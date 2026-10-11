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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۶

تولد دختر شهید لرستانی هفت ماه پس از شهادت پدر

تولد دختر شهید لرستانی هفت ماه پس از شهادت پدر

بروجرد- دختر شهید «امید یاراحمدی»، از شهدای لرستان، شب گذشته و هفت ماه پس از شهادت پدرش متولد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دختر شهید «امید یاراحمدی»، از شهدای لرستان، شب گذشته و هفت ماه پس از شهادت پدرش متولد شد.

شهید «امید یاراحمدی» نهم اسفندماه ۱۴۰۴ در جریان حمله آمریکایی و صهیونیستی به پدافند هوایی دزفول به شهادت رسید.

کد مطلب 6974294

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    نظرات

    • شهادت IR ۱۶:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      51 3
      پاسخ
      از مسئولان ارتش درخواست دارم جوونهایی که همسران باردار دارند به جنگ نبرید .که بعد از ۷ ماه ازشهادت پدر بدنیا میان .چقدر ناراحت و متآثر هستیم از این اخبارهای ناراحت کننده .روحشان در آرامش ابدی .😭😭😭
      • IR ۰۷:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
        17 4
        هر انسانی در یه موقعیت مشخص از دنیا میره ،اون زمان رو خدا مشخص میکنه نه هیچ شخص دیگری ،چه بسا این شهید در خانه از دنیا میرفت،مگر هزاران نفری که تصادف کردن یا سکته بعد از اونا بچه ای دنیا نیومده
    • پیمان IR ۰۷:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      17 0
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      خیلی متاثر شدم
    • نادر IR ۱۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      20 0
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      ای شهدا شرمنده‌ام خدا نابود کند انشاالله کسانی را که باعث یتیم شدن این کودکان معصوم می‌شوند خداوند به همسران این شهدا قوت وقدرت بدهد
    • ناشنای IR ۱۶:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      22 1
      پاسخ
      تولدت مبارک دختر ایران

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