بسته پیشنهادی تقویت امنیتی و دفاعی اروپا امروز ارائه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کونا، «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اظهاراتی از تصمیمش برای ارائه بسته پیشنهادی خود در نشست مشترک امروز وزرای خارجه و دفاع عضو اتحادیه اروپا خبر داد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از برگزاری این نشست در اینباره به خبرنگاران اعلام کرد: در نشست مشترک وزرای خارجه و دفاع، بسته پیشنهادی را به آن ها ارائه خواهم داد تا بر اساس آن تصمیمات فوری برای توانمندی های نظامی اروپا اتخاذ شود تا بتوانیم رویکرد واحد، منطقی و مؤثری را برای مأموریت های آموزش نظامی موجود اتخاذ کنیم.

«فدریکا موگرینی» در ادامه افزود: منظور از این اقدام، تشکیل ارتش اروپائی نیست؛ بلکه ایجاد روشی کارآمدتر در مدیریت امور نظامی مان را از آن انتظار داریم.

وی در ادامه چنین اقدامی را در راستای حرکتی رو به جلو در خصوص تقویت اروپا در حوزه های امنیتی و دفاعی توصیف کرد.