کردی سهراب پور ناظری در نروژ

سهراب پورناظری آهنگساز و نوازنده‌ تنبور و کمانچه در جشنواره‌ فورده‌ نروژ (forde festival) دومین پروژه «نیشتمان» خود را روزهای ۱۷ و ۱۸ تیرماه روی صحنه برد.

این جشنواره یکی از مهم ترین جشنواره‌های موسیقی در منطقه‌ اسکاندیناوی است که از سال ۱۹۹۰ در چند رشته برگزار می‌شود و یکی از بخش‌هایش، world music است که گروه‌های مختلفی از سراسر جهان در آن به اجرای موسیقی سرزمین پرداختند. این پروژه چندی پیش در چند شهر اروپایی از جمله در تئاتر شهر «سنت مالو» و فستیوال موزیک اگونای شهر «پو» کشور فرانسه اجرا شده بود.

بهرام جمالی مدیرعامل انجمن موسیقی شد

همزمان با اتمام دوره مأموریت علی ترابی، بهرام جمالی مدیرعامل سابق بنیاد فرهنگی هنری رودکی سه شنبه ۱۵ تیر ماه به عنوان مدیرعامل جدید انجمن موسیقی ایران معرفی شد.

برگزاری سومین فستیوال موسیقی نواحی آینه دار

سومین فستیوال بخش خصوصی موسیقی نواحی آینه دار از ۲۴ تا ۲۷ تیر ماه به مدیریت احسان رسول اف، دبیری علمی مریم قرسو و مدیریت هنری علی مغازه ای با تمرکز روی موسیقی دامنه های زاگرس و موسیقی اقوام لُر، بختیاری، لک و قشقایی در تالار رودکی تهران برگزار شد.

رونمایی اولین کتاب سال آینه‌دار در مراسم افتتاحیه و برگزاری چند برنامه موسیقایی از جمله اجرای موسیقی بویراحمد، کهگیلویه و ممسنی، نشست تخصصی «بررسی کارگان های موسیقی قشقایی» با حضور دامون شش بلوکی، نشست تخصصی «بررسی سازِ سرنا و خاستگاه آن» با حضور صادق چراغی، نشست تخصصی «بررسی مکتب‌های کمانچه‌نوازی لرستان» با حضور علی‌اکبر شکارچی، اجرای موسیقی بختیاری و چهارمحالی، اجرای موسیقی قشقایی، نشست تخصصی «آواها و نغمه‌های گمشده در دامنه‌های زاگرس» با حضور ایرج رحمانپور، نشست تخصصی «موسیقی در فرهنگ شفاهی اقوام لُر و لک» با حضور علیمردان عسکری عالم، نشست تخصصی «موسیقی ایرانی» با حضور حسین علیزاده، اجرای موسیقی لر و لک، اجرای موسیقی ایلام و تجلیل از هنرمندان پیشکسوت موسیقی نواحی با حضور علی جنتی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی در تالار وحدت از جمله برنامه های این دوره از فستیوال بود.

آغاز فصل جدید کنسرت‌های «ناگفته» از شیراز

فصل جدید کنسرت «ناگفته» ساخته حافظ ناظری و به خوانندگی شهرام ناظری که قرار است در فضای متفاوتی برگزار شود همانند دور اول این کنسرت از شهر شیراز آغاز شد و در ادامه، گروه ناگفته به سایر شهرهای ایران سفر کرد.

در این دوره از کنسرت‌های «ناگفته» که با تغییراتی آغاز شد، نوازندگان جدیدی نیز به اعضای گروه اضافه شدند. در راستای این تغییرات، قطعات جدیدی هم جایگزین قطعات قبلی شدند که تنظیم جدیدی نیز روی آنها صورت گرفت.

موفقیت بین‌المللی سنتورنواز ایرانی در ارمنستان

پویا سرایی نوازنده، آهنگساز، منتقد و پژوهشگر موسیقی در حوزه موسیقی کلاسیک ایرانی موفق به اتمام دوره رهبری در اپرای ملی ارمنستان شد. این نوازنده سنتور پیش تر از این عهده دار رهبری ارکستر «موج نو» در تجربه همکاری با علی قمصری و محمد معتمدی بود.

سرایی این بار به دعوت مدیر هنری اپرای ایروان ارمنستان با توجه به رزومه و سوابق هنری خود برای گذراندن دوره دو ماهه رهبری (در ماه های میلادی ژوئن و جولای) در حوزه رهبری ارکستر سمفونیک عازم ارمنستان شده بود. این دوره رهبری نیز زیر نظر هاروتیون آرزمونیان رهبر دائم اپرای ملی ایروان و رهبر دائم ارکستر سمفونیک ایروان با تمرکز بر آثار متعددی از آهنگسازان باروک تا رومانتیک برگزار شد که در پایان، سرایی موفق به اخذ مدرک رهبری از اپرای ملی ایروان شد.

محمد میرزمانی رییس هیات مدیره خانه موسیقی شد

نخستین جلسه هیات مدیره جدید خانه موسیقی با حضور داود گنجه ای، تقی ضرابی، سید محمد میرزمانی، هنگامه اخوان، حمیدرضا نوربخش، مسعود شعاری و بهداد بابایی (از اعضای هیات مدیره) و آذر هاشمی (بازرس) تشکیل شد.

در این جلسه هیات مدیره درباره مسئولیت های داخلی هیات مدیره تصمیم گیری کرد و پس از بحث و رایزنی سید محمد میرزمانی به عنوان رییس هیات مدیره خانه موسیقی، تقی ضرابی به عنوان نایب رییس هیات مدیره و بهداد بابایی به عنوان دبیر و داود گنجه ای به عنوان قائم مقام خانه موسیقی انتخاب شدند.

ابلاغیه جدید ناجا برای برخورد با ناهنجاری‌ در اماکن و کنسرت‌ها

معاون ستاد کل نیروهای مسلح ۳۱ تیر ماه در ابلاغیه ای خطاب به فرمانده نیروی انتظامی تاکید کرد که ماموریت ناجا در برخورد با ناهنجاری های اخلاقی در برخی اماکن از جمله کنسرت ها باید با جدیت انجام شود.

سردار سید مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغیه ای خطاب به سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی پیرامون مسائل برخورد با ناهنجاری های عمومی صادر کرد.

سردار جزایری، در این ابلاغیه تاکید کرده است که ماموریت ناجا در برخورد با ناهنجاری های اخلاقی و رفتاری در برخی اماکن از جمله محل برگزاری کنسرت ها باید با جدیت انجام شود.

کیخسرو پورناظری بعد از سال ها کنسرت داد

کنسرت گروه «شمس» به سرپرستی کیخسرو پورناظری نوازنده و آهنگساز صاحب موسیقی ایرانی ۳۱ تیر ماه در تالار وحدت تهران برگزار شد.

در این کنسرت موسیقایی که بعد از سال ها دوری استاد از اجراهای زنده برگزار شد، کیخسرو پورناظری همراه با دو فرزندش تهمورس و سهراب قطعاتی را اجرا کردند. این در حالی است که اجرای دوتک نوازی ساز تنبور و دونوازی این ساز با ساز «کوزه»، اجرای برخی از آثار نوستالژیک گروه شمس در دهه های ۶۰ و ۷۰ از بخش های مهم این کنسرت موسیقایی بودند.

*مرداد

احمد پژمان با موسیقی شوخی کرد

تازه ترین آلبوم موسیقی احمد پژمان آهنگساز پیشکسوت موسیقی کشورمان شنبه دوم مرداد ماه با عنوان «دیوِرتیمِنتو» منتشر شد.

آلبوم «دیوِرتیمِنتو» جدیدترین اثر کلاسیک احمد پژمان است که خصوصیات سبکی آن به مانند سایر آثار این هنرمند است. دیورتیمنتو یک کلمه ایتالیایی به معنای تفریح و سرگرمی است. این اصطلاح از قرن بیستم توسط آهنگسازان کلاسیک برای کارهای نه چندان جدی به کار می رود. نام این آلبوم خود نوعی شوخی است زیرا که موسیقی در این آلبوم نه ساده، بلکه در حد خود پیچیدگی دارد و مخاطب خاص خود را می‌طلبد.

آلبوم «دیورتیمنتو» نیز شامل چندین قطعه برای کوینتت زهی است که ملودی غالب قطعات آن بر اساس موسیقی ایرانی است.

