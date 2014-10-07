  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۵:۰۹

کمیسر سیاست خارجی اتحادیه اروپا:

اتحادیه اروپا باید برای امنیت خود با مسکو همکاری کند

اتحادیه اروپا باید برای امنیت خود با مسکو همکاری کند

"فدریکا موگرینی" کمیسر سیاست خارجی اتحادیه اروپا در خصوص مناسبات این اتحادیه با روسیه گفت که باید دیدگاه همسایه به مسکو داشته باشیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، "فدریکا موگرینی" در سخنان امروز خود در پارلمان اروپا همچنین خاطر نشان کرد: بروکسل باید به روسیه به عنوان یکی از همسایگان شرقی خود نگاه کند.

وی در ادامه تصریح کرد: ما باید با این کشور برای امنیت خود همکاری کنیم.

رئیس آینده دیپلماسی اروپا که در تاریخ 1 نوامبر ماموریت خود در اروپا را آغاز می کند، موضوع تحریم ضد روسیه را مطرح کرد و از بیانیه اخیر جنجالی جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا ابراز تعجب کرد.

بایدن هفته گذشته در سخنرانی خود در دانشگاه هاروارد در واقع اعتراف کرد که واشنگتن کشورهای اروپایی را بر خلاف اراده شان به اعمال تحریم علیه روسیه وادار کرده بود.

کد خبر 2384966

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها