  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۹

آغاز ثبت‌نام برای افزایش اعتبار کالابرگ ۴۰ میلیون هموطن

آغاز ثبت‌نام برای افزایش اعتبار کالابرگ ۴۰ میلیون هموطن

در راستای دستور رئیس‌جمهور برای حمایت معیشتی، فرایند ثبت‌نام و تکمیل خوداظهاری جهت افزایش اعتبار کالابرگ برای ۱۸.۳ میلیون خانوار آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به دستور رئیس‌جمهور پیرامون مساعدت به معیشت خانوارها و به‌منظور پیشبرد سیاست‌های دولت در زمینه هدفمندسازی یارانه‌ها و پشتیبانی از دهک‌های کم‌درآمد، طرح افزایش اعتبار کالابرگ در این مرحله در دستور کار دولت قرار گرفته و عملیاتی شده است.

در این مرحله از طرح، جمعیتی بالغ بر ۴۰ میلیون نفر از شهروندان کشور، شامل حدود ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار، واجد شرایط برخورداری از افزایش اعتبار کالابرگ خواهند بود؛ بهره‌مندی از این امتیاز منوط به تکمیل فرم خوداظهاری و ثبت درخواست توسط سرپرستان خانوار است.

بر این اساس، سرپرستان خانوارهای مشمول این طرح موظفند با مراجعه به «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» از طریق آدرس اینترنتی my.gov.ir، نسبت به تکمیل فرم خوداظهاری و نهایی کردن درخواست خود اقدام نمایند.

بازه زمانی در نظر گرفته شده جهت ثبت‌نام متقاضیان در این سامانه، تا ساعت ۲۴ روز سه‌شنبه مورخ ۲۱ مهرماه تعیین گردیده است.

همچنین، سازوکار رسیدگی به درخواست‌های آن دسته از سرپرستان خانواری که متقاضی بازنگری و به‌روزرسانی اطلاعات خود می‌باشند، پس از پایان اجرای مرحله نخست، متعاقباً از طریق همین سامانه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6974388
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • حسین رمضانی مظفرابادی FR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      47 42
      پاسخ
      عالی
      • IR ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
        105 46
        افزایش سبدکالا
      • IR ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
        44 27
        افزایش سبد کالا
    • IR ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      74 16
      پاسخ
      ای جان می خواهن یک و سه دهم دلار در ماه بدن باید ثبت نام کنیم
      • سجادحسین ابادی IR ۰۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
        13 4
        سلام علیکم بنده درخواست افزایش کالابرگ دارم یک خانواده ۵نفره هستیم ویک نفر کارگر که حقوقمون کفاف زندگیمونو نمیده اگر این کار انجام بشه بازم خودش یه کمکیه به خانواده ها
    • فرشاد باقرابادی IR ۱۴:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      35 8
      پاسخ
      از نظر مالی در وضعیت خوبی نیستم و کارگر روز مزدم تقاضای افزایش مبلغ یارانه را دارم
      • رحمت محمدزاده US ۰۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
        11 1
        تقاضای گرفتن یارانه و افزایش کالا برگ رو دارم
    • جعفر حق شناس IR ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      46 16
      پاسخ
      سلام فرم ثبت نام کالابرگ خوداظهاری درج نگردیده است
    • فرید US ۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      59 12
      پاسخ
      لااقل مطلب رو کامل بفرستید.فرم ثبت نام رو کجا درج کردین؟
    • فرشته IR ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      25 8
      پاسخ
      خوبه اگر مبلغ قابل توجهی باشه
    • فرحناز GB ۱۵:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      26 5
      پاسخ
      من درآمدی ندارم تا به حال هیچ چیزی به نامم نبوده نیست مستاجر هستم هیچ سفر خارجی داخلی نداشتم ندارم تقاضا دارم کالابرگم بالاترین مبلغ باشه
    • محمد سهیلی فر IR ۱۵:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      28 14
      پاسخ
      درخواست افزایش مبلغ کالا برگ دارم
    • مصطفی علی اکبری US ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      17 19
      پاسخ
      افزایش کالابرگ ، می تواند ، مرحمی حتی اندک بر یک زخم کوچک باشد ، از هیچی بهتر است۔۔۔۔!!!!
    • محمد علی عرب پور RS ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      11 13
      پاسخ
      بسیار پسندیده و کارگشا میباشد
    • محمد زمانی IR ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      11 9
      پاسخ
      کارگر ریخته گری هستم.سختی کار هم بهم نخورده.مستاجر هستم و حقوقم کفاف زندگیم رو نمی‌دهد درخواست افزایش کالا برگ رو دارم
    • محمد علی عرب پور RS ۱۵:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      14 9
      پاسخ
      افزایش کالا برگ کمک معیشتی برای خانواده می‌باشد بسیار پسندیده
    • نوروزاذربراهویی IR ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      5 12
      پاسخ
      عالیه کار نیک و پسندیده است
      • میثم IR ۱۶:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
        7 0
        مگه صدقه میدن اینطوری میگید
    • اسحق نوری US ۱۵:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      10 10
      پاسخ
      ممنون وسپاسگزاریم ازبابت تهیه این سایت که بسیار ارزشمند وباعدالت کارها پیش خواهد رفت
    • عزیز IR ۱۵:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      10 8
      پاسخ
      سلام درخواست افزایش نرخ سبد کالا را دارم
    • قربانعلی عزیزی IR ۱۵:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      8 9
      پاسخ
      بنده حقوق بگیر اموزش وپرورش هستم ونیازمند افزایش یارانه معیشتی میباشم
    • خدیجه صالحی IR ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      16 5
      پاسخ
      لطفاً مبلغ یارانه را به نسبت تورم اضافه بفرمائید
    • عبدالوهاب ارنغانی IR ۱۶:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      9 3
      پاسخ
      برنامه خوبی است ای کاش اینقدر تورم نبود هر چقدر بدهید تورم سبقت دارد
    • سیروس عبدالهی FR ۱۶:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      17 4
      پاسخ
      برای ثبت نام چکار کنم
      • محمدع مقسمی IR ۱۸:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
        6 0
        افزایش یارانه
    • Rajab IR ۱۶:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      14 6
      پاسخ
      کارگر ساده هستم ۵ تا فرزند دارم اگه افزایش پیدا کنه خوشحال میشویم
    • حسن IR ۱۶:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      7 4
      پاسخ
      یک کارگر هستم که دو فرزند دارم یکی مدرسه یکی نوزاد که شیر خشک میخوره حقوق کارگری کفاف زندگی و پوشک و شیر بچه رو نمیده
    • عبدالله کم IR ۱۶:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      32 4
      پاسخ
      هرچه گشتم فرمول پیدا نکردم
    • علی IR ۱۶:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      6 0
      پاسخ
      مسخره بازی
    • IR ۱۷:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      4 2
      پاسخ
      سلام درخواست افزایش کالا برگ دارم
    • رضافلاحتکار IR ۱۷:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      4 0
      پاسخ
      افزایش اعتبارکالابرگ
    • حسین مرادی ماموییان IR ۱۸:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      3 1
      پاسخ
      راضی هستم
    • اکبرنادریان IR ۱۸:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      1 3
      پاسخ
      کارگر بازنشسته هستم درخواست افزایش کالابرگ را دارم
    • اسماعیل عمارلو IR ۱۸:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      3 1
      پاسخ
      وضعیت هیچ کس خوب نیست
    • محمد IR ۱۸:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      3 1
      پاسخ
      اگرمی خواستید ۴۰ میلیون بدیدبایدچکارمیکردیم
      • سید صادق فاضلی IR ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
        0 0
        این ۳ماه از کالابرگ کم میکنن ما ۴نفر الان ۳نفر بهم میدن چرا
    • علی سلیمانی میرانی IR ۱۸:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      0 1
      پاسخ
      عالی،،،تشکر ،،اضافه شود ،
    • عزیزالله ترابی FR ۱۸:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      1 2
      پاسخ
      خوب
    • جبرائیل هرمزی IR ۱۹:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      2 0
      پاسخ
      بیکار هستم و در آمد ندارم لطفا ...