حضور ارکستر جوانان جهان در ایران

ارکستر جوانان «جهان» متشکل از نوازندگان کشورهای مختلف برای اجرای چند کنسرت مشترک با اعضای ارکستر سمفونیک تهران از ۱۳ تا ۲۳ مرداد ماه برنامه خود را در تالار وحدت تهران برگزار کردند.

طی زمان حضور این مجموعه موسیقایی در ایران چند کارگاه آموزشی و مسترکلاس با حضور هنرمندان ایرانی و خارجی به میزبانی بنیاد فرهنگی هنری رودکی برگزار شد. البته طبق برنامه ریزی های انجام گرفته، در شب اول ارکستر جوانان «جهان» و ارکستر سمفونیک تهران به رهبری جورانا، در شب دوم به رهبری لوریس چکناوریان و در شب سوم به رهبری نصیر حیدریان کنسرت هایی را برگزار کردند.

شهرداد روحانی رهبر ثابت ارکستر سمفونیک تهران شد

علی‌اکبر صفی‌پور مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی سه‌شنبه ۱۲ مردادماه در حاشیه نشست ارکستر جوانان جهان و ارکستر سمفونیک تهران اعلام کرد که از این پس شهرداد روحانی به عنوان رهبر ثابت ارکستر سمفونیک تهران به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

این در حالی بود که از این پس ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر موسیقی ملی به صورت جداگانه به فعالیت می پردازند.

برگزاری اولین جشنواره آواها و نواهای رضوی

نخستین جشنواره آواها و نواهای رضوی از سری برنامه های چهاردهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) از تاریخ ۱۹ تا ۲۱ مرداد ماه سال توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران و با همکاری بنیاد بین المللی امام رضا(ع)، معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انجمن موسیقی استان تهران، برج میلاد و سازمان زیباسازی شهر تهران برگزارشد.

برگزاری کنسرت اسپانیایی پرحاشیه در وحدت

گروه ۹ نفره موسیقی محلی اسپانیا به خوانندگی پاول ریه‌س خواننده مشهور اسپانیایی روزهای ۲۳ و ۲۴ مرداد ماه در تالار وحدت کنسرتی را برگزار کرد. در این کنسرت موسیقی که توسط موسسه فرهنگی هنری «اکسیر نوین» به مدیریت محمدرضا خانزاده و مشارکت موسسه ای به نام «پرشیا فیلم» به مدیریت شاهرخ بحرالعلومی برگزار شد، عنوان شده بود که «پل ریه س» خواننده، گیتاریست، ترانه سرا و آهنگساز مطرح اسپانیایی و از اعضای قدیمی گروه جهانی «جیپیسی کینگز» به عنوان خواننده در کنار ارکستری متشکل از ۹ نوازنده به اجرای برنامه می پردازد.

حضور پل ریه‌س برای اجرای برنامه در حالی بود که گفته شده موسسه «پرشیا فیلم» واسطه حضور این هنرمند و گروه ۹ نفره بوده است. موضوعی که بعدها جنجال ها و حاشیه های فراوانی که طی سال های گذشته بر سر حضور گروه جیپیسی کینگز در ایران مطرح شد، دوباره بر سر زبان ها آورد. منتقدان می گفتند تبلیغات درباره این فرد به عنوان عضو اصلی گروه جیپسی کینگز واقعی نبوده است.

برگزاری نخستین فستیوال موسیقی بارانا با نظارت و مدیریت برادران پورناظری

نخستین فستیوال موسیقی «بارانا» از بیستم تا بیست و نهم مرداد ماه در کاخ نیاوران تهران با حضور گروه‌ها و هنرمندان صاحب‌نام موسیقی کشورمان میزبان علاقه‌مندان موسیقی بود. پیش از این قرار بود کاخ گلستان تهران میزبان این رویداد موسیقایی بخش خصوصی باشد که با اعلام ستاد برگزاری فستیوال به کاخ نیاوران تهران منتقل شد.

گروه کامکارها، گروه موسیقی شمس به سرپرستی کیخسرو پور ناظری، لوریس چکناوریان، شهرداد روحانی، گروه موسیقی «کامنت»، گروه موسیقی «داماهی»، گروه موسیقی «پالت» از جمله مجموعه هایی بودند که در این فستیوال موسیقایی که بعدها در کرمانشاه نیز برگزار شد، برای علاقه مندان قطعاتی را اجرا کردند.

فریدون آسرایی خبر ابتلا به سرطان را تکذیب کرد

خواننده موسیقی پاپ سه شنبه ۱۹ مرداد خبر ابتلا به سرطان حنجره خود را به طور کامل تکذیب کرد.

فریدون آسرایی با اشاره به تازه ترین فعالیت های خود در عرصه موسیقی درباره حاشیه هایی که طی هفته های اخیر با آن مواجه بوده است اینگونه توضیح داد: «متاسفانه چندی پیش برخی از رسانه ها در گفتگوهایی که با من داشتند به شکل غلوآمیزی از ابتلای من به بیماری سرطان حنجره خبر داده بودند که من در همین جا این موضوع را تکذیب می‌کنم و می‌گویم این دوستان کمی در انعکاس اخبار اغراق آمیز عمل کردند. بنده چندی پیش به دلیل برخی از مشکلاتی که در صدا و حنجره خود احساس می کردم نزد پزشک رفتم و او نیز با توجه به علائمی که تشخیص داد به من گفت که اگر مراقب سلامتی نباشم ممکن است در مرحله نزدیک به سرطان قرار بگیرم اما ماجرا به یک بار در رسانه ها «یک کلاغ، چهل کلاغ» شد و طوری در رسانه نوشتند که بنده به بیماری سرطان مبتلا شدم و از این پس نمی توانم در کنسرت یا برنامه ای حضور داشته باشم.»

مجید نجاهی نوازنده پیشکسوت سنتور درگذشت

مجید نجاهی، نوازنده پیشکسوت سنتور در اولین ساعات بامداد روز پنجشنبه ۲۱ مرداد چشم از جهان فروبست.

زنده یاد مجید نجاهی در بهمن ماه ۱۳۱۳ در تهران، دیده به جهان گشود و از جوانی به یادگیری سنتور پرداخت. وی پس از پنج سال نواختن سنتور، با حسین قوامی، احمد عبادی، مرتضی‌خان محجوبی، نورعلی‌خان برومند و استادان دیگر آشنا شد و نزد آنان موسیقی را آموزش دید.

نجاهی، در سال ۱۳۳۷ بنا به دعوت داود پیرنیا برای شرکت در برنامه گلها رفت و در برنامه های مختلف با هنرمندانی همچون حسین قوامی، اکبر گلپایگانی، محمدرضا شجریان، محمود خوانساری، ایرج، عبدالوهاب شهیدی و بسیاری از خوانندگان همکاری کرد

اهالی موسیقی به وزیر ارشاد نامه نوشتند

تعدادی از هنرمندان فعال حوزه موسیقی ۲۲ مرداد ماه با انتشار نامه ای خطاب به علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار بازنگری فعالیت شوراهای ممیزی موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شدند.

سیاوش ایمانی، سامان احتشامی، علی بلیغی، علی بهرامی، طینوش بهرامی، پویان بیگلر، خشایار پارسا، محمود پارسایی‌فر، وحید تاج، فرشاد توکلی، مانی جعفرزاده، مهدی جلالی، مهدی حسنی، فرشید حفظی‌فر، فرید خردمند، مهرنوش ذولفقاری، احمد رضاخواه، فریده رضایی، امیر حسین رئوفی، رابعه زند، کسری زندی، کیوان ساکت، هومن سپاسدار، امیرعباس ستایشگر، سحر سخایی، محمد امین سراج‌الدینی، محمد رضا شیرمحمد، کیاوش صاحب نسق، محسن صادقی، احسان عابدی، حبیب عبداللهی، ندا عدالتجو، محسن علیزادگان، میدیا فرجی نژاد، کیوان فرزین، حامد فکوری، راحله فیروزی، سید مهدی قادری، علی قادری، علی قمصری، کاوه کاتب، سهیل کاکاوند، سعید کرد مافی، امیر حسین لبافی، آرش محافظ، آریا محافظ، سید علی مصطفوی، پیران مهاجری، شایان میرزایی، مهدی نقشینه‌پور، امین هنرجو، بردیا یوسفی امضاکنندگان این نامه سرگشاده بودند.

علی رهبری رهبر مهمان ارکستر آنتالیا شد

سه شنبه ۲۶ مرداد مدیر هنری و رهبر سابق ارکستر سمفونیک تهران به دعوت بنیاد فرهنگی هنری آنتالیا به عنوان رهبر مهمان ارکستر سمفونیک دولتی آنتالیا حضور پیدا کرد.

