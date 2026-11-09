علی کشمیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بارندگی‌های غیرنرمال که حجم زیادی باران در بازه زمانی کوتاه می‌بارد، وقوع آب‌گرفتگی در شهر محتمل است.

وی با اشاره به تغییرات اراضی بالادست شهر بجنورد افزود: طی دو تا سه دهه گذشته، اراضی نفوذپذیر در بالادست کمربندی بجنورد به نفوذناپذیر تبدیل شده و ساخت‌وساز در باغ‌ها و معابر، موجب جاری شدن روان‌آب‌ها به سمت شهر شده است؛ هرچند با ایجاد کانالی با ظرفیت بالا، از ورود این آب‌ها به هسته مرکزی جلوگیری به عمل آمده است.

شهردار بجنورد با اشاره به توپوگرافی کاسه‌ای شهر تصریح کرد: شهر بجنورد مقصد جریان سیلاب‌هایی است که از ارتفاعات پیرامونی به سمت آن سرازیر می‌شود و به دلیل محدودیت ظرفیت مسیرهای شهری، مدیریت این سیلاب‌ها باید در مبدأ و با آرام‌سازی جریان آب انجام شود، چراکه در صورت تبدیل شهر به مخزن، هیچ سازه‌ای قادر به مهار حجم بالای آب نخواهد بود.

وی بر ضرورت همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و گفت: مدیریت این بحران امری فرابخشی و فرادستگاهی است و نیازمند تخصیص اعتبارات لازم است. همچنین بر اساس توافقات صورت گرفته، مسائل زیرساختی نظیر لایروبی و بهسازی مسیرهای داخل شهر بر عهده شرکت آب منطقه‌ای است.