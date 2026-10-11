به گزارش خبرنگار مهر، کامران پورمقدم شامگاه یکشنبه در گردهمایی مدیران ستادی و استانی این سازمان در مازندران، مهم‌ترین برنامه‌ها و اولویت‌های حوزه جنگل را تشریح کرد و بر پیگیری مستمر طرح‌های ابلاغی در استان‌ها تأکید داشت.

وی مشارکت مردم و مراقبت مستمر از نهال‌های کاشته‌شده را از عوامل مؤثر در تحقق اهداف طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت دانست و اظهار کرد: در برنامه‌های سال ۱۴۰۵، علاوه بر توسعه عملیات کاشت، باید نگهداری و مراقبت از نهال‌ها نیز با جدیت دنبال شود.

پورمقدم همچنین با اشاره به ظرفیت استفاده از پساب برای توسعه زراعت چوب، خواستار پیگیری این موضوع از سوی ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها شد و گفت: با توجه به تفاوت ظرفیت‌های موجود در استان‌ها، شناسایی فرصت‌ها و برنامه‌ریزی متناسب با شرایط هر منطقه برای بهره‌گیری از پساب ضروری است.

توسعه ظرفیت اقتصادی پارک‌های جنگلی

معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، افزایش بهره‌وری اقتصادی پارک‌های جنگلی را یکی دیگر از محورهای مهم برنامه‌های این معاونت عنوان کرد.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از منابع و ظرفیت‌های غیردولتی، جذب سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از مسئولیت‌های اجتماعی و گسترش مشارکت بخش‌های مختلف را از راهکارهای حمایت از جنگل‌کاری و احیای عرصه‌های منابع طبیعی برشمرد و خواستار توجه بیشتر مدیران استانی به این موضوع شد.

ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های مدیریت پایدار جنگل

پورمقدم با اشاره به تکالیف قانونی در زمینه مدیریت پایدار جنگل‌ها، از مدیران کل منابع طبیعی استان‌ها خواست تهیه و تکمیل طرح‌های مربوطه را با جدیت دنبال کنند و برای جبران عقب‌ماندگی‌های احتمالی برنامه‌ریزی داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: پیشبرد این طرح‌ها نباید صرفاً به انجام مطالعات از سوی مشاوران محدود شود، بلکه ادارات کل منابع طبیعی باید با هماهنگی استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط، زمینه اجرای عملی برنامه‌ها را فراهم کنند.

معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی، شناسایی مجریان، بهره‌برداران و ذی‌نفعان، بررسی ظرفیت تعاونی‌های محلی و فراهم کردن بستر مشارکت جوامع محلی را از اقدامات ضروری در کنار مطالعات کارشناسی دانست.

وی با اشاره به آغاز مطالعات در استان‌هایی از جمله کرمانشاه، کردستان، فارس و چهارمحال‌وبختیاری، بر نقش فعال مدیران استانی در مراحل آماده‌سازی، هماهنگی و اجرای طرح‌های مدیریت پایدار جنگل تأکید کرد.

قطع درختان در بستر رودخانه‌ها باید با نظر کارشناسی انجام شود

پورمقدم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نگرانی‌ها درباره احتمال وقوع سیلاب در استان‌های شمالی، بر ضرورت ارزیابی فنی وضعیت درختان واقع در بستر رودخانه‌ها تأکید کرد.

وی تصریح کرد: احتمال وقوع سیلاب نباید بهانه‌ای برای قطع غیرضروری درختان باشد و هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه باید بر پایه بررسی‌های کارشناسی، رعایت ضوابط قانونی و نظارت متخصصان انجام شود.

معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در پایان، بر پیگیری مستمر برنامه‌های ابلاغی، افزایش هماهنگی میان بخش‌های مرتبط و استفاده از ظرفیت‌های مردمی و استانی برای پیشبرد اهداف مدیریت و حفاظت از جنگل‌ها تأکید کرد.