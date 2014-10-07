اتحادیه اروپا باید برای امنیت خود با مسکو همکاری کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، "فدریکا موگرینی" در سخنان امروز خود در پارلمان اروپا همچنین خاطر نشان کرد: بروکسل باید به روسیه به عنوان یکی از همسایگان شرقی خود نگاه کند.

وی در ادامه تصریح کرد: ما باید با این کشور برای امنیت خود همکاری کنیم.



رئیس آینده دیپلماسی اروپا که در تاریخ 1 نوامبر ماموریت خود در اروپا را آغاز می کند، موضوع تحریم ضد روسیه را مطرح کرد و از بیانیه اخیر جنجالی جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا ابراز تعجب کرد.

بایدن هفته گذشته در سخنرانی خود در دانشگاه هاروارد در واقع اعتراف کرد که واشنگتن کشورهای اروپایی را بر خلاف اراده شان به اعمال تحریم علیه روسیه وادار کرده بود.