حجت الاسلام علیرضا قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، از انتصاب دو مدیر در مجموعه تبلیغات اسلامی شهرستان های شاهرود و میامی خبر داد.

وی با بیان اینکه طی حکمی حجت الاسلام سید رضا عابدیان به عنوان مسئول اداره تبلیغات اسلامی شهرستان شاهرود منصوب شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان همچنین با بیان اینکه حجت الاسلام غلامرضا زاهدی که سال‌ها ریاست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان را نیز بر عهده داشت، به عنوان مسئول تبلیغات اسلامی میامی منصوب شد، تاکید کرد: حجت الاسلام زاهدی دارای تجارب بسیار ارزنده‌ای در حوزه فرهنگی و تبلیغی است.

قنبری افزود: حجت الاسلام عابدیان، مبلغ فرهنگی و اجتماعی، دانش آموخته دکتری فقه و حقوق و همچنین دستیار ویژه مدیرکل تبلیغات اسلامی استان را در کارنامه دارد.

وی تاکید کرد: ادارات تبلیغات اسلامی شاهرود و میامی به واسطه تحت پوشش قرار دادن بیش از نیمی از جغرافیا و بیش از ۴۰ درصد جمعیت کل استان سمنان دارای اهمیت بسیاری هستند در نتیجه تلاش شد تا بهترین انتصابات برای این دو اداره از مجموعه شبکه تبلیغی و فرهنگی استان رقم بخورد.