«پنج دری» برای نوروز آماده می شود/ تولید سریال باشگاه فیلم سوره

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمبرداری سریال کوتاه «پنج دری» به کارگردانی حسین دارابی به تازگی در یزد آغاز شده و قرار است در ایام نوروز ۹۶ روی آنتن رسانه ملی برود.

این مجموعه به عنوان نخستین سریال تلویزیونی باشگاه فیلم سوره، محصول مشترک این موسسه و مرکز بسیج سازمان صداوسیما است که در ۱۰ قسمت تولید می شود. «پنج دری» داستان یک خانواده پرجمعیت یزدی است که در فضایی طنز و شیرین روایت می شود. در این سریال از بازیگران بومی یزد استفاده شده است.

باشگاه فیلم سوره با توجه به تجربه موفق تولید آثار کوتاه «قابلمه»، «آلبالو خشکه»، «مزاحم» و «جیب کت» در استان یزد که مورد استقبال مخاطبان نیز قرار گرفت، طرح تولید این مجموعه داستانی با موضوع سبک زندگی اسلامی- ایرانی را آماده و اجرایی کرد. بنا بر این گزارش پخش سریال «پنج دری» در ایام عید نوروز ۹۶ از رسانه ملی خواهد بود.

باشگاه فیلم سوره حوزه هنری، پیش از این با تولید نخستین فیلم سینمایی خود با عنوان «بیست و یک روز بعد» به عرصه تولیدات سینمایی نیز ورود کرده بود.

لیست کامل عوامل سریال «پنج دری» عبارتند از: کارگردان: حسین دارابی، تهیه کننده: محسن غلامزاده مهرآبادی، نویسندگان: حسین حقیقی، مهدی طاهر، حسین دارابی، یاسین پورعزیزی، بازیگران: رضا ادهمی، اصغر باروتکوب زاده، علیرضا حائری زاده، صاحب حائری زاده، سجاد اسماعیلی، فاطمه مجیبیان، لیلا جعفریان، فاطمه آخوندی زاده، حسام حائری زاده، احلام برزگر، مهرسام حائری زاده، مدیر فیلمبرداری: احسان دادرس، طراح صحنه و لباس: محمدرضا رضایی، طراح چهره پردازی: محمدمهدی هدایتی، صدابردار: علی عبدالحسینی، صداگذار: مهدی جمشیدیان، تدوین: سیاوش کردجان، دستیار کارگردان و برنامه ریز: سمیه کریمی، مدیر تولید: کریم غلامزاده مهرآبادی، مجری طرح: باشگاه فیلم سوره، محصول باشگاه فیلم سوره و مرکز بسیج سازمان صداوسیما.