علی رهبری که ماه های گذشته با حاشیه های ریز و درشت استعفایش در ارکستر سمفونیک تهران دست و پنجه نرم می کرد، طی روزهای حضورش در ترکیه همراه با ارکستر دولتی آنتالیا با هنرمندان و گروه های خارجی بین المللی کنسرت های متعددی را برگزار کرد.

برگزاری دومین جشنواره موسیقی و سرود ضداستکباری طبس

دومین جشنواره شعر، موسیقی و سرود ضداستکباری طبس روزهای ۲۵، ۲۶ و ۲۷ مردادماه در تالار اندیشه‌ حوزه هنری برگزار شد.

در این دوره از جشنواره که به دبیر اسفندیار قره باغی خواننده پیشکسوت موسیقی انقلاب برگزار شد، گروه های شرکت کننده آثار خود را در بخش های سرود، موسیقی و نماهنگ ارائه دادند. تجلیل از استاد دردی تریک استاد موسیقی مقامی منطقه ترکمن و تعدادی از هنرمندان خارجی زبان ضد استکباری از جمله «ویکتور خارا» خواننده ضد استکباری شیلی، رونمایی از کتاب و آلبوم تصویری «صد سال موسیقی اعتراض علیه آمریکا» باشگاه ترانه و موسیقی «راه» از دیگر برنامه های ستاد برگزاری جشنواره بود.

آیین پایانی دومین جشنواره شعر، سرود و موسیقی ضد استکباری «طبس» چهارشنبه ۲۷ مرداد ماه با معرفی برگزیدگان بخش های مختلف در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد.

اعضای شورای سیاست‌گذاری سی و دومین جشنواره موسیقی فجر منصوب شدند

علی مرادخانی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارشنبه ۲۷ مرداد اعضای شورای سیاست گذاری سی و دومین جشنواره موسیقی فجر را منصوب کرد.

فرزاد طالبی، حسن ریاحی، محمد سریر، داود گنجه ای، هوشنگ کامکار، فریدون شهبازیان، حمیدرضا نوربخش، سید محمد میرزمانی، سید حمیدرضا شاهنگیان و حسام الدین سراج افرادی بودند که طی احکام جداگانه ای به عضویت شورای سیاست گذاری جشنواره موسیقی منصوب شدند.

آغاز سومین جشنواره و جایزه موسیقی همایون خرم در فرهنگسرای ارسباران، حضور محمد معتمدی در فستیوال مارکوپولوی کشور قزاقستان، نامه تعدادی از هنرمندان فعالی موسیقی به وزیر ارشاد پیرامون بازنگری فعالیت شوراهای ممیزی موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله اخبار مهم موسیقی ایران در مرداد ماه ۹۵ بود.

*شهریور

معاون رییس انجمن کُرال اروپا به ایران آمد

معاون رییس انجمن کُرال اروپا با همکاری دفتر موسیقی وزارت ارشاد، بنیاد رودکی، سفارت آلمان و انستیتو گوته به منظور برگزاری یک کنسرت ویژه و چند کارگاه آموزشی در تالار رودکی به ایران آمد.

طبق برنامه ریزی های انجام گرفته از روز شنبه ششم تا روز سه شنبه نهم شهریور ماه کارگاه آموزشی با حضور مارکوس دتربک هنرمند آلمانی و ژان شوماخر معاون رییس انجمن کرال اروپا آغاز و در پایان این ورک شاپ کنسرت های ویژه ای برگزار شد. در این ویژه برنامه ها که با عنوان «سفرآوازی» در کشورمان اجرا شد تصمیم بر این بود که تجربه‌ای متفاوت با گردهمایی گروه های آوازی از سراسر کشور با هدف گسترش فرهنگ آوازخوانی دسته جمعی و تبادل فرهنگی- هنری میان ایران و آلمان به وجود بیاید.

آغاز دهمین جشنواره ملی موسیقی جوان

دهمین جشنواره ملی موسیقی جوان به دبیری هومان اسعدی از ۷ شهریورماه با حضور استادان و هنرمندان صاحب نام موسیقی کشورمان در قالب شورای داوری کار خود را ر بخش های مختلف آغاز کرد.

در این دوره از جشنواره که با داوری تعدادی از مطرح ترین موسیقدانان کشور در تالار رودکی تهران برگزار شد، گروه های شرکت در بخش های موسیقی دستگاهی، موسیقی کلاسیک و موسیقی نواحی طی گروه های سنی مختلف آثار خود را ارائه دادند.

دهمین جشنواره موسیقی ملی جوان با اعلام برگزیدگان ۲۴ شهریورماه در تالار وحدت به کار خود پایان داد.

حضور خواننده زیرزمینی دردادسرا

بعد از ظهر روز سه شنبه نهم مرداد ماه الف. میم خواننده زیرزمینی که از سوم شهریور در بازداشت به سر می برد به منظور ارائه پاره ای توضیحات در دادسرای تهران حضور یافت.

یکی از مسئولان شورای شهر تهران به همراه خانواده این خواننده در دادسرا حضور داشتند. این عضو شورای شهر تهران پس از ترک دادسرا در بین تعدادی از طرفداران و خانواده این خواننده زیرزمینی حضور یافت.

فرهاد فخرالدینی از ارکستر موسیقی ملی رفت

مدیر هنری و رهبر دائم ارکستر موسیقی ملی ایران ۱۶ شهریور ماه امسال بود که بعد از کش و قوس های فراوان ضمن تایید خبر کناره‌گیری خود از این مجموعه توضیحاتی را درباره این تصمیم ارائه داد.

فرهاد فخرالدینی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید خبر کناره‌گیری خود از مسئولیت‌هایش در ارکستر ملی بیان کرد: ارکستر موسیقی ملی ایران در سال گذشته یکی از بهترین دوران کاری خود را طی کرد و بنده این افتخار را داشتم تا در کنار مجموعه‌ای از بهترین نوازندگان حوزه موسیقی، برنامه‌های جالب توجه و پرمخاطبی را تقدیم مخاطبان کنم اما متأسفانه از همان ابتدای سال همانطور که در گفتگوی قبلی‌ام با خبرگزاری شما اشاره کرده‌ بودم، هیچ خبری از پیگیری دوستان برای فعالیت‌های ارکستر موسیقی ملی ایران انجام نگرفت و کار را به سمتی هدایت کردند که من دیگر میل ندارم در این مجموعه حضور داشته باشم. بنابراین از همان چند روز پیش به دوستان اطلاع دادم که دیگر حاضر به همکاری نیستم و ترجیح می‌دهم در این مجموعه کار نکنم.

استاد فرهنگ شریف نوازنده تار درگذشت

استاد فرهنگ شریف از نوازندگان سرشناس و برجسته و صاحب سبک‌ تار چهارشنبه ۱۷ شهریور ماه در سن ۸۵ سالگی درگذشت.

مراسم تشییع پیکر زنده یاد فرهنگ شریف ساعت ۹ صبح روز ۲۰ شهریور به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) در تالار وحدت تهران برگزار شد.

هومان اسعدی دبیر یازدهمین جشنواره موسیقی جوان شد

هومان اسعدی با حکم علی مرادخانی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای پنجمین بار دبیر جشنواره ملی موسیقی جوان شد.

هومان اسعدی تاکنون دبیری جشنواره هفتم تا دهم موسیقی جوان را برعهده داشته است.

بازگشت محمدرضا شجریان به ایران

محمدرضا شجریان بامداد روز جمعه ۲۶ شهریور ماه به ایران بازگشت تا ادامه مراحل درمان را داخل کشور دنبال کند.

همایون شجریان فرزند محمدرضا شجریان با تایید خبر برگشت پدرش به ایران اعلام کرد که حال عمومی پدرش بهتر از ماه‌های گذشته است و به همین دلیل پزشکان اجازه پرواز دادند و او از آمریکا به ایران برگشته است.

مراحل بعدی درمان شجریان استاد آواز هم اکنون در ایران دنبال می‌شود.

اشوان مجوز اجرای زنده را دریافت کرد

خواننده پاپ که به تازگی مجوز فعالیت‌ رسمی خود را از دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرده بود ۲۷ شهریور اولین کنسرتش را در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی برگزار کرد.

