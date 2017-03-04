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۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۲۰:۲۶

محمد ناصری:

پنالتی استقلال صحیح نبود/ داور بی‌دلیل به من کارت داد

پنالتی استقلال صحیح نبود/ داور بی‌دلیل به من کارت داد

دروازه‌بان تیم فوتبال سیاه‌جامگان مشهد با بیان اینکه پنالتی گرفته شده به سود استقلال صحیح نبوده است، گفت: قاضی میدان بی‌بدیل به من کارت زرد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناصری پس از تساوی یک بر یک تیمش برابر استقلال تهران در ورزشگاه آزادی گفت: هر دو تیم بازی خوبی را به نمایش گذاشتند و فکر می‌کنم نیمه دوم شاهد یک بازی زیبا از دو تیم بودیم.

وی در خصوص پنالتی گرفته شده برای استقلال گفت: به جرأت قسم می‌خورم که اصلاً پنالتی نبود و داور در این صحنه اشتباه کرد، اما رأی او قاطعانه بود و ما مجبور بودیم اطاعت کنیم.

ناصری با انتقاد دوباره از زاهدی‌فر گفت: وقتی به زمین خوردم، بی‌دلیل به من کارت زرد نشان داد و هر چه از او سؤال کردم که چرا به من کارت زرد داد، وی پاسخی نداد و من هرگز نمی‌توانم بپذیرم برای کاری که نکردم، کارت زرد بگیرم.

دروازه‌بان تیم فوتبال سیاه‌جامگان مشهد خاطرنشان کرد: تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا سیاه‌جامگان در لیگ برتر بماند و در سال آینده هم در لیگ برتر به میدان برویم.

کد مطلب 3923307

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