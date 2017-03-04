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۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۹:۴۲

حاشیه دیدار استقلال - سیاه جامگان؛

اعتراض «همه» به داور بازی/ جروبحث بازیکنان پس از پایان مسابقه

اعتراض «همه» به داور بازی/ جروبحث بازیکنان پس از پایان مسابقه

دیدار تیم های استقلال تهران و سیاه جامگان مشهد در شرایطی با تساوی به پایان رسید که هر دو تیم به قضاوت داور اعتراض داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر،  پس از پایان دیدار استقلال تهران برابر سیاه جامگان، علیرضا منصوریان به سمت داور رفت و با نشان دادن ساعت نسبت به قضاوت او و زمان کم وقت اضافه اعتراض کرد.

* هواداران استقلال که به شدت از وقت تلف کردن بازیکنان سیاه جامگان شاکی شده بودند علیه سرمربی سیاه جامگان شعار دادند.

* دروازه بان سیاه جامگان که در پایان بازی می خواست پیراهنش را به هواداران این تیم تقدیم کند با ممانعت نیروی انتظامی مواجه شد و لحظاتی نیز با آنها جر و بحث کرد اما عوامل انتظامی به او اجازه ندادند پیراهن خود را به هواداران سیاه جامگان تقدیم کند.

* زاهدی فر پس از پایان بازی به خاطر شعارهایی که هواداران استقلال به او می دادند دقایقی در زمین ماند و به همراه عوامل انتظامی به رختکن رفت.

* در حالی که همه نفرات دو تیم به قضاوت زاهدی فر معترض بودند اکبر میثاقیان هم به سمت داور رفت و نسبت به قضاوت او اعتراض کرد.

* پس از پایان بازی لحظاتی بازیکنان دو تیم هم با یکدیگر به جر و بحث پرداختند که اعضای کادر فنی دو تیم، غائله را خاتمه دادند.

کد مطلب 3923270

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