رسول ترابی تهیه کننده و مدیر موسسه فرهنگی هنری «آوای دوران» پیش تر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری این کنسرت بیان کرده بود: «خوشبختانه تمامی مراحل اداری دریافت مجوز برگزاری کنسرت «اَشوان» انجام شده و ما اولین کنسرت رسمی این خواننده را روز ۲۷ شهریورماه امسال در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می کنیم. البته برنامه های دیگری برای برگزاری کنسرت این خواننده در تهران و شهرستان ها پیش بینی کرده ایم که طی روزهای آینده با برگزاری یک نشست خبری اطلاع رسانی خواهد شد. به هر حال با توجه به اینکه این خواننده از محبوبیت بالایی میان مخاطبان موسیقی برخوردار است تصور می کنم طرفداران این خواننده جوان شاهد یک اجرای پرهیجان و جالب توجه خواهند بود.»

ارکستر خانه هنرمندان رونمایی شد

آیین رونمایی از ارکستر و گروه کر خانه هنرمندان ایران بعدازظهر سه شنبه ۳۰ شهریور ماه با حضور علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی، محمد سریر رییس شورای عالی خانه هنرمندان ایران، مجید رجبی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان ایران، فرزاد طالبی مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعدادی از هنرمندان و علاقه مندان در تماشاخانه ایرانشهر برگزار شد.

قطعه های «ای ایران»، «علی ای همای رحمت»، «شیرین و فرهاد» آثاری بودند که در آیین رونمایی از ارکستر خانه هنرمندان ایرانی به رهبری محمد سریر اجرا شد.

رونمایی از آلبوم «سرپام» غلامرضا صنعتگر در حوزه هنری، کنسرت ایتالیایی «کامریستی دلا اسکالا» در تالار وحدت، خداحافظی رضا سعیدی پور از مدیریت تالار وحدت از رویدادهای موسیقی ایران در شهریور ماه سال جاری بودند.

*مهر

آلبوم «طریق عشق» در تالار وحدت رونمایی شد

مراسم رونمایی آلبوم موسیقی «طریق عشق» به آهنگسازی زنده یاد پرویز مشکاتیان و خوانندگی محمدرضا شجریان ساعت دوشنبه پنجم مهر با برگزاری چند برنامه زنده موسیقایی به هنرمندی همایون شجریان، سهراب پورناظری و تعدادی از هنرمندان و اجرای پرویز پرستویی در تالار وحدت تهران برگزار شد.

آلبوم موسیقی «طریق عشق» حاصل همکاری گروه «عارف» و با اشعاری از حافظ، مولانا است که در سال ۱۹۸۹ در اروپا اجرا شده و توسط شرکت «ایران‌گام» منتشر می‌شود. پرویز مشکاتیان سرپرست گروه و نوازنده سنتور، داریوش پیرنیاکان نوازنده تار، جمشید عندلیبی نوازنده نی، محمد فیروزی نوازنده عود، اردشیر کامکار نوازنده کمانچه، بیژن کامکار نوازنده رباب و دف و ارژنگ کامکار نوازنده تمبک اعضای گروه اجرایی این آلبوم را تشکیل می دادند.

فریدون شهبازیان رهبر دائم ارکستر ملی شد

علی اکبر صفی‌پور مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی سه شنبه ششم مهر ماه با صدور حکمی فریدون شهبازیان را به عنوان رهبر دائم ارکستر ملی ایران منصوب کرد.

انتخاب فریدون شهبازیان به عنوان رهبر دائم ارکستر ملی که خود تاکید زیادی روی این عنوان داشت، در حالی بود که چندی پیش فرهاد فخرالدینی مدیر هنری و رهبر ارکستر موسیقی ملی از این سمت کناره گیری کرده بود. همچنین اعلام شده بود که قرار است ارکسترها به صورت شورایی اداره شوند؛ امری که معلوم نیست در حال حاضر چگونه پیگیری می شود.

انتخاب حمیدرضا نوربخش به عنوان مدیر جشنواره سی و دوم موسیقی فجر

نخستین جلسه شورای سیاست‌گذاری سی و دومین جشنواره موسیقی فجر سه شنبه ششم مهر ماه با حضور اعضای شورا متشکل محمد سریر، داود گنجه‌ای، سیدمحمد حسن شاهنگیان، فریدون شهبازیان، حمیدرضا نوربخش، حسن ریاحی، سیدمحمد میرزمانی، فرزاد طالبی و علی مرادخانی در دفتر معاونت امور هنری تشکیل شد.

در این جلسه پیرامون مباحث مختلفی چون آسیب‌شناسی جشنواره‌های پیشین، نقاط ضعف و قوت جشنواره سی و یکم، حدود، ثغور و پراکندگی جغرافیایی به لحاظ محتوایی از جمله حضور موسیقی نواحی و برخی از حوزه‌های موسیقی‌ ملل، نحوه مدیریت جشنواره سی و یکم و ایجاد ظرفیت‌های جدید برای حضور اقشار مختلف به ویژه هنرمندان صاحب نام و حرفه‌ای در جشنواره، معرفی چهره‌های جوان‌ و آینده‌سازان موسیقی ایران و استفاده از امکانات بخش خصوصی برای بهینه سازی جریان اجرایی بحث و گفتگو شد. در پایان این نشست سه ساعته، دبیری شورا به انتخاب اعضا به حسن ریاحی واگذار شد.

در پایان این نشست نیز حمیدرضا نوربخش به اتفاق آرا به عنوان مدیر جشنواره انتخاب و ضمن قبول مسئولیت مدیریت جشنواره سی و دوم مصوبه جلسه را به منزله شروع امور اجرایی و فعالیت‌های تحت نظر خود پذیرفت.

رضا دادویی از بنیاد رودکی رفت

رضا دادویی مشاور اجرایی بنیاد رودکی در حوزه هنرهای نمایشی، سرپرست تالار حافظ و مدیر پروژه «شب شنبه‌ها» روز گذشته ۶ مهر ماه با انتشار متنی کوتاه با محتوای «روز خداحافظی با بنیاد رودکی و تالار حافظ» از سمت خود کناره گیری کرد.

رضا دادویی که در زمان حضور حسین طاهری در سمت مدیر شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش اداره کل هنرهای نمایشی فعالیت می کرد بعد از استعفای وی از این سمت، تیر ماه سال گذشته طی حکمی از سوی بهرام جمالی مدیرعامل سابق بنیاد فرهنگی هنری رودکی به عنوان مشاور اجرایی بنیاد رودکی در حوزه هنرهای نمایشی منصوب شده بود. وی طی ماه های گذشته علاوه بر مدیریت تالار حافظ پروژه «کج شنبه ها» و سپس پروژه موسیقایی نمایشی «شب شنبه ها» را در تالار حافظ راه اندازی کرده بود.

برگزاری هفدهمین جشن خانه موسیقی با معرفی برترین ها

هفدهمین جشن خانه موسیقی شنبه شب دهم مهر ماه با حضور تعدادی از هنرمندان و اعضای مختلف صنوف این مجموعه غیر دولتی در تالار وحدت تهران برگزار شد.

معرفی آلبوم برگزیده ۲ سال اخیر، تجلیل از هنرمندان پیشکسوت موسیقی، قدردانی از هنرمندان جوان و پیشگام موسیقی نواحی، معرفی برگزیدگان بخش کتاب و پژوهش، معرفی برندگان بخش ترجمه، معرفی برترین های کتاب های آموزشی از جمله بخش های مختلف این جشن در کنار اجرای چند برنامه موسیقی از جمله ارکستر موسیقی خانه هنرمندان ایران به رهبری محمد سریر و محمود میرزایی، پخش کلیپی با عنوان «خانه موسیقی در دو سالی که گذشت»، اجرای موسیقی شادیانه اقوام ایران با هنرمندی هنرمندان پیشکسوتان و جوان موسیقی نواحی توسط گروه «سازینه» به سرپرستی پیمان بزرگ نیا از جمله بخش های مراسم بود.

نوازنده ایرانی یک رکورد ثبت کرد

آرمین قیطاسی نوازنده جوان فلوت کلاسیک کشورمان دوشنبه ۱۲ مهر ماه در یک نشست رسانه ای که در تالار وحدت تهران برگزار شد، از شکست رکورد جهانی سرعت در نوازندگی فلوت قطعه «پرواز زنبور عسل» به آهنگسازی کورساکف و دعوت از مسئولان گینس برای ثبت این رکورد جهانی خبر داد.

