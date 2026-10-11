پیشرفت پروژه کاداستر اراضی ملی ۹۸ درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، علینقی حیدریان شامگاه یکشنبه در گردهمایی مدیران ستادی و استانی این سازمان در مازندران، بر لزوم پیگیری مستمر برنامه‌های حفاظت و امور اراضی و رفع موانع اجرایی در استان‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به تدوین و ابلاغ برنامه‌های این معاونت در ۱۹ محور اظهار کرد: مدیران کل منابع طبیعی استان‌ها باید با بررسی گزارش عملکرد شش‌ماهه، میزان پیشرفت برنامه‌ها را ارزیابی کرده و با شناسایی مشکلات و برگزاری نشست‌های تخصصی با معاونان حفاظت و امور اراضی، برای رفع موانع و انجام تعهدات اقدام کنند.

حیدریان تکمیل کاداستر اراضی ملی، تدقیق و استانی‌سازی نقشه‌ها، رسیدگی به پرونده‌های ماده‌واحده، رفع اختلافات با سازمان اوقاف و تعیین تکلیف مغایرت‌های مرزی را از مهم‌ترین اولویت‌های حوزه ممیزی اراضی برشمرد.

وی با بیان اینکه کاداستر اراضی ملی حدود ۹۸ درصد پیشرفت داشته است، خواستار تأمین ظرفیت اجرایی لازم برای تکمیل بخش باقی‌مانده شد و گفت: بخش مهمی از موارد حل‌نشده به تداخلات و اختلافات بین‌دستگاهی مربوط است که تعیین تکلیف آنها نیازمند همکاری دستگاه‌های مرتبط و مراجع ذی‌صلاح است.

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی همچنین با اشاره به وجود بیش از ۲۴ هزار پرونده معوق ماده‌واحده در ابتدای دوره مدیریتی اخیر، تعیین تکلیف این پرونده‌ها را از اولویت‌های جدی استان‌ها دانست.

وی افزود: پرونده‌های معوق باید بر اساس وضعیت موجود دسته‌بندی شوند؛ پرونده‌های دارای نقص مدارک، پرونده‌های واقع در پلاک‌های دارای تداخل رفع‌نشده و پرونده‌هایی که پس از تعیین تکلیف تداخلات، امکان رسیدگی قانونی و مختومه شدن آنها فراهم می‌شود، سه گروه اصلی این تقسیم‌بندی هستند.

اختلافات اراضی اوقافی با تطبیق آمار و همکاری دستگاه‌ها پیگیری می‌شود

حیدریان اختلافات مربوط به اراضی اوقافی را از دیگر موضوعات مهم حوزه حفاظت و امور اراضی عنوان کرد و خواستار هماهنگی بیشتر ادارات کل منابع طبیعی و اوقاف برای تعیین تکلیف پرونده‌های باقی‌مانده شد.

وی تأکید کرد: در مواردی که آمار پرونده‌های منابع طبیعی و سازمان اوقاف با یکدیگر مطابقت ندارد، مدیران استانی باید از طریق مکاتبات رسمی و برگزاری جلسات مشترک، نسبت به تطبیق اطلاعات اقدام کرده و نتایج را به ستاد سازمان گزارش دهند.

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان با اشاره به ضوابط قانونی تشخیص وضعیت اراضی پیش از ۱۶ آذر ۱۳۶۵ و تعیین حدود و حریم موقوفات، رعایت مقررات و صلاحیت قانونی دستگاه‌های مسئول را در بررسی این پرونده‌ها ضروری دانست.

وی همچنین از پیگیری تدوین تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد و اظهار کرد: تعیین محورهای مشترک برای رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای توافقات پیشین، با هدف کاهش اختلافات و جلوگیری از انباشت پرونده‌ها دنبال می‌شود.

حیدریان در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تفکیک و پیگیری اختلافات مرزی داخل استان‌ها و اختلافات میان استان‌ها تأکید کرد و همکاری با وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک و دیگر دستگاه‌های مرتبط را برای حل این مسائل ضروری دانست.

وی همچنین از بازنگری در دستورالعمل‌های مرتبط با تخصیص و واگذاری اراضی خبر داد و گفت: اصلاح دستورالعمل تخصیص، بازنگری در ماده ۷ و کاهش تعداد اعضای کمیته تخصیص استان‌ها با هدف تسهیل فرایندها، کاهش بروکراسی اداری و رفع مشکلات اجرایی در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته وی، اصلاح دستورالعمل‌های مربوط به معاملات و واگذاری‌ها نیز در حال پیگیری است و برخی از این موارد پس از نهایی شدن، برای تصویب و ابلاغ به رئیس سازمان ارائه خواهد شد.

ساماندهی پرونده‌های ماده ۳۴ و تکمیل اطلاعات سامانه‌ای

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی با اشاره به پرونده‌های مشمول ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، بر ضرورت بازبینی آمار استان‌ها و تفکیک پرونده‌ها بر اساس وضعیت حقوقی و اجرایی تأکید کرد.

وی ثبت دقیق اطلاعات و ایجاد سامانه‌های قابل اتکا را از الزامات مدیریت این پرونده‌ها دانست و اظهار کرد: ساماندهی اطلاعات می‌تواند به مدیریت بهتر سوابق، جلوگیری از تداوم بلاتکلیفی و تسریع در طی مراحل قانونی کمک کند.

حیدریان همچنین از برنامه بازنگری و تجمیع دستورالعمل‌های حوزه حفاظت و حمایت خبر داد و هدف از این اقدام را کاهش پراکندگی مقررات و ایجاد چارچوبی منسجم‌تر برای فعالیت استان‌ها عنوان کرد.

وی افزود: موضوعاتی از جمله نحوه پاسخگویی به استعلام‌های مرتبط با اجرای طرح‌ها، برآورد خسارت در عرصه‌های منابع طبیعی، تقویت پوشش حفاظتی، نصب دوربین‌های پایش، تأمین تجهیزات اطفای حریق، تکمیل اطلاعات سامانه‌ای و پایش آفات در فرایند بازنگری دستورالعمل‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در پایان بر ضرورت استفاده از گزارش‌های عملکرد، پیگیری مصوبات و هماهنگی مستمر میان مدیران ستادی و استانی برای تسریع در اجرای برنامه‌های حفاظت و مدیریت اراضی تأکید کرد.