    • علی اشرف یونسی IR ۱۹:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      0 1
      پاسخ
      خیلی خوب است
    • شوکت ژیلا ثقفیان IR ۱۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      5 0
      پاسخ
      بعنوان سرپرست خانوار کالا برگ ۱ ملیون تومانی و یارانه ۳۰۰ تومانی با توجه به گرانی ۳۰۰ برابری اجناس و کالا بسیار بسیار کم است . دولت هوشمند لطفن توجه لازم مبذول کنید .
    • احدهاشمی IR ۱۹:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      0 1
      پاسخ
      هرچند در رابطه با افزایش قیمت‌ها اندک ولی بد نیست خدا برکت بده
    • مصطفی اکبری جور IR ۱۹:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      0 0
      پاسخ
      با سلام. نسبت به اینکه کارگری ساده هستم وبیماری پارگی دیسک دو مهره دارم تقاضای افزایش کالا برگ دارم با تشکر
    • مجید ادبی IR ۱۹:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      0 0
      پاسخ
      خوبه ولی جوابگو نیست
    • حسن سرخشتی US ۱۹:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      0 0
      پاسخ
      خوب است
    • علی بیابانی IR ۱۹:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      0 0
      پاسخ
      چقدر افزایش می یابد
    • رضا بلداجي IR ۱۹:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      3 0
      پاسخ
      سايت خدمات دولت بازنميشه
    • فاطمه صغری شامیزاده IR ۱۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      0 0
      پاسخ
      من در آمدی ندارم و به این پول نیاز دارم
    • رقیه IR ۲۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      0 0
      پاسخ
      باسلام خدمت شما بااین همه تورم خیلی ممنونم که مبلغ سبد کالایی را افزایش می دهید باتشکر 🙏
    • حوری شاه حسینی IR ۲۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      1 2
      پاسخ
      باسلام خدمت شما خیلی ممنونم که به فکراقشارکم درآمدهستید
      • منصور IR ۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
        4 0
        کجا به فکر مردم هستن وجدانن کسی که ۳ تا ماشین داره، یارانه میخواد چیکار یک چیزی گذاشتن اصلن وصل نمیشه کجا به فکر مردم هستن
    • تابنده IR ۲۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      2 0
      پاسخ
      خدا خیرتون بده محتاجیم
    • رضا دارخال DE ۲۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      1 0
      پاسخ
      عالی
    • عنا یت الله شیردل GB ۲۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      1 1
      پاسخ
      واقعا تاثیری داره.
    • سید هادی حسینی واعظ US ۲۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      1 0
      پاسخ
      خدا کنه که راست باشه. لطفاً کد امنیتی را درست بنویسید
    • محمود قاسملوی قیداری IR ۲۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      0 0
      پاسخ
      تقاضای افزایش کالابرگ دارم
    • حشمت الله طاهری IR ۲۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      1 0
      پاسخ
      دستشون درد نکنه
    • مونس پاینده IR ۲۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      2 0
      پاسخ
      فرم خوداظهاری را کجا باید بگیریم
    • مصطفی کریمی IR ۲۰:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      0 0
      پاسخ
      بسیار عالی
    • عزیز رفیعی IR ۲۰:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      2 1
      پاسخ
      راننده اسنپ هستم به جز اون درآمدی ندارم .
    • محمد قانع IR ۲۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      3 0
      پاسخ
      سایت اصلا باز نمیشه تا خود اظهاری کنیم لطفا رسیدگی کنید
    • محرم امامی عارف ف IR ۲۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      2 0
      پاسخ
      لطفا کالا برگ اضافه شود
    • علیرضاعابدینی IR ۲۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      0 0
      پاسخ
      خواستارافزایش کالابرگ هستم
    • رحمدل گلنازی US ۲۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      1 0
      پاسخ
      کالا برگ قطع شده کارگرم
    • حمید عاملی IR ۲۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      1 0
      پاسخ
      اگه یارانه زیاد بشه خوبه
    • شورش IR ۲۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      0 0
      پاسخ
      کالابرگ افزایش یابد.