قیطاسی در بخش دیگری از این نشست رسانه ای با اشاره به اجرای استاندارد این قطعه موسیقایی برای ارسال به محافل و سامانه های ثبت رکورد جهانی از جمله گینس بیان کرد: اجرای سرعت بالا بر اساس «مترونوم» و در کنار قرار گرفتن یک زمان‌ سنجش دقیق در کنار نوازنده که در برگیرنده ثانیه ها و صدم ثانیه ها باشد، دو معیار اصلی ارسال آثار این چنینی به سامانه ها و موسسات بین المللی ثبت رکورد جهانی است.

حضور آهنگسازان ایرانی در شصتمین بینال موسیقی ونیز

شصتمین دورۀ بینال موسیقی ونیز مهرماه امسال در حالی برگزار شد که برای نخستین بار آثار مهدی خیامی، علیرضا فرهنگ و کارن کیهانی سه آهنگساز ایرانی در این فستیوال توسط دیوِرتیمنتو آنسامبل به رهبری سندرو گُرلی اجرا شد.

در این اجرا که ۲۵ مهرماه با عنوان «موسیقی ایران از گذشته تا امروز» برگزار شد هر سه آهنگساز آثاری برای یک ساز ایرانی و آنسامبل بزرگ تصنیف کردند. این کنسرت با سفارش دیوِرتیمنتو آنسامبل به مهدی خیامی (قطعۀ کنسرتو کمانچه) و حضور وی به عنوان مشاور هنری این پروژه شکل گرفت. همچنین انتخاب آهنگسازان، توسط کمیتۀ فنی دیورتیمنتو آنسامبل میلان و با تایید و دعوت از سوی بینال هنری ونیز صورت گرفته بود.

حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی شد

جلسه هیات مدیره خانه موسیقی یکشنبه ۲۵ مهرماه با حضور داود گنجه ای، سید محمد میرزمانی رییس هیات مدیره، تقی ضرابی، هنگامه اخوان، مسعود شعاری، حمیدرضا نوربخش از اعضای هیات مدیره، آذر هاشمی بازرس و حمیدرضا عاطفی مدیراجرایی خانه در ساختمان فاطمی برگزار شد.

اعضای هیات مدیره خانه موسیقی در این جلسه در ادامه جلسات قبل به بررسی برنامه ها و سوابق کاندیداهای پیشنهادی برای سمت مدیر عاملی پرداختند که در نهایت هیچکدام از برنامه ها و سوابق افراد نتوانست اعتماد اعضای هیات مدیره را برای قبولی سمت مدیرعاملی خانه موسیقی جلب کند. سپس اعضای هیات مدیره خانه موسیقی با توجه به سوابق و تجربیات نوربخش در زمینه مسایل اجرایی خانه او را بهترین گزینه موجود در بین کاندیداها شناخته و از وی خواستند تا مجددا مسئولیت مدیرعاملی نهاد خانه را قبول کند. در پایان اعضای هیات مدیره با اکثریت قاطع آرا حمیدرضا نوربخش را به عنوان مدیرعامل جدید خانه موسیقی برگزیدند.

برگزاری همایش «خنیاگران سرزمین مادری» در فرهنگسرای ارسباران تهران، رونمایی از آلبوم «خاتون» حجت اشرف زاده در حوزه هنری، انتخاب غلام علمشاهی به عنوان رییس هیات مدیره کانون ناشران خانه موسیقی و حضور وحید تاج و گروه «تهران آنسامبل» در فستیوال بین‌المللی موسیقات کشور تونس رویدادهای مهم موسیقی در مهر ماه ۹۵ بود.

*آبان

استاد تنبور کرمانشاهی دار فانی را وداع گفت

یدالله تیموری از استادان پیشکسوت موسیقی نواحی ایران صبح روز دوشنبه دهم آبان ماه بر اثر بیماری ریوی دار فانی را وداع گفت.

استاد یدالله تیموری از جمله هنرمندان برگزیده تنبور نوازی کرمانشاه بود که ۲۸ مرداد سال ۱۳۱۸ در کرمانشاه به دنیا آمد. او از کودکی با صدای تنبور پدرش مرحوم استادعبدالله تیموری جذب این ساز شد و از محضر وی و استاد سید قاسم افضلی کلام ها ومقام ها ونظم های تنبور را فرا گرفت. او از جمله هنرمندانی بود که در طول هفتاد سال عمر خودعاشقانه می نواخت واستادانه می خواند و در این مدت شاگردانی چون جلیل جهانگرد و جمیل رحمتی را به جامعه موسیقی نواحی ایران معرفی کرد.

فرهاد هراتی دبیر جشنواره موسیقی سبز شد

فرهاد هراتی آهنگساز و خواننده موسیقی کشورمان چهارشنبه ۱۲ آبان طی حکمی از سوی رییس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دبیر اولین جشنواره موسیقی سبز منصوب شد. پیش از این محسن روحانی به عنوان دبیر این دوره از جشنواره به رسانه ها معرفی شده بود که شنیده ها حاکی از استعفای وی از این سمت بود.

جشنواره موسیقی «سبز» با هدف جمع آوری و خلق آثار فاخر موسیقیایی در حوزه محیط زیست و مبدل شدن جمهوری اسلامی ایران به گرانیگاه دغدغه های محیط زیستی در جهان و ایجاد رغبت مضاعف در هنرمندان این عرصه برای تولید آثار جدید در تمامی بخش های موسیقی اعم از کلاسیک ایرانی، پاپ، الکترونیک، مدرن، راک، جز، بلوز، تلفیقی، بی کلام، موسیقی نواحی، ارکسترال و کرال، ترانه ها و موسیقی کودکانه توسط دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار می شود.

انتخاب اعضای شورای عالی خانه موسیقی

یکشنبه ۱۶ آبان ماه مجمع عمومی خانه موسیقی برای انتخابات اعضای شورای عالی این خانه در ساختمان فاطمی تشکیل شد.

در این جلسه با رای اعضای مجمع عمومی، به ترتیب آرا محمدرضا شجریان، فرهاد فخرالدینی، محمد سریر، هوشنگ کامکار، داریوش پیرنیاکان، حسن ریاحی، داود گنجه ای به عنوان اعضای شورای عالی این نهاد انتخاب شدند.

همایون شجریان به ارکستر ملی دعوت شد

رهبر ارکستر ملی پنجشنبه ۲۰ آبان ماه در حاشیه بازدید از نمایشگاه مطبوعات با اشاره به تازه ترین فعالیت های اجرایی این مجموعه موسیقایی از برگزاری تازه ترین کنسرت این ارکستر با اجرای آثار قدیمی محمدرضا شجریان به خوانندگی همایون شجریان خبر داد.

وی افزود: با توجه به این مساله و به جهت اینکه محمدرضا شجریان فعلا قادر به اجرای برنامه ای نیست تصمیم دارم در تازه ترین اجرای ارکستر ملی که اختصاص به اجرای آثار بنده با محمدرضا شجریان دارد از پسرش همایون شجریان دعوت کنم تا در قالب کنسرت ملی به عنوان خواننده آثار پدرش را اجرا کند و این باعث افتخار ماست که اولین اجرای ارکستر ملی در دوره مدیریت بنده با آثار محمدرضا شجریان و صدای همایون شجریان آذین‌بندی می شود.

البته اظهارات فریدون شهبازیان مبنی بر دعوت از همایون شجریان برای حضور در ارکستر ملی به گونه ای بود که این خواننده چند روز بعد خبر حضورش در این مجموعه را رد کرد.

ابراهیم شریف‌زاده پیشکسوت موسیقی نواحی درگذشت

استاد ابراهیم شریف زاده یکی از سه خنیاگر باقیمانده از نسل طلایی موسیقی خراسان جمعه ۲۱ آبان ماه دار فانی را وداع گفت.

استاد شریف‌زاده یکی از سه خنیاگر باقیمانده از نسل طلایی موسیقی خراسان بود که در شهرستان باخزر زندگی می‌کرد. وی که ۱۹ خردادماه امسال به همراه فرزند زنده یاد سمندری ویژه برنامه ای را در آیین اختتامیه فستیوال موسیقی نواحی ایران اجرا کرده بود، تاکنون آثار ارزشمندی همچون «یار وفادار»، «یا غیاث المستغیثین»، «سرو خرامان» و «مناجات خوانی» و بسیاری از قطعات دیگر را به دوستداران موسیقی نواحی ایران معرفی کرده است.

مراسم تشییع پیکر این هنرمند شریف موسیقی نواحی ایرانی روز یکشنبه ۲۳ آبان ماه در شهرستان باخزر استان خراسان رضوی برگزاری شد.

