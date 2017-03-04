اعتراض «همه» به داور بازی/ جروبحث بازیکنان پس از پایان مسابقه

به گزارش خبرنگار مهر، پس از پایان دیدار استقلال تهران برابر سیاه جامگان، علیرضا منصوریان به سمت داور رفت و با نشان دادن ساعت نسبت به قضاوت او و زمان کم وقت اضافه اعتراض کرد.

* هواداران استقلال که به شدت از وقت تلف کردن بازیکنان سیاه جامگان شاکی شده بودند علیه سرمربی سیاه جامگان شعار دادند.

* دروازه بان سیاه جامگان که در پایان بازی می خواست پیراهنش را به هواداران این تیم تقدیم کند با ممانعت نیروی انتظامی مواجه شد و لحظاتی نیز با آنها جر و بحث کرد اما عوامل انتظامی به او اجازه ندادند پیراهن خود را به هواداران سیاه جامگان تقدیم کند.

* زاهدی فر پس از پایان بازی به خاطر شعارهایی که هواداران استقلال به او می دادند دقایقی در زمین ماند و به همراه عوامل انتظامی به رختکن رفت.

* در حالی که همه نفرات دو تیم به قضاوت زاهدی فر معترض بودند اکبر میثاقیان هم به سمت داور رفت و نسبت به قضاوت او اعتراض کرد.

* پس از پایان بازی لحظاتی بازیکنان دو تیم هم با یکدیگر به جر و بحث پرداختند که اعضای کادر فنی دو تیم، غائله را خاتمه دادند.