    • بهمن فصیحی IR ۲۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      0 0
      پاسخ
      اگه عملی بشه خوبه
    • همامرزبان IR ۲۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      1 0
      پاسخ
      لطفا به اندازه تورم یارانه بدهید
    • مهرالدین برجلو IR ۲۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      0 0
      پاسخ
      من هم درخواست میکنم کالابرگ راافزایش بدهند کارگر م وضع مالیم خوب نیست
    • محمد زمانی فرد IR ۲۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      0 0
      پاسخ
      کم هستش
    • IR ۲۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      1 0
      پاسخ
      خیلی عالی میشه
    • احمد محمدی عباسی IR ۲۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      0 0
      پاسخ
      بد نیست
    • غلامرضا رنجبر IR ۲۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      0 1
      پاسخ
      با ۳۲ سال سابقه کار مبلغ ۲۱ دریافت میکنم .خواهان افزایش کالا برگ هستم
    • محمد بلوچی IR ۲۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      1 1
      پاسخ
      نیاز مند هستم
    • محمود انصاریان IR ۲۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      2 0
      پاسخ
      د خواست افزایش کالا برگ دارم
    • سینا بدری IR ۲۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      0 1
      پاسخ
      درخواست افزایش کالابرگ دارم
    • حسين سرخي اصل IQ ۲۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      1 1
      پاسخ
      من ميخوام ثبت نام کنم ولی نمیدونم چطوری
      • IR ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
        1 0
        سلام خواهرم مستاجرهست یه بچه داره شوهرنداره هیچی هم به نامش نیست خودش کارمیکنه درامد اندکی داره دهک را ۶ زدن این کجای عدالت هست ؟یارانه اش هم کم شده؟
    • محمود افشارخواه IR ۲۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      0 0
      پاسخ
      درآمد ندارم بیکار هستم بیمه هم ندارم
    • قاسم تاجوی پور IR ۲۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      1 1
      پاسخ
      مرسی از دولت عزیزمان
    • US ۲۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      0 0
      پاسخ
      آیا ما شامل افزایش کالا برگ هستیم
    • فرهادترک FR ۲۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      1 0
      پاسخ
      خیلی خوبه کمک خرج میشه
    • ایرج شکیبایی کشه IR ۲۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      0 0
      پاسخ
      سلام اینجانب بیکارم ومستاجرم وهیچ درآمدی ندارم خواهشا کالابرگ من را اضافه کنید
    • IR ۰۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      خیلی عالی
    • گلستان اینچه برونی IR ۰۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      دهک سوم هستم
    • قربانعلی قلی زاده IR ۰۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      2 0
      پاسخ
      سلام .مبلغ کالا برگ الان فقط ملزومات ضروری بدون پروتئین و گوشت مرغ فقط برنج پاکستانی و ماکارانی وماست تخم مرغ و روغن 3 برابر کالا برگ میشه بقیه مخلفات هم که جای خود دارد .حقوقمون کفاف نمیده. .همیشه کارت خودم و خانوادم خالی برای هوا خوری هست .لطفا با این هزینه ها کالا برگ رو افزایش بدید شرمنده خانواده نشیم. با تشکر
    • قربانعلی قلی زاده IR ۰۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      1 0
      پاسخ
      کالا برگ برای 4 نفر با این شرایط بازار بیست میلیون باید بشه بدون خرید مرغ و گوشت که دیگه رویا هست خریدش
    • علیرضا IR ۰۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      من نیازمند افزایش کالابرگ هستم
    • IR ۰۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      کار خوبی است
    • IR ۰۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      1 0
      پاسخ
      سلام ما نه خونه داریم نه ماشین کارگر هم هستیم تقاضای دهک بندی درست و افزایش کالابرگ و یارانه رو داریم
    • قمری IR ۰۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      1 0
      پاسخ
      سلام اجاره خونه کمرشکن شده حقوق من کفاف زندگیمون رو نمیده نه ماشین دارم نه هیچ ملکی تقاضای افزایش یارانه کالابرگ را دارم
    • رحمان فانی IR ۰۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      کالابرگ منم افزایش پیدا کند خیلی نیاز دارم
    • محمد رضا قریبلو IR ۰۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      لطفا مبلغ کالا برگ من را افزایش دهید
    • محمد IR ۰۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 1
      پاسخ
      سلام تقاضا دارم از مسئولین محترم کالابرگ منو افزایش دهید دو تا دختر دارم بیکار هستم هیچ درآمدی ندارم ممنون میشم رسیدگی کنید
    • هاشم خزایی 20/7/405 IR ۰۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      1 0
      پاسخ
      مگه ما از مردم این کشور نیستیم. یارانه که نمیدین به ما سهام عدالت هم ندادید به چه دلیل من مستاجر را زدید دهک نه اعتراض هم کردم نتیجه نداد تورا به خدا قسم درست دهک بندی کنید
    • روژین IR ۰۰:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 1
      پاسخ
      امیدوارم که جوری کالابرگ بدن که کمتر به مردم فشار بیاد
    • بهنام خیرخواه US ۰۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      بنده مشکلات زیادی دارم و تحت نظر بهزیستی زندگی میکنم از دولت محترم درخواست افزایش کالا برگ یارانه دارم با تشکر
    • m IR ۰۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      1 0
      پاسخ
      لطفا بدید نیازه
    • سید اکبر موسوی تبار NL ۰۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      1 0
      پاسخ
      افزایش کالابرگ
    • IR ۰۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      پرسشنامه گذاشتن که باید قبول کنید اگر ۱ ریال بیشتر داشتید با قطع کالابرگ تان موافقت کنید
    • زهرادرستکار IR ۰۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      1 0
      پاسخ
      سلام این خیلی عالیه ولی من که باشوهرم زندگی میکنم نه خونه دارم نه ماشین هیچ دامدی نداریم شوهرم کارگره ساختمانیه افتاده نمیتونه کارکنه چرادهک چهارمم لطفن رسیدگی کنیدبعدچه جوری افزایش کالابرگ روثبت نام کنیم
    • بهرام کلانتری دزفولی IR ۰۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      من مشکل قلبی دارم دارو مصرف میکنم بچه دانشجو دارم مشکل معیشتی دارم
    • حسن دهقان منشا ی IR ۰۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      باسلام بنده به خاطر مشکلات زندگی کار نمیتوانم کنم ودرآمدم کفاف زندگی را نمیدهد ومرا شامل این لطفتون قرار دهید ممنونم
    • رسول IR ۰۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      کارگر پمپ بنزین هستم با حقوق پایین دارای چهار فرزند تقاضای افزایش یارانه وکالابرگ خود را دارم
    • ابراهیم صلواتی رشت آبادی IR ۰۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      جهت ثبت نام افزایش یارانه ومعیشیت
    • برکت اذور IR ۰۲:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      2 0
      پاسخ
      تقاضا داریم قیمتها به قبل ازهدفمندی یارانه هابرگردد ودولت مثل سابق سوبسید سبدغذایی خانوار بپردازد، ما نه یارانه میخوایم نه کالابرگ و محض رضای خدا قیمتها را کنترل کنید و پولی که تحت عنوان سبد کالا و یارانه که مجموعش به ده دلار هم به صورت ماهیانه نمیرسه، سوبسید بدهید به کارخانه های تولید موادغذایی که سبدغذایی مردم درونش جای داره، امروز کالا برگ زیاد میکنید فردا همون موادغذایی چند برابرافزایش کالابرگ گرون میشه،
    • سلیمان صوفی شیخ IR ۰۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      از نظر مالی وضعیت خوبی ندارم کارگر روز مزد هستم شدیدا لازم دارم
    • امین بلیغ US ۰۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      واقعا بااین شرایط سخت بدادماملت برسین خیلی همه چی گرونه من کاسب دستفروشم وخداروشاکرم ولی واقعا زندگی سخت شده
    • IR ۰۴:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      معلول بهزیستی درآمد و توان کاری ندارم کالابرگ و یارانه را بالا ببرید
    • US ۰۵:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      1 0
      پاسخ
      ,باز نشسته فرهنگی تقاضای‌افزایش اعتبار کالا برگ را دارم.