تجلیل از حسام‌الدین سراج همزمان با اجرای پوئم سمفونی «سوگ ساز»، صدور مجوز رسمی انجمن صنفی خوانندگان موسیقی پاپ مهم ترین رویدادهای موسیقی در آبان ماه سال جاری بود.

*آذر

سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی سلطان المادحین درگذشت

سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی مداح سرشناس اهل‌بیت که نوای داوودی وی شهرت جهانی دارد صبح روز سه شنبه دوم آذر ماه در سن ۸۰ سالگی در منزل شخصی خود درگذشت.

سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی در طول ۸۰ سال حیات خود مداحی اهل‌بیت کرده و از چهره‌های ماندگار مداحی کشور بود. وی که حنجره خود را وقف سیدالشهدا کرده بود بعد از خدمت بی‌شائبه در ترویج معارف دینی با لحن و نوای داوودی خود به دیار باقی شتافت.

فراخوان انجمن موسیقی ایران برای جذب استعدادهای نوجوان

انجمن موسیقی ایران در راستای رشد و معرفی نسل نوجوان موسیقی در جامعه‌ هنری و توجه ریشه‌ای به موسیقی دستگاهی و کلاسیک ایرانی در مقطع سنی نوجوانان یکشنبه ۷ آذر ماه فراخوانی را منتشر کرد.

این فراخوان با هدف جذب استعدادهای نوجوان در موسیقی، ارائه‌ آموزش در زمینه‌ گروه‌نوازی و تک‌نوازی، ارتقای سطح فرهنگ موسیقی هنرجویان، فراهم‌آوردن هرگونه امکان رشد و پرورش برای دستیابی به موسیقی متعهد و هنری، اجرای کنسرت و تولید موسیقی در بخش های تار، سه‌تار، سنتور، عود، قانون، کمانچه، نی، تمبک، دف و آواز منتشر شد.

برگزاری اولین جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی در تالار رودکی

اولین جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی از نوزدهم تا بیست و چهارم آذرماه امسال در تالار رودکی و فرهنگسرای بهمن تهران با حضور هنرمندان و گروه‌های فعال در حوزه موسیقی ایرانی به دبیری امیر مردانه برگزار شد.

در این دوره از جشنواره که به گفته سیاستگذارانش به نوعی پوشش دهنده بخش حذف شده «نسلی دیگر» ادوار گذشته جشنواره موسیقی فجر است، چند گروه و هنرمند مطرح موسیقی ایرانی در روزهای مختلف به اجرای برنامه پرداختند.

دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خانه موسیقی ایران، انجمن موسیقی ایران، موسسه فرهنگی ساز آواز و بنیاد فرهنگی هنری رودکی حامیان این دوره از جشنواره بودند.

تهران رسما صاحب ارکستر اختصاصی شد

آیین بازگشایی ارکستر شهر از مجموعه‌های هنری وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران دوشنبه شب ۱۵ آذر ماه با معرفی رسمی اعضای این ارکستر در محل باغ موزه هنرهای ایرانی با حضور محمود صلاحی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، فرزاد طالبی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعدادی از هنرمندان برگزار شد.

در این مراسم از ندا چراغیان، محمد جوزی، فاطمه دهقانی، پریسا کرمی، فرنوش باقری، مژگان محمد حسینی، محمد خان طباطبایی، میلاد یعقوب دوست، نیلوفر راستگو، نقیبه غلام پور، علی عابدین، ایمان محمد حسین، محمد امین احمدی، مهدی صالحی، بهارک فرخ، مسلم جبرئیلی، کتایون آذرشهر، امیرفرهنگ اسکندری، شایسته رفیعیان، نستوه رمضانی، حامد گرجی، فرزانه فروزش، مسعود آذین، سید میلاد محمدی، حمیدرضا معینی پور، سمانه باروتی، محمد محمود آبادی، کیارش بکتاشیان، محمد یوسفی، سیدعلی حسینی، میلاد بیات، شقایق بختیاری، بابک حسینی به عنوان گروه نوازندگان و کریم قربانی و بهنام بادانی به عنوان لیدرها تقدیر به عمل آمد. ضمن اینکه اجرای یک برنامه موسیقایی با هنرمندی علی جهاندار و هادی منتظری بخش پایانی مراسم افتتاحیه ارکستر شهر را تشکیل می داد.

برگزاری دومین جشنواره موسیقی «پیامبر مهربانی» در تهران

فرهنگسراهای اندیشه، ارسباران، فردوس، بهمن، بهاران و خاوران از دوشنبه ۲۲ تا چهارشنبه ۲۴ آذرماه میزبان گروه های داخلی و خارجی شرکت کننده در دومین جشنواره بین المللی موسیقی «پیامبر مهربانی» سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بودند.

در این دوره از جشنواره گروه ها و هنرمندانی از کشورهای ازبکستان، الجزایر، تاجیکستان، قزاقستان، پاکستان، قرقیزستان، افغانستان، تونس و استان های ایلام، کردستان، خوزستان، گلستان، خراسان رضوی، مرکزی، خراسان جنوبی به اجرای برنامه های موسیقایی خود پرداختند.

آیین اختتامیه دومین جشنواره بین المللی موسیقی پیامبر مهربانی هم پنجشنبه ۲۵ آذرماه در مرکز همایش های بین المللی شهید آوینی فرهنگسرای بهمن برگزار شد.

جشنواره آواها و سرودهای حماسی در شیراز برپا شد

جشنواره ملی آواها و سرودهای حماسی کشور امسال با حمایت مستقیم سازمان بسیج هنرمندان طی روزهای ۲۷ تا ۲۹ آذرماه در شهر شیراز در چهار بخش ردیف دستگاهی، موسیقی اقوام، موسیقی پاپ و گروه های سرود میزبان هنرمندان و گروه های شرکت کننده بود.

جشنواره ملی آواها و سرودهای حماسی کشور امسال با حمایت مستقیم سازمان بسیج هنرمندان طی روزهای ۲۷ تا ۲۹ آذرماه در شهر شیراز برگزار شد به گفته جمشید جم رییس انجمن موسیقی سازمان بسیج هنرمندان، با حمایت هایی که از سوی غلامرضا منتظری رییس سازمان بسیج هنرمندان کشور انجام گرفته قرار بر این است که با توجه به مجموعه کارهای امیدوارکننده این دوره از جشنواره و همت همه هنرمندانی که در این عرصه به تولید آثار موسیقایی مشغول هستند، دوره بعدی جشنواره در ابعاد بین المللی با عنوان «جشنواره بین المللی موسیقی مقاومت» در تهران و چند شهر دیگر به صورت همزمان برگزار شود.

بزرگداشت بابک رادمنش آهنگساز پیشکسوت در فرهنگسرای شفق، برگزاری جشنواره موسیقی «آوای وحدت» در مهاباد، نکوداشت استاد فضل الله توکل در تالار وحدت، نکوداشت استاد ناصر فرهنگ فر در تالار وحدت برنامه ها و رویدادهای موسیقی در آذر ماه بودند.

*دی

استاد علی محمد بلوچ نوازنده قیچک دار فانی را وداع گفت

استاد علی محمد بلوچ معروف به علیوک از بزرگترین نوازندگان قیچک بلوچستان پنجشنبه دوم دی در پی عارضه قلبی در بیمارستان چابهار چشم بر دنیا بربست.

این استاد برجسته ساز قیچک یکی از راویان مهم موسیقی بلوچستان در دو سوی مرزهای ایران و پاکستان بود که همکاری او با برجسته ترین شاعران بلوچستان از جمله کمال خان و لعل بخش پیک در خاطره مردم بلوچ زنده مانده است. این هنرمند که در اولین در فستیوال موسیقی نواحی آیینه دار در سال ۹۲ به همراه خلیفه شهمیر بلوچ مالداری ذکرهای گواتی و همچنین همراه با اسحاق بلوچ اجرای شائری بلوچی را در حضور محمدرضا شجریان اجرا کرده بود.

برگزاری جشنواره موسیقی کلاسیک تا معاصر

ششمین جشنواره موسیقی کلاسیک تا معاصر توسط گروه موسیقی تهران با همکاری بنیاد فرهنگی هنری رودکی و انجمن موسیقی ایران روزهای پنجم تا دهم دی در تالار رودکی تهران برگزار شد.

