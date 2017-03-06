همدان در جشنواره همگانی استعدادیابی پیشتاز است

هادی سبزواری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جشنواره همگانی استعدادیابی اظهار داشت: این جشنواره ورزشی بهصورت سراسری در تمامی استانهای کشور در حال برگزاری است و هر استان میزبانی سه تا پنج رشته ورزشی را برعهده دارد.
وی افزود: استانهمدان در ۷ رشته ورزشی کشتی، همگانی، پینگپنگ، اسکیت، جودو، کبدی و دوومیدانی میزبان جشنواره همگانی استعدادیابی ورزشی است.
رئیس هیئت همگانی استانهمدان با اشاره به زمان برگزاری اختتامیه این جشنواره گفت: اختتامیه این برنامه بیستم اسفندماه جاری به میزبانی هیئت ورزشهای همگانی همدان در سالن ۶ هزارنفری این شهر برگزار میشود.
وی با اشاره به تلاشهای اداره کل ورزش و جوانان استانهمدان بیان کرد: برای حضور عموم مردم در اختتامیه این جشنواره ۶ هزار کارت دعوت در حال توزیع است.
رئیس هیئت همگانی استانهمدان عنوان کرد: اختتامیه جشنواره با حضور ماهی صفت هنرمند مطرح کشور و چند هنرمند برجسته دیگر برگزار میشود و عموم مردم برای دریافت کارت دعوت تا روز چهارشنبه فرصت دارند در دفتر هیئت همگانی حضور یابند.
سبزواری با اشاره به برنامههای اختتامیه گفت: تجلیل از فعالان هیئتهای ورزشی حاضر در این جشنواره نیز انجام خواهند شد.
وی یادآور شد: در این مراسم مسئولان مطرح ورزش کشور و مسئولان اجرایی استانهمدان نیز حضور خواهند یافت.
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