    • حبیب رحمانی IR ۰۵:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      کرایه نشین هستم
    • غلامرضاعلیشاهی IR ۰۵:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      1 0
      پاسخ
      واقعا زحمت میکشید۵۰۰ هزار تومان میخواهیداضافه کنیدبه ۱ملیون واقعاخیلی زحمت میکشید خسته نشید
    • غلامحسین IR ۰۶:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      بازنشسته هستم حقوقم کفاف مخارج زندگیم را نمی کند درخواست افزایش کالا برک رادارم
    • هادی اسداللهی IR ۰۶:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      1 0
      پاسخ
      افزایش کالابرگ
    • حسین پرکی IR ۰۶:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      لطفا مارا‌ثبت‌نا‌م‌کنید
    • IR ۰۶:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 1
      پاسخ
      خواهان افزایش کالابرگ 5نفر
    • 6320046759 IR ۰۷:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      لطفا کالا برگ رو افزایش بدین
    • حمیدامانی IR ۰۷:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      کار بسیار عالی هست.ممنون
    • عزیزعلی احمدی IR ۰۷:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      1 0
      پاسخ
      سلام درخواست افزایش کالابرگ دارم
    • مهدی حسنآبادی IR ۰۷:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      تقاضای افزایش مبلغ کالابرگ رادارم ممنون
    • علی شاملو IR ۰۷:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      درامدی ندارم وامانده ام از زنده ماندن لطفا کمک کنید
    • علیرضانشلجی IR ۰۸:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      کارگر هستم وضعیت خوبی ندارم
    • .... IR ۰۸:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      1 0
      پاسخ
      در مرحله سوم 10هزار باید برای ثبت نام پول واریز شود . شورش رو در آوردند .
    • روح الله پیرمرادیان IR ۰۸:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      1 0
      پاسخ
      سلام افزایش کالا برگ بر اساس افزایش تورم باشه
    • روح الله پیرمرادیان IR ۰۸:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      1 0
      پاسخ
      سلام افزایش کالا برگ بر اساس افزایش تورم باشه
    • روح الله پیرمرادیان IR ۰۸:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      سلام لطفاً افزایش کالا برگ بر اساس افزایش تورم باشه
    • حسین خرمی فر IR ۰۸:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      سلام کارگرم باسه فرزند یک روزکارهست سه روزنیست واقعابه سختی خرج خانواده وتحصیل بچهارادرمی اورم
    • حسین برازی شندی IR ۰۸:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      افزایش اعتبار کالابرگ
    • افتخار یاسینی IR ۰۸:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      کافی نیست
    • رضامهکی IR ۰۸:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      سلام واسه مابقی سبد کالا ثبت نام کردم
    • احمد محمدیان شهستان IR ۰۸:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      از نظر مالی در وضعیت خوبی نیستم... بازنشسته آموزش و پرورش هستم... تقاضای افزایش یارانه و کالا برگ دارم....
    • IR ۰۸:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      فرم خوداظهاری برای ثبت نام درج نشده چه کار باید بکنیم ؟نور و برکت به راهتون آمین
    • محمدشریعتی IR ۰۸:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      1 0
      پاسخ
      سلام اگرجلوی.گران.شدن.کالاهارا بگیرند.عالیست.درغیراینصورت.اجناس.را نجومی.بالامیبرند بیفایده.میشه
    • بهرام دهقانی IR ۰۸:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      من قشر فقیر جامعه هستم
    • شهروز قربانزاده IR ۰۸:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      1 0
      پاسخ
      اینجانب کارگر ساده اجاره نشین هستم یازده سال هست اجاره نشین هستم لطفا رسیدگی فرمائید از شما تقاضای افزایش کالا برگ دارم
    • عهدیه محمدزاده شیخ رضی IR ۰۸:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      بسیار کار پسندیده ای هست .
    • IR ۰۸:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 2
      پاسخ
      از دولت محترم درخواست افزایش کالا برگ را دارم
    • سرورورمزیار IR ۰۸:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      سرپرست خانوار حقوق بگیرم
    • حسین جوادی نیا IR ۰۸:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      اگر به کالا برگ اضافه بشه یه کمک کوچکی هست
    • منصوری IR ۰۸:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      با سلام درخواست افزایش کالا برگ دارم
    • خدیجه جمشیدی مقدم US ۰۹:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      عالیه
    • احسان نجفی کرسفلی IR ۰۹:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      خوب
    • هادی حق گویان IR ۰۹:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      افزایش کالابرگ
    • محمد رضا شمس نيا جهرمی FR ۰۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      باید لااقل 500 اضافه کنید گرچه با این تورم پول یه مرغ میشه
    • نوید رضایی قلعه سرخ IR ۰۹:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      1 0
      پاسخ
      سلام من میخوام عروسی مو بگیرم وام هنوز نگرفتم لطفاً کالابرگمو زیاد کنید بتونم وسیله چیزی بخرم باید واسه زوج های دم بخت ارزش دیگه ای قائل بشید ممنون
    • نجم الدین ریماز US ۰۹:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      افزایش ‌کالا برگ.
    • حمیدرضا زارعی IR ۰۹:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      10 تومن کمتر خوب نیس
    • نجم الدین ریماز IR ۰۹:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      افزایشی کالا برگ
    • IR ۰۹:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      5 0
      پاسخ
      سلام بازنمیکنه چیکاربایدکرد
    • روح الله سرداری IR ۰۹:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      افزایش کالابرگ
    • امیدژیان IR ۰۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      من سه فرزنددارم
    • مهدی IR ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      2 0
      پاسخ
      سایت هنگه ، یه فکری بکنید
    • رسول احدی خوشخو IR ۰۹:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      درخواست افزایش کالابرگ
    • خدیجه ریگی IR ۰۹:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      لطفاً کالا برگ رو افزایش دهید
    • امیر IR ۰۹:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      1 0
      پاسخ
      دو روز مهلت دادند برای ثبت نام ولی متاسفانه سایت بسته هست!؟ حالا ما باید چه جوری ثبت نام کنیم؟
    • کریم‌خدابنده لو IR ۰۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      دستتون دردنکنه
    • چنگیز IR ۰۹:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      به نظر من باید توجه بیشتری به معیشت مردم بشه
    • عرفان گراوند US ۰۹:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      افزایش کالا برگ
    • قدرت آله قاضی پور IR ۰۹:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      1 0
      پاسخ
      باسلام و خسته نباشید لطفآ افزایش کالا برگ دارم
    • IR ۰۹:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      افزایش گالا‌برگ
    • زینب IR ۰۹:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      عالی
    • زینب مهدلوی IR ۰۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      خوب
    • چنگیزرستمی IR ۰۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      درخواست افزایش کالابرگ دارم
    • فردین حرک عطا US ۰۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      2 0
      پاسخ
      کالا برگ ما افزایش بدهید هیچی برای خانواده ما نمی شود خواهش میکنم
    • امیر عباس دریادل IR ۰۹:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      جهت کمک به اقشار کم درآمد خوبه
    • وحید اصلانی IR ۰۹:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      شغل آزاد هستم وضعیت درآمدی ما پایین هست
    • محمد IR ۰۹:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      خوب
    • وحید اصلانی IR ۰۹:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      شغلم آزاده وضعیت کار خوب نیست
    • عباس عیاشی US ۰۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      ممنون ازشما
    • عبدالله IR ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      سر کاریه ، دو سه روزه می خوام وارد پنجره دولت بشم اما متاسفانه جوابگو نیست .