ارکستر «موسیقی نو» و ارکستر «مجلس کروما» به رهبری سعید علیجانی، ارکستر «ریکوردر پارس» و ارکستر «مجلس شرق» به رهبری مهرداد تیموری، آنسامبل «کاروان» به سرپرستی فرزان فرنیا، گروه کر «تونان» به رهبری میلاد عمران لو، کوآرتت زهی «رسپینا» به سرپرستی آرش اسدنژاد، کوآرتت زهی «متزو» به سرپرستی سعید محمدعلی، آنسامبل پرکاشن تهران از جمله گروه هایی بودند که در این دوره از جشنواره به اجرای آثار خود پرداختند.

در آیین پایانی جشنواره که مدیریت معنوی و علمی آن بر عهده علیرضا مشایخی آهنگساز و مدرس صاحب نام موسیقی کشورمان بود، یک رسیتال پیانو ویژه با هنرمندی پرفسور آلبرت ساسمن استاد دانشگاه موسیقی و هنرهای نمایشی وین برای مخاطبان اجرا شد.

برپایی سومین جشنواره نوای خرّم در تالار وحدت

سومین جشنواره و جایزه همایون خرم (نوای خرّم) روزهای ۱۵ تا ۱۷ دی ماه با حضور گروه ها و هنرمندان گروه سنی کودک و نوجوان به دبیری بردیا صدر نوری در تالار وحدت تهران برگزار شد.

در این دوره از جشنواره گروه ها و هنرمندان گروه سنی کودک و نوجوان از تهران و شهرستان های مختلف آثار خود را در بخش های اجراهای تک نوازی و تک خوانی»، «اجراهای دو و سه نفره»، «اجراهای گروهی» را با داوری وارطان ساهاکیان، بابک شهرکی، بهداد بابایی، بردیا صدرنوری و نیلوفر ابراهیمی روی صحنه بردند.

گروه ها و هنرمندان برگزیده سومین دوره جشنواره هم روز ۱۷ دی ماه در حضور هنرمندان پیشکسوت موسیقی ایران، معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تجلیل شدند.

برگزاری سی و دومین جشنواره موسیقی فجر

سی و دومین جشنواره موسیقی فجر به مدیریت حمیدرضا نوربخش از ۲۴ دی تا اول بهمن در تالارهای وحدت، رودکی، برج آزادی، سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، برج میلاد تهران و فرهنگسرای نیاوران تهران برگزار شد.

در این دوره از جشنواره که همچون دوره قبلی با فضای متفاوت تری نسبت به دوره های گذشته و تحت تاثیر ارتحال حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی برگزار شد، گروه ها و هنرمندان مختلف در بخش های موسیقی نواحی، موسیقی اصیل ایرانی، موسیقی تلفیقی، موسیقی کلاسیک، موسیقی پاپ به اجرای آثار خود پرداختند.

همچنین با توجه به اضافه شدن عنوان «جایزه باربد» به جشنواره از دوره قبل که اختصاص به معرفی برگزیده های موسیقی ایران در بخش های مختلف داشت، هنرمندان و گروه های برگزیده جایزه باربد را دریافت کردند. هیات داوران جایزه‌ «باربد» این دوره، تولیدات موسیقایی را در طول بازه‌ زمانی یک ساله‌ از مهر ۹۴ تا مهر ۹۵ مورد بررسی و ارزیابی قرار داده بودند.

جشنواره امسال به طور کلی کم حاشیه تر نسبت به سال قبل برگزار شد و پوشش آنلاین اجراها توسط سامانه کنسرت آنلاین «حام» یکی از تفاوت های آن بود.

افتتاح ارکستر ملی به خوانندگی علیرضا افتخاری

اولین کنسرت رسمی ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان و خوانندگی علیرضا افتخاری دوشنبه ۲۷ دی ماه در جریان برگزاری سی و دومین جشنواره موسیقی فجر با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعدادی از هنرمندان و مدیران سیاسی و فرهنگی در تالار وحدت برگزار شد.

فریدون شهبازیان رهبر ارکستر ملی در ابتدای این برنامه که با اجرای آثاری از آلبوم ماندگار «نیلوفرانه» به آهنگسازی عباس خوشدل و «شور عشق» همراه بود، ضمن قدردانی از مدیران و مسئولانی که در راه اندازی ارکستر ملی تلاش کردند، توضیح داد: ارکستر ملی ایران با هدف پیشبرد موسیقی ارکسترال و موسیقی اصیل ایرانی تشکیل شده به همین منظور تنها دلمشغولی من اجرای ارزشمند موسیقی ایرانی توسط هنرمندان برگزیده موسیقی کشورمان است.

پدیده موسیقی پاپ در سال ۹۵ سفیر مبارزه با سرطان شد

نشست خبری انتشار اولین آلبوم و اجرای صحنه ای حامد همایون در حالی ظهر یکشنبه ۲۶ دی ماه برگزار شد که این خواننده ضمن ارائه توضیحاتی از روند فعالیت های خود طی ماه های اخیر به عنوان سفیر مبارزه با سرطان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی شد.

محسن رجب پور تهیه کننده و مدیر برنامه های این خواننده جوان نیز در این نشست خبری ضمن تشریح روند فعالیت های حامد همایون برای ورود به دنیای موسیقی از حاشیه ها و جریان سال های اخیر موسیقی پاپ ایران برای حضور خوانندگان نوظهور سخن گفت.

بزرگداشت حسین دهلوی در فرهنگسرای ارسباران تهران و نکوداشت هفتادمین زاد روز استاد لطفی در فرهنگسرای نیاوران از دیگر رویداد های عمومی موسیقی ایران در دی ماه سال جاری بودند.

*بهمن

حمیدرضا نوربخش مدیر جشنواره موسیقی فجر ۳۳ شد

علی مرادخانی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جمعه اول بهمن ماه با صدور حکمی حمیدرضا نوربخش را به عنوان مدیر جشنواره سی و سوم موسیقی فجر منصوب کرد. این حکم در اختتامیه دوره سی و دوم جشنواره موسیقی فجر اعلام شد.

نوربخش در دو دوره سی و یکم و سی و دوم مدیریت جشنواره بین المللی موسیقی فجر را برعهده داشت. این انتصاب در حالی اتفاق افتاد که سال آینده دولت جدید روی کار می آید.

دومین «سال نوای موسیقی ایران» در فرهنگسرای نیاوران

دومین آیین «سال نوای موسیقی ایران» با تجلیل از مقام هنری ۶ هنرمند رشته نوازندگی و تدریس موسیقی کلاسیک، روز پنجشنبه ۷ بهمن ماه در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد.

این آیین نکوداشت به دبیری علی جعفری پویان و همت ۱۰۰ هنرمند عرصه موسیقی با حمایت بنیاد آفرینش های هنری نیاوران با حضور هنرمندان و علاقمندان این حوزه برگزار شد. در این آیین از بزرگان موسیقی همچون روبن طهماسیان، نوازنده و مدرس ویولن، منوچهر انصاری نوازنده و مدرس ویولن، داود جعفری امید نوازنده و مدرس ویولنسل، منوچهر بیگلری نوازنده و مدرس ترومپت، رحمت افشار نوازنده و مدرس کلارینت، مرتضی دلشب مدرس تئوری موسیقی و سلفژ، تجلیل شد. در این مراسم علاوه برپخش فیلم مستند کوتاه و اجرای موسیقی، تندیس سال نوا به همراه هدایایی از طرف برگزارکنندگان مراسم، به این هنرمندان اهداشد.

بازگشت علیرضا عصار بعد از ۶ سال دوری از اجراهای زنده

علیرضا عصار خواننده موسیقی پاپ کشورمان سرانجام بعد از ۶ سال دوری از اجراهای زنده موسیقی سه شنبه ۵ بهمن تازه ترین کنسرت خود را به تهیه کنندگی موسسه فرهنگی هنری «آوای هنر» و رهبری ارکستر پویا نیک پور در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار کرد.

«انسانم آرزوست»، «بوی بارون» و «عشق الهی» و «به جان تو»، «حال من بی تو»، «ای عاشقان»، «چشم ها»، «ما قوم به جا مانده از تاریخ»، «دیوونگی»، «خیابان خواب ها»، «خیابان خواب ها»، «سهم من» از جمله قطعاتی بودند که در این کنسرت به رهبری پویا نیک پور اجرا شد.

