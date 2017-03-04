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۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۹:۴۷

مهدی فنونی زاده:

استقلال باید برنده می شد/ سیاه جامگان فقط دفاع کرد

استقلال باید برنده می شد/ سیاه جامگان فقط دفاع کرد

هافبک پیشین استقلال با بیان اینکه آبی پوشان باید به سه امتیاز می رسیدند، گفت: سیاه جامگان تنها به دفاع کردن پرداخت و با وقت کشی کیفیت بازی را پائین آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فنونی زاده پس از تساوی یک بر یک استقلال برابر سیاه جامگان در ورزشگاه آزادی گفت: قبل از هر چیز بابت تجلیلی که از من و چند پیشکسوت دیگر شد تشکر می کنم و امیدوارم این روند برای همه پیشکسوتان فوتبال ادامه داشته باشد.

وی در خصوص دیدار دو تیم نیز گفت: بازی خوبی را از استقلال شاهد بودیم و موقعیت های زیادی خلق کردند که با جرأت می گویم آنها را با بدشانسی از دست دادند.

هافبک پیشین استقلال ادامه داد: متاسفانه سیاه جامگان تنها به دفاع کردن پرداخت خصوصا در نیمه دوم که این تیم دو بازیکن تدافعی را به زمین آورد تا بتواند از تک گل خود حفاظت کند.

وی افزود: استقلال باید در این بازی به پیروزی می رسید اما عملکرد خوب دروازه بان سیاه جامگان و بدشانسی سه امتیاز را از این تیم گرفت.

استقلال در هفته های اخیر روند بسیار خوبی داشته و امیدوارم بتواند در دو دیدار آینده اش برابر سایپاه و لوکوموتیو ازبکستان به پیروزی دست پیدا کند.

کد مطلب 3923278

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