    • رحیم براهویی الهی جدید IR ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      نظر من مبلغ خوبه باشه عالیه
    • محمد IR ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      خوب
    • رستم سورسرری IR ۱۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      کالا برگ اضافه شود
    • حسین نوروزی IR ۱۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      ما با این یارانه فقط میتونیم یه مرغ بگیریم
    • محمدابامحمدی IR ۱۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      خیلی خوب
    • IR ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      وضعیت ملت ایران بدتر شده کسی سرمایه دار نشده که بخواد انصراف کالا برگ بده لطفا به همه این مبلغ ناچیز بدهید.
    • سلام من یحیی محمد حسینی IR ۱۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      ۳تا بچه مدرسه دارم خونه ندارم کارگرم خودتون قضاوت کنید
    • سلطانعلی اسدی IR ۱۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      با توجه با تورم موجود درخواست افزایش اعتبار کالا برگ دارم
    • محرم نبی زاده IR ۱۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      خوب است
    • محمداسمعیلی مزیدی IR ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      من یه کارگر ساده هستم اهل روستا، خواهشا تقاضای افزایش مبلغ یارانه رو دارم ممنون
    • آرش IR ۱۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      کالا برگ بیشتر کنید
    • بهرام US ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      سبد کالا
    • معصومه اتش دهقان IR ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      کجا باید ثبت نام بشه
    • قبادکرمی IR ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      1 0
      پاسخ
      بدنیست
    • عبدالحیم عبابافی IR ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      لطفا تقاضا دارم که مبلغ کالا برگ من رو افزایش بدین .
    • سکینه سلیمانی IR ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      تشکرازشما
    • صادق IR ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      افزایش کالابرگ
      • منوچهرخیری نرمیقی DE ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
        0 0
        خواهان افزایش کالابرگ هستم
    • قدرت آبید IR ۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      1 0
      پاسخ
      ممنونم از شما
    • IR ۱۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      کدامنیتی رومی خواهم
    • عباس شهریاری پور IR ۱۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      من یه کار گر هستم هر کاری میکنم به جایی نمیرسم و نیاز دارم
    • نادر صحبت لو یکتا IR ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      جهت افزایش کالابرگ
    • علی صحبتلو یکتا IR ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      1 0
      پاسخ
      جهت افزایش کالابرگ
    • IR ۱۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      من درامدی ندارم لطفا کالا برگ منو افزایش دهید
    • جواد عبدزاده توپکانلو IR ۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      عالی
    • عبدالرضا IR ۱۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      درود بنده از نظر مالی وضعیت مناسبی ندارم روزگار سختی میگذرانم تقاضای افزایش یارانه رو دارم
    • مرضیه IR ۱۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      از لحاظ مالی در وضعیت بدی هستم درامد خیلی ناچیزی دارم ک کفایت خانواده را نمیکند لطفا یارانه و کالا برگ منو افزایش دهید
    • عهدیه معماریان IR ۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      متقاصی افزایش کالا برگ می باشم
    • نجمه حسین زاده IR ۱۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      پیام اومده نمیدونم چیکارکنم من‌ که سردرنیاوردم
    • سعیدمنظم IR ۱۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      باسلام موافقم با افزایش کالا برگ
    • ریبوار گل ناز IR ۱۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      افزایش کالا برگ
    • بهرام امینی IR ۱۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      1 0
      پاسخ
      افزایش کالا برگ
    • خلیل نیسی DE ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      کار خوبیه افزایش
    • خلیل نیسی DE ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      کار خوبیه افزایش
    • عیسی رشیدی US ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      عالی
    • سلام سمیعی NL ۱۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      افزایش کالا برگ
    • ادریس شه بخش IR ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      1 0
      پاسخ
      میخام سبد کالا را ثبت کنم
    • عبدالله بنی اسدی DE ۱۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      خوبه
    • اذرمیدخت حکژمی IN ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      بهتر از هیچی است
    • حسن سوری IR ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      سلام بنده نزدیک شیش سال است بعلت پوکی استخوان لگنم دررفته وتوان هیچ گونه حرکتی ندارم خواهشمنداست مبلغ معیشتی بیشتر شود زندگی سختی میگذرانم سپاسگزارم
    • جمشیداسیون IR ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      شغلم کارگرساده درامدپایین
    • رحیم جعفرزاده خالدی US ۱۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      باسلام من هرچی درسایت جستجوکردم فرم درخواست ندیدم لطف کنید مسیر را راحتترکنید
    • حمید بینا IR ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      عالی
    • علیرضا حسینی IR ۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      1 0
      پاسخ
      سلام سایت ایرانی هستش منم ایرانی هستم و داخل ایران زندگی میکنم اما این ادرس سایت و لینک که ارسال شده حتی با فیلتر شکن قوی هم باز نمیشه و کلا سه روز هم فرصت ثبتنام هست ._.
    • ناصر خلیلی IR ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      من متوجه نشدم دهک چهارمم و پیامی برام نیومده باید خود اظهاری انجام بدهم یا نه...
    • اردلان علیپورکلور IR ۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      باسلام من یک بازنشسته فرهنگی هستم خواهان افزایش کالابرگ هستم
    • صفورا IR ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      ممنون ازدولت محترم
    • حسین غفرانی IR ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      خوب
    • زینب مقدم IR ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      بسیار عالی
    • رامین معروفی IR ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      درخواست افزایش کالابرگ
    • IR ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      4 0
      پاسخ
      سلام چرا سایت پنجره‌ی ملی خدمات دولت باز نمیشود تا ثبت اطلاعات کنیم تا آخر امروز هم بیشتر وقت نیست
    • مصطفی IR ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      3 0
      پاسخ
      دولت خودش می‌داند کی خانه دارد.کی ماشین دارد.حقوق هر کس را می‌داند.خلاصه که ازهمه چیز خبر دارد .پس این ثبت نام چیست.