برگزاری بخش سرود اولین جشنواره موسیقی انقلاب اسلامی

بخش سرود اولین جشنواره و جایزه بزرگ موسیقی انقلاب اسلامی روزهای ۱۳ و ۱۴ بهمن ماه امسال نیز به دبیری محسن تهرانی و همت موسسه فرهنگی هنری کساء در تهران برگزار شد.

فرهنگسراهای ملل، رسانه و رضوان به همراه پارک دانشجو و بازار بزرگ تهران در شهر تهران طی روزهای برگزاری جشنواره میزبان گروه‌های سرودی بودند که از استان‌هایی نظیر خراسان رضوی، اصفهان، خوزستان، مرکزی، یزد، فارس، زنجان و هرمزگان در فینال بخش سرود این جشنواره رقابت کردند. هادی آزرم، شهروز حقی و علی تفرشی به عنوان هیات داوران بخش سرود اولین جشنواره و جایزه بزرگ موسیقی انقلاب اسلامی از روز جمعه پانزدهم بهمن ماه آثار ۱۳ گروه حاضر در بخش سرود جشنواره را در تالار سوره حوزه هنری مورد ارزیابی قرار دادند.

مراسم اختتامیه بخش سرود اولین جشنواره و جایزه بزرگ موسیقی انقلاب اسلامی نیز جمعه شب ۱۵ بهمن ماه با معرفی گروه های برگزیده و تجلیل از فریدون خشنود آهنگساز پیشکسوت در تالار سوره حوزه هنری برگزار شد.

دبیر علمی دهمین جشنواره ملی موسیقی نواحی ایران منصوب شد

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دوشنبه ۲۵ بهمن ماه با صدور حکمی احمد صدری را به عنوان دبیر علمی دهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران منصوب کرد.

احمد صدری از جمله پژوهشگران و فعالان با سابقه موسیقی نواحی است که تحصیلات خود را در رشته کارشناسی ارشد هنر با گرایش موسیقی به پایان رسانده است. او دارای نشان درجه یک هنری از شورای ارزشیابی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

گروه موسیقی «جاده ابریشم» با کیهان کلهر برنده گرمی شد

یویوما ویلون‌سل‌نواز برجسته آمریکایی-چینی‌تبار به همراه گروه موسیقی سیلک رود (جاده ابریشم) که کیهان کلهر هم یکی از نوازندگان آن است برنده جایزه گرمی در رشته بهترین موزیک بین‌المللی شدند.

مراسم اهدای جوایز گرمی که مهمترین جایزه موسیقی جهان محسوب می‌شود یکشنبه شب (۱۲ فوریه-۲۴ بهمن) در سالن استیپلز لس‌آنجلس برگزار شد و طی آن آثار برجسته موسیقی در یک‌سال گذشته مورد تقدیر قرار گرفت. این مراسم که پنجاه و نهمین دوره اهدای جوایز گرمی بود تا حدودی هم متاثر از فضای سیاسی آمریکا و التهاب به وجود آمده پس از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ، رییس جمهوری این کشور بود.

نکوداشت استاد جواد معروفی در تالار وحدت، معرفی کتاب «تحلیل ردیف: بر اساس نت نویسی ردیف میرزا عبدالله با نموداری تشریحی» تالیف داریوش طلایی مدرس، نوازنده و آهنگساز مطرح موسیقی ایرانی به عنوان اثر برگزیده بخش هنر سی و چهارمین جایزه کتاب سال، برگزاری کنسرت موسیقی «شب های جنوب» در فرهنگسرای نیاوران، رونمایی از آلبوم موسیقی «مست هشیار» به آهنگسازی داریوش پیرنیاکان و خوانندگی حمیدرضا نوربخش از مهم ترین خبرهای موسیقی در بهمن ماه ۹۵ بود.

بزرگان موسیقی نواحی از دست می روند

پیمان بزرگ‌نیا پژوهشگر موسیقی نواحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت نامطلوب تعدادی از هنرمندان پیشکسوت موسیقی نواحی ایران توضیح داد: شاید دیگر این موضوع تکراری باشد که بگوییم فلان هنرمند ارزشمند موسیقی اقوام این روزها یا در بستر بیماری یا چشم انتظار حمایت مالی و معنوی مدیران دولتی و سیاستگذاران عرصه فرهنگ و هنر است، اما این موضوع با توجه به بالا رفتن سن و سال این استادان بزرگوار موسیقی طی ماه های اخیر شکل جدی تری به خود گرفته به طوری که باید با تاسف بسیار بگوییم که برخی از این هنرمندان حتی به نان شب خود نیز محتاج هستند.

*اسفند

برگزاری اولین جشنواره موسیقی دانشجویان صبا

نخستین جشنواره موسیقی دانشجویان صبا با حضور چند گروه طی روزهای مختلف کنسرت های خود را در تالار رودکی تهران اجرا کردند.

نخستین دوره‌ جشنواره موسیقیِ صبا با حضورِ جمعی از دانشجویانِ و مدیران دانشکده موسیقیِ دانشگاهِ هنر در سالنِ استاد سمندریان تماشاخانه‌ِ ایرانشهر برگزار شد. این جشنواره به مدتِ یک هفته تا تاریخ ۷ اسفندماه با اجرای برنامه هایِ مختلف از جمله اجراهایِ رقابتی، جنبی و ورکشاپ اجرا میزبان مخاطبان بود. مراسم اختتامیه این دوره از جشنواره روز شنبه هفتم اسفند در تالار وحدت تهران برگزار شد.

جشنواره نوشتارها و وب سایت های موسیقی در اینترنت برگزار شد

مراسم اختتامیه ششمین جشنواره نوشتارها و وب سایت های موسیقی در اینترنت سه شنبه شب سوم اسفند با معرفی برگزیدگان این رویداد موسیقایی در بخش های مختلف و اجرای چند برنامه موسیقایی در تالار اصلی فرهنگسرای ارسباران تهران برگزار شد.

معرفی برگزیدگان این دوره از جشنواره در بخش های مختلف، اجرای گروه «صدای آناتولی» به سرپرستی هادی سپهری، اجرای گروه کُر «تُنال» به رهبری میلاد عمرانلو و اجرای ارکستر آکادمیک پایتخت به رهبری شهرام توکلی به همراه پخش یک کلیپ درباره روند برگزاری جشنواره از بخش های مختلف مراسم اختتامیه بود.

یکی از بزرگان موسیقی نواحی خطه مازندران درگذشت

استاد حسین طیبی نوازنده ساز «له لوا» و از بزرگترین و مطرح ترین هنرمندان موسیقی نواحی استان مازندران شامگاه جمعه ۶ اسفندماه بعد از مدت ها مبارزه با بیماری دار فانی را وداع گفت.

این هنرمند بنا به گفته بسیاری از کارشناسان و پژوهشگران موسیقی نواحی یکی از مطرح ترین و نام آورترین خوانندگان و نوازنده موسیقی استان مازندران بود که چندی پیش نیز در جشن خانه موسیقی ایران مورد تقدیر قرار گرفت. وی برای نخستین بار به‌منظور آموزشِ درستِ «لَله‌وا» و حفظ و اشاعه‌ قطعات و نغمه‌های این ساز از سال ۱۳۶۴ در فرهنگ‌خانه‌ مازندران تدریس را آغاز کرد و شاگردان و نوازندگان بسیاری را به موسیقی مازندران معرفی کرد.

رونمایی از پوئم سمفونی «تختی» در فرهنگسرای نیاوران، رونمایی از آلبوم تصویری «خداوندان اسرار» به خوانندگی همایون شجریان، انتشار فراخوان دهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران، اجرای کنسرت اردشیر کامکار، حمیدرضا نوربخش و بهداد بابایی در مقدونیه و بلژیک، برگزاری کنسرت مشترک عالیم قاسم اف و پرواز همای در تالار بزرگ وزارت کشور، همکاری پرویز پرستویی با یغما گلرویی در تولید دو موزیک ویدیو به تهیه کنندگی سازمان هنری رسانه ای اوج مهم ترین اخبار حوزه موسیقی در اسفند ماه ۹۵ تا امروز بوده اند.

آنچه در نگاه کلی به اتفاقات امسال در عرصه موسیقی می توان بدان اشاره کرد این است که بزرگان موسیقی نواحی هنوز مورد بی توجهی هستند و نه تنها شرایط زندگی سختی دارند بلکه برای ثبت میراث موسیقایی که نزد آنهاست نیز اقدام نشده است. این افراد که یک به یک دار فانی را دواع می گویند با رفتن‌شان بخش مهم و بی مانندی از موسیقی نواحی ایران زمین نیز زیر خاک می رود.