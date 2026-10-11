به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به دستور رئیس‌جمهور پیرامون مساعدت به معیشت خانوارها و به‌منظور پیشبرد سیاست‌های دولت در زمینه هدفمندسازی یارانه‌ها و پشتیبانی از دهک‌های کم‌درآمد، طرح افزایش اعتبار کالابرگ در این مرحله در دستور کار دولت قرار گرفته و عملیاتی شده است.

در این مرحله از طرح، جمعیتی بالغ بر ۴۰ میلیون نفر از شهروندان کشور، شامل حدود ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار، واجد شرایط برخورداری از افزایش اعتبار کالابرگ خواهند بود؛ بهره‌مندی از این امتیاز منوط به تکمیل فرم خوداظهاری و ثبت درخواست توسط سرپرستان خانوار است.

بر این اساس، سرپرستان خانوارهای مشمول این طرح موظفند با مراجعه به «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» از طریق آدرس اینترنتی my.gov.ir، نسبت به تکمیل فرم خوداظهاری و نهایی کردن درخواست خود اقدام نمایند.

بازه زمانی در نظر گرفته شده جهت ثبت‌نام متقاضیان در این سامانه، تا ساعت ۲۴ روز سه‌شنبه مورخ ۲۱ مهرماه تعیین گردیده است.

همچنین، سازوکار رسیدگی به درخواست‌های آن دسته از سرپرستان خانواری که متقاضی بازنگری و به‌روزرسانی اطلاعات خود می‌باشند، پس از پایان اجرای مرحله نخست، متعاقباً از طریق همین سامانه اطلاع‌رسانی خواهد شد.