    • محمدروزبه IR ۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      خیلی خوبه کمکی به معیشت مردمه
    • معصومه سلمانیان IR ۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      عالی
    • علی IR ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      1 0
      پاسخ
      این مدت زمان که میزارن وسایت راهم می‌بینند یعنی دهن کجی به مردم هست قصد هیچ چیزو ندارن
    • IR ۱۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      خوبه ولی مبلغش واقعا کمه چون کارگر هستم و درآمدی که دارم واقعا نمیرسه خیلی از مایحتاجمو نمیتونم تهیه کنم
    • فرهاد جلیل طهماسبی IR ۱۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      سلام بند مستاجر هستم ۳دانش آموزدارم بیماری دیسک کمر دارم و هیچ درامدی ندارم
    • مهدی IR ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      1 0
      پاسخ
      باز نمیشه سایتش چرا
    • عباس سهرابی IR ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      سلام اعتبار رو افزایش دهید
    • مهدی محمدی IR ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      جهت افزایش کالابرگ
    • بی بی اعظم سیدی US ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      مممون میشم یارانه ام را بیشتر کنید
    • بی بی اعظم سیدی US ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      مممون میشم یارانه ام را بیشتر کنید
    • غلامرضا روشنی FR ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      سلام درخواست افزایش کالابرگ دارم
    • US ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      حداقل 10میلیون واس هر نفر واریز کنین ما دو نفریم میرم دو تا روغن بیشتر نمیشه بقیه. رو از کجا بخریم
    • IR ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      افزایش کالابرگ
    • حسین سیاهپور بندانی IR ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      من تحت پوشش بهزیستی هستم
    • الهام حیدری IR ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      سرپرست
    • فاضل هیوری زاده IR ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      من درسه دهک اول ومستاجرباماهی ۹۰۰۰۰۰۰میلیون تومان‌ اجاره‌ وبیکار هستم‌ و دوباره سکته‌ قلبی‌ داشتم خواستار افزايش يارانه وکالابرگ هستم‌ باسپاس فراوان.
    • یگانه علامی IR ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      سلام افزایش نرخ کالا برگ
    • مجید فرقانی IR ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      من مستاجرم بیکار هستم کار ندارم دو فرزند ۳۸ ساله و۳۱ ساله بیکار دارم ولی دهک من ۹ شده و اعتراض هم کردم توجهی نشده خیلی هم محتاجیم ۶۳ سال سن دارم بیمه هم نیستم مریض هم هستم ولی دوستانم با وجود ۳۰۰ میلیارد دهک ۶ هستش
    • الهام علیدادی IR ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      با افزایش کالا برگ شاید چرخ زندگی بچرخه
    • الوان خانم شاکری IR ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      1 0
      پاسخ
      افزایش کالا برگ
    • مجید جمالی دستجردی IR ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      1 0
      پاسخ
      در آمد کم خرج زیاد
    • افشار سليمي IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      1 0
      پاسخ
      افزایش کالا برگ
    • عبداله دشتی IR ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 1
      پاسخ
      عالیه
    • سید داود عقیل زاده IR ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 1
      پاسخ
      کار گر با حقوق ثابت می خواهم یارانه اضافه بشه ممنون
    • منصور IR ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      عالی خوب
    • IR ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      تقاضا دارم یارانه‌ ها زیاد شود
    • IR ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      1 0
      پاسخ
      افرایش کالابرگ
    • Kourosh shirazi IR ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      هزینه زندگی بالاست باید کالابرگ به اندازه تورم اضافه شود
    • غلامرضا اقبالیان IR ۱۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 1
      پاسخ
      فعلا با این یه قرون دو زار همه رو الاف کردن
    • خدیجه رستمی IR ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      عالی
    • اسماعیل سحرخیز نقاب IR ۱۲:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      بسیار عالی
    • درود فرم درخواست رالطفادرج بفرمایید سپاس IR ۱۲:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      فرم درخواست راچطوری دریافت کنیم لطفاراهنمایی کنید سپاسگزارم
    • اسدالله مهدوی IR ۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      سلام واقعا قدرت خریدمان خیلی کم شده تقاضای افزایش کالابرگ رادارم ممنون
    • محمدهوشمندی IR ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      عالی
    • مرتضی عاطیان IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      از دهک ۳ یهو گذاشتن ۶ چون شکایت کردیم گذاشتن۷ بچه زیر ۱سال داریم هیچوقت بهش معیشتی شیرخواران‌تعلق نگرفت نه خونه دارم نه بیمه بیکارم
    • رسول احسانی IR ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      1 0
      پاسخ
      واقعآ مبلغ یارانه ما کم است
    • IR ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      عالی
    • المیرا حسنزاده IR ۱۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      خیلی عالی هستش زندگیمون رو کالا برگ میچرخه تخم مرغ میخرم در ماه یک شانه.
    • میلاد کمالی پور IR ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      عالی
    • صمدشهبازی IR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      انتظار دارم پانصد هزار تومان به کالابرگم اضافه شود
    • حسین اسحقی چالشتری IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      لطفاً افزایش کالابرگ
    • علی اکبر رسولی IR ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      افزایش کالابرگ
    • حسین حسن پور IR ۱۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      خواهان افزایش کالا برگ‌
    • عبدلا میرزای IR ۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      واجد شرایط
    • احمد رضا جوکار IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      از نظر مالی وضعیت خوبی ندارم کارگر با حقوق کم هسم تقاضای افزایش یارانه دارم
    • مجید خجسته IR ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      1 0
      پاسخ
      ثبت نام کالابرگ
    • هادی قرابیکلی IR ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      خوب هست
    • احمد لیلایی IR ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      بی پولم
    • علیرضا منتشلو IR ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      حداقل پول یک کیسه برنج بهمون بدید اونم نمیتونیم بخریم
    • هادی معروفی IR ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      من کالا برگ نیازمندم
    • محمود تابانی IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      راضی هستم
    • صنعان IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      کالا برگ خیلی کم است
    • IR ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      عالی
    • علی مرادی محمد آباد IR ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      سلام کارگر ساده هستم وهیچ سفر خارجی نرفتم و حقوق کارگری کفاف زندگی را ندارد و تقاضای افزایش کالابرگم را دارم
    • فرزانه فولادی IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      سلام سرپرست خانواده م و تحت پوشش کمیته م
    • علی گنگوزهی آرام IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      عالی
    • ناصر IR ۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      چندین بار برای تکمیل این فرم اقدام کردیم یک روز بنام احراز هویت یکروز بنام خوداظهاری هردو یک سئوالات هردو یکجور نمی‌دونم این کارا برا چیه یک کار رو چندین بار باید انجام بدیم چرا مگه مراحل قبل ثبت نشده که دوباره همون کار یعنی اوضاعمون از چند ماه قبل تا الان بهتر شده ولا من یکی الان دیگه هیچی ندارم جز لباسام دیگه باید چند بار بگی اینارو آخه هنوز دو ماه قبل پول دادم برا احراز هویت باز دوباره پول بدم
    • حیدری کالابرگ زیاد بشه خیلی خوبه ولی قیمت‌ها ثابت IR ۱۴:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      کالابرگ زیاد بشه خیلی خوبه ولی قیمت‌های که به کالابرگ ربط داره خیلی بالا نره...
