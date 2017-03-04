رایزنی پوتین با نظربایف درباره «آستانه ۳» در اواسط ماه مارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه امروز و در جریان یک رایزنی تلفنی به اطلاع «نورسلطان نظربایف» همتای قزاقستانی خود رساند که معارضان سوری برگزاری سومین دُور از مذاکرات صلح سوریه را در اواسط ماه مارس میلادی در پایتخت قزاقستان (آستانه) برنامه ریزی کرده اند.

سرویس مطبوعاتی دفتر «نورسلطان نظربایف» رئیس جمهور قزاقستان با انتشار بیانیه ای در این باره اعلام کرد: با توجه به اتمام مذاکرات اخیر در ژنو، رئیس جمهور روسیه در این تماس اعلام کرد که معارضان سوری تمایل دارند تا در اواسط ماه مارس سال جاری میلادی دُور جدیدی از مذاکرات را در «آستانه» پایتخت قزاقستان برگزار کنند.

در ادامه این بیانیه در این خصوص آمده است: رئیس جمهور قزاقستان نیز آمادگی خود را برای میزبانی این دور از مذاکرات به همتای روسیه ای خود اعلام کرده است.

لازم به ذکر است، دُور اول مذاکرات سوریه با هدف حل و فصل درگیری ها در این کشور با تلاشهای ایران، روسیه و ترکیه در ۶ ژانویه (۱۷ دی ماه) سال ۲۰۱۷ و دور دوم آن نیز در ۱۵ و ۱۶ فوریه (۲۷ و ۲۸ بهمن) در شهر آستانه پایتخت قزاقستان برگزار گردید.

گفتنی است، دور چهارم مذاکرات ژنو موسوم به «ژنو ۴» نیز روز گذشته مصادف با ۳ مارس سال جاری میلادی در ژنو سوئیس به کار خود پایان داد.