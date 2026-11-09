به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا صالحی، رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران در نشست خبری حاشیه بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد دولت در مدیریت صنعت برق اظهار کرد: تقویت بازار برق و فراهم کردن زمینه فعالیت بخش خصوصی از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند به توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت برق کمک کند.

وی با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری در بازار برق افزود: تجربه فعالیت بخش خصوصی در بخش‌های مختلف نشان داده است که رقابت‌پذیری و شکل‌گیری بازار واقعی می‌تواند هزینه‌های دولت را کاهش دهد و زمینه افزایش بهره‌وری را فراهم کند. در مقابل، تأخیر وزارت نیرو در پرداخت مطالبات سرمایه‌گذاران و نبود سازوکار اقتصادی قابل اتکا، انگیزه ورود سرمایه‌های جدید به صنعت برق را کاهش می‌دهد.

صالحی با اشاره به ظرفیت بازار برق و بورس انرژی برای ایجاد شفافیت در معاملات و اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران تصریح کرد: باید شرایطی فراهم شود که تولیدکنندگان بتوانند برق خود را در یک بازار رقابتی عرضه کنند و خریداران نیز بر اساس قیمت‌های واقعی اقدام به خرید کنند.

ضرورت تبدیل بهینه‌سازی مصرف برق به یک کسب‌وکار

رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران با اشاره به ظرفیت کاهش مصرف برق در بخش کشاورزی گفت: مصرف برق چاه‌های کشاورزی قابل توجه است و می‌توان با اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی، مصرف برق این بخش را حدود ۳۵ درصد کاهش داد.

وی ادامه داد: برای تحقق این هدف باید زمینه فعالیت شرکت‌های تخصصی فراهم شود تا بتوانند به‌صورت منطقه‌ای وارد حوزه بهینه‌سازی چاه‌های کشاورزی شوند. این فعالیت علاوه بر کاهش مصرف برق و آزادسازی ظرفیت شبکه، از نظر اقتصادی نیز برای سرمایه‌گذاران توجیه‌پذیر است و می‌تواند به ایجاد یک بازار جدید برای شرکت‌های خدمات انرژی منجر شود.

صالحی با تأکید بر اینکه بهینه‌سازی زمانی در کشور توسعه پیدا می‌کند که به یک فعالیت اقتصادی و درآمدزا تبدیل شود، بیان کرد: باید به‌جای اتکا به سیاست‌های دستوری، کسب‌وکارهایی ایجاد کنیم که بتوانند با سرمایه‌گذاری در کاهش مصرف انرژی، از محل منافع حاصل‌شده درآمد کسب کنند.

نبود نقشه راه بلندمدت برای توسعه انرژی

وی با انتقاد از نبود برنامه مشخص برای آینده صنعت انرژی کشور اظهار کرد: دولت باید به‌صورت شفاف اعلام کند که برای پنج سال آینده چه برنامه‌ای در حوزه انرژی دارد و قرار است کشور به چه ظرفیتی در تولید، انتقال و مصرف انرژی برسد.

رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران افزود: سیاست‌گذاری در حوزه انرژی نباید به تصمیم‌های مقطعی و واکنش به کمبودها محدود شود، بلکه باید برنامه‌ای جامع برای توسعه زیرساخت‌ها، تأمین مالی، قیمت‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی وجود داشته باشد.

صالحی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف سیاست‌های یارانه‌ای و قیمت انرژی گفت: حمایت از خانوارهای کم‌درآمد و گروه‌هایی که به حمایت دولت نیاز دارند باید در قالب سازوکارهای مشخص دنبال شود، اما این حمایت‌ها نباید مانع شکل‌گیری بازار و فعالیت اقتصادی بخش خصوصی شود.

ظرفیت بخش خصوصی برای تکمیل نیروگاه‌های سیکل ترکیبی

وی با اشاره به ضرورت افزایش بهره‌وری نیروگاه‌های موجود کشور اظهار کرد: بخشی از نیروگاه‌ها همچنان با سیکل ساده فعالیت می‌کنند و با تکمیل واحدهای بخار می‌توان از حرارت خروجی توربین‌های گازی برای تولید برق بیشتر استفاده کرد.

صالحی ادامه داد: می‌توان با طراحی سازوکارهای اقتصادی و فراهم کردن امکان فروش برق، از ظرفیت بخش خصوصی برای تکمیل نیروگاه‌های موجود استفاده کرد. در این مدل، سرمایه‌گذار باید تعهدات و تضمین‌های مشخصی برای اجرای پروژه و استفاده از درآمد حاصل از تولید برق داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی ضروری است، اما نباید تصور شود که این ظرفیت به‌تنهایی پاسخگوی نیاز آینده کشور خواهد بود و توسعه نیروگاه‌های حرارتی، تکمیل سیکل ترکیبی و بهینه‌سازی مصرف نیز باید هم‌زمان دنبال شود.

ضرورت فراهم شدن زمینه تأمین مالی پروژه‌های انرژی

رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران با اشاره به مشکلات تأمین مالی پروژه‌های انرژی گفت: در بسیاری از کشورها پروژه‌های انرژی به دلیل برخورداری از مدل اقتصادی مشخص و اطمینان از بازگشت سرمایه، مورد استقبال بانک‌ها قرار می‌گیرند، اما در ایران هنوز سازوکار لازم برای جلب مشارکت نظام بانکی فراهم نشده است.

وی افزود: باید مدل اقتصادی صنعت برق به‌گونه‌ای طراحی شود که بانک‌ها بتوانند با اطمینان از بازگشت منابع، در تأمین مالی پروژه‌ها مشارکت کنند. بازار برق و سازوکارهای معاملاتی بورس انرژی نیز می‌توانند در ایجاد اطمینان نسبت به درآمد و بازگشت سرمایه پروژه‌ها نقش داشته باشند.

صالحی همچنین توسعه صادرات برق و اتصال شبکه ایران به کشورهای همسایه را از ظرفیت‌های اقتصادی صنعت انرژی دانست و بر ضرورت استفاده از موقعیت جغرافیایی ایران برای توسعه مبادلات منطقه‌ای برق تأکید کرد.