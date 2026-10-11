تولد دختر شهید لرستانی هفت ماه پس از شهادت پدر

به گزارش خبرنگار مهر، دختر شهید «امید یاراحمدی»، از شهدای لرستان، شب گذشته و هفت ماه پس از شهادت پدرش متولد شد.

شهید «امید یاراحمدی» نهم اسفندماه ۱۴۰۴ در جریان حمله آمریکایی و صهیونیستی به پدافند هوایی دزفول به شهادت رسید.