    • رضا IR ۱۴:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      عالی
    • سعید IR ۱۴:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      ۴نفر هستم کارگر ام
    • عباس حبشی IR ۱۴:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      عالی
    • کاظم جاخد IR ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      عالیه
    • فرج الله سامان نیا IR ۱۴:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      مستمری بگیرم حقوق زیر ۱۴ تومان میگیرم
    • علی پریور IR ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      با توجه به تورم افزایش یابد مثلا برنج شروع کالابرگ 800بوده الان 3500هست
    • IR ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      1 0
      پاسخ
      این سایت که به صورت پیام اومده کارنمیکنه
    • عظیم بازدار IR ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      زندگی سخت شده هزینش خیلی کم است اضافش کنید
    • 1570481466 IR ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      عالی
    • میلاد رستمی FR ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      خوب
    • محمدعظیم IR ۱۴:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      افزایش کالابرگ
    • خدیجه محمدی IR ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      عالی
    • مجیدعلی توکلی گغاز CN ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      افزایش کالا برگ
    • حسین IR ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      افزایش سبد کالا
    • IR ۱۴:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      سلام ما جز دهک سه هستیم ولی سه ماه کالابرگ شوهرمو قطع کردین بدون که به سفر خارج از کشور بره احراز هویت کردیم ولی اصلا فایده نداشت لطفا پیگیری کنین
    • انوش پناهی NL ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      باتوجه به گرانیها یارانه مارو قطع کردن ودرخواست افزایش کالابرگ داریم
    • رضایی US ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      با سلام درخواست افزایش مبلغ کالا برگ دارم به نسبت تورم .
    • ایرج شفیق زاده IR ۱۵:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      نیاز به افزایش کالا برگ دارم
    • خدیجه زومکزهی گندابی US ۱۵:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      منمنون از کالابرگ
    • معصومه علی پور درکا IR ۱۵:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      عالی
    • حبیب الله پقه IR ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      نیاز به افزایش دارم
    • حبیب الله پقه IR ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      نیاز به افزایش دارم
    • معصومه علی پور درکا IR ۱۵:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      عالی
    • سحر IR ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      عالیه این برنامه
    • مهرالله خروت نو IR ۱۵:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      خواهان کالابرگ جدید هستم
    • حجت شیخیان IR ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      سلام درحال حاضر من یک کارگر ساده هستم و درخواست افزایش کالابرگ دارم ممنون
    • حسین انصاری زاده IR ۱۵:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      یارانه کالابرگ مادو بوده الان یک نفر شده است خواهشمند است اقدام فرمایید
    • IR ۱۵:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      شوهرم از کار افتاده مستمری بگیر است با دیابت فشارخون نه ماشین ونه خانه از خودش داره با حقوق باز نشستگی اندک واجد شرایط افزایش کالا برگ هستیم
    • IR ۱۵:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      افزایش کالابرگ
    • علیرضاکتابیان IN ۱۶:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      با سلام لطفاً مبلغ کالا برگ من و همسرم را افزایش بدهید
    • ساره رستمی IR ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      لطفا کالا برگ من و دخترم را اضافه کنید
    • حسین کریمی IR ۱۶:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      همه چیز ده برابرشده:این وضعیت به کجا میرود سفره مردم روز به روزکوچکتر میشود
    • مهدی حکیمی IR ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      افزایش سبدکالا
    • حیدر نصیری بافتانی IR ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      دراین زمان که هرروز اجناس تغییر قیمت دارد مفید است
    • محمد باقر IR ۱۶:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      1 0
      پاسخ
      فعلا که سایت بسته نمیشود وارد برنامه شد فقط پشت سر هم پیام می‌آید سرپرست خانوار بروید به سایت و میدانند سایت مشکل دارد باز نمی‌شود
    • IR ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      1 0
      پاسخ
      سلام هرچه میخوام ثبت نام کنم نمیشه
    • افشین عبادی IR ۱۶:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      1 0
      پاسخ
      اضافه شدن کالابرگ
    • خلیل یزدانی IN ۱۶:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      سلام و خسته نباشین بنده تقاضای افزایش کالابرگ را دارم
    • فرامرز رخشانی راد IR ۱۶:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      1 0
      پاسخ
      من کارگر ساده هستم بی پول هستم
    • افخم IR ۱۶:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      1 0
      پاسخ
      سایت کالا برگ معیشتی بسته است ونمی توان مشخصات رابرای افزایش کالا برگ ثبت کرد وشما از۲۰ تا۲۱ زمان دادید .
    • مختار بشکوه IR ۱۶:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      1 0
      پاسخ
      من بازنشته ام با حقوق هفت تومن مستاجرم من احتیاج دارم به این پول
    • معصومه جعفری IR ۰۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      به ما تعلق میگیرد
    • معصومه جعفری IR ۰۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      به ما تعلق میگیرد
    • سودابه صفایی اردستانی GB ۰۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      افزایش کالا برگ
    • IR ۰۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      همه مردم الان به این احتیاج دارن ازبس که تورم وگرونی هستش این سایتی که گذاشتن هم بازنمیشه که درخواستت روثبت کنی
    • عیسی IR ۰۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      برای ثبت نام اضافه کردن سبد کالا پیام میدم
    • سعید امیری نیا US ۰۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      افزایش کالا برگ
    • زری شماعی قهفرخی IR ۰۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      مبلغ یک میلیون نسبت به مبلغ کالاها خیلی کم هست
    • سودابه صفایی اردستانی GB ۰۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      راه گشا ست
    • IR ۰۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      سلام سایت باز نمیشه.میخاین یه عده رو حذف کنید چرا ادا درمی‌آید.اگه میختید افزایش بدید خب افزایش بدید
    • کاکو IR ۰۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      من کار ساده هستم و وضع مالی خوب ندارم یه کارگر ساده نمی توانم خرج خانه رو در بیارم
    • کاکو IR ۰۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      من کار ساده هستم و وضع مالی خوب ندارم یه کارگر ساده نمی توانم خرج خانه رو در بیارم
    • سودابه صفایی اردستانی GB ۰۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      راه گشا است اما بیشتر کنید
    • سیدجوادموسوی IR ۰۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      زیا کردن کالا برگ من
    • سودابه صفایی اردستانی IR ۰۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      افزایش کالا برگ
    • رحمت رضازاده لیمویی US ۰۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      من هیچ درامدی ندارم از جایی حقوقی نمیگیرم هیچ بیمه ای نداریم از خودمان خونه ای نداریم و مستاجر هستیم وشوهر زندانی وهمسر خانه دار هستیم
    • علی امیری IR ۰۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      افزایش کالا برگ
    • بهروز چالیک IR ۰۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      درخواست کالابرگ‌دارم
    • امید زنده خاطر IR ۰۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      ممنونم بابت افزودن یارانه
    • محمودرستمی تجرق IR ۰۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      بنده.کارکرم.برای احرازهویت کالابرگ.باتشکرازمسولین زحمت کش
    • اسماعیل IR ۰۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      چه خوب شد کالابرگ افزایش یافت
    • شاپور محمدپور دیجوجین IR ۰۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      ما نیاز مبرم داریم
    • جلال زارعی BD ۰۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      عالی
    • داود کندرو IR ۰۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      چطوری میشه افزایش سبد کالا انجام داد
    • کاوه خالدان فر IR ۰۵:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      تقاضای افزایش کالابرگ دارم
    • فرید IR ۰۶:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      سلام پس چرا سایت سبد کالا باز نمیشه
    • قاسم شهسواری IR ۰۶:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      لطفاً من بازنشسته آموزش و پرورش هستم فراموش نکنید
    • هادی نوری US ۰۷:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      من ماشین ندارم خونه ندارم و... من نگهبان هستم و حقوق نمیدن کالابرگ زندگی مارو راه نمی بره
    • عبدالله سائلی IR ۰۷:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      سلام تقاضای افزایش کالابرگ دارم
    • سید داود حقیقی نسب IR ۰۷:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      افزایش یارانه
    • IR ۰۷:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      مسخره میکنید سایت اصلا باز نمیشه که
    • مجیدکیهانی حمید IR ۰۷:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      افزایش سبدکالا
    • محمد علی مکاری اصفهانی IR ۰۸:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      کم هست
    • مهرداد وکیلیان IR ۰۸:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      افزایش اعتبارکالا برگ
    • IR ۰۸:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      سلام من بیماری ام اس دارم زیر نظر بهزیستی هستم لطفا یارانه منم زیاد کنید باسپاس
    • IR ۰۸:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      افزایش یارانه معیشتی
    • ناصر مهربان IR ۰۸:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      از نظر مالی در وضعیت خوبی نیستم چون کارگر ساختمانی هستم اون هم یه روز هست یه روز نیست
    • ناصر مهربان IR ۰۸:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      درخواست کالابرگ زیاد را دارم
    • میثم IR ۰۹:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      سلام وقتتون بخیر.من صاحب ۲فرندهستم شغلم آزادهستش ومستاجرهستم. اگرامکانش هست کالابرگ من راافزایش بدهیدممنون
    • ناصر خلیل زاده یوشانلویی IR ۰۹:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      اینجانب تقاضای افزایش مبلغ کالا برگ را دارم
    • جمال مولودی IR ۰۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      افزایش کالابرگ
    • واحد بخش نوحانی IR ۱۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      میخوام ثبت نام کنم
    • محمد طاهرزهی IR ۱۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      متشکریم بابت کالا برگ که به ما واریز میکنن
    • عاطفه خداکرم IR ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خداقوت
    • حیدر IR ۱۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      عالی
    • مهران شيخى DE ۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      درخواست معيشت بيشترى دارم
    • مظفر رهبر IR ۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      میخواستم افزایش کالا برگ شامل ما بشه سه نفره
    • بهنام آشوری IR ۱۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      اضافه کردن سبدکالا
    • IR ۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      افزایش سبد کالا
    • 1570367914 IR ۱۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      سلام خسته نباشید من هم موافق افزایش کالا برگ هستم از نظر مالی وضعیت خوبی نداریم حقوق یک کارگر کفاف زندگی چهار نفره رو نمیده خودش هم مستاجر هستیم
    • حسن. بالیدخ IR ۱۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      بنده. هیج. چیزی. نه. ماشین. نه. زمین. نه. خونه. نه. درامدندارم
    • مهدی. زاهدی IR ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      ثبت نام برای افزایش یارانه معیشتی
    • رضا دارخال IR ۱۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      افزایش سبد کالا
    • بهناز IR ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      این چه مسخره بازیه میگن تا این مدت برای کالا برگ ثبت نام کنید بعد اصلا سایت باز نمیشه یعنی چی
    • IR ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      اصلان نمیاره بالا
    • مسا گرایی IR ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      درخواست افزایش کالا برگ
    • صادقیان IR ۱۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      افزایش مبلغ کالا برگ و یارانه
    • مهدی IR ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خوبه
    • محمد سعید عابدین زاده IR ۱۴:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خانواده پنج نفری هستم بیماری واریس و قلبی و قند خون دارم هیچ راه درامدی هم ندارم و بیکار هستم شغلی هم ندارم لطفا پیگیر افزایش کالا برگ ویارانه معیشتی هستم
    • مسعوداحمدی راستین IR ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      چند روزه تلاش میکنم ثبت نام کنم نمیشه مستاجر هستم به نون شب محتاجم
    • محمود گیلانی پور IR ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      برای افزایش اعتبار کالا برگ
    • ابوالفضل معبودی IR ۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      افزایش سبدکالا
    • محمدرضا IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      عالی
    • ذوالفقارمحمد طاهری IR ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      بیکارم درخواست اضافه کردن سبد کالا دارم
    • krymslgy536@gmail.com US ۱۵:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خوبه
    • اکبر پارسایی US ۱۵:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      درخواست افزایش کالا برگ دارم
    • اکبر پارسایی US ۱۵:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      درخواست افزایش کالا برگ دارم
    • ناصرپایدار US ۱۵:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      کارگر هستم افزایش کالا برک میخوام سه نفریم
    • مهدی حسین زاده ثانی IR ۱۶:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      3 1
      پاسخ
      سلام وقت بخیر خسته نباشید فقط اذیت کردن مردم چون واقعا سایت باز نمی کنه و.و.و.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها