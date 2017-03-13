مسومیت غذایی در مسافرت را جدی بگیرید/ بهترین غذاهای سفر

دکتر زهرا عبدالهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در ایام عید نوروز سفر های نوروزی به اوج خود میر سد گفت: توجه به تغذیه و مواد غذایی مصرفی در سفر بسیار مهم است و با رعایت چند نکته ساده می توان از سفر خود بیشترین لذت را برد.

وی ادامه داد: یکی از مواد غذایی مهم و حساس اب مصرفی است. از آب چشمه،نهر و رودخانه برای آشامیدن استفاده نکنید. همیشه اب های بطری بسته بندی شده همراه داشته باشید و باقیمانده آب بطری های را در پشت شیشه وزیر تابش نورخورشید قرار ندهید. اگر از سلامت اب در جایی بی‌اطلاعید، آن را بجوشانید و بعد مصرف کنید.

عبدالهی در خصوص مصرف غذا در طول سفر، افزود: خوردن غذاهای شور که غالبا دررستوران های بین راهی ،غذاهای کنسروی ،انواع فست فود هاوجود دارد می تواند سلامت شما را به خطر بیندازد. اگر به مسافرت می روید، سعی کنید غذای بیرون را خیلی کم مصرف کنید. اما اگر مجبور شدید در رستوران غذا میل کنید رستورانی را انتخاب کنید که ظاهر رستوران، وضعیت کارکنان آن و شرایط بهداشتی محیط مناسب و کارکنان آن کارت بهداشتی معتبر داشته باشند. در صورت مصرف مواد غذایی کنسروی قبل از مصرف ۲۰ دقیقه بجوشانید و از مصرف کنسروهای بادکرده یا زنگ زده خودداری کنید. توصیه می شود به جای سالاد و سبزی خوردن در رستوران ها که احتمال آلودگی آن زیاد است، ماست بخورید. یک راه ساده و مطمئن آن است که از منزل با خود گوجه فرنگی و خیار و لیمو ترش شسته شده همراه داشته باشید و در رستوران در کنار غذایی که سفارش می دهید، از گوجه فرنگی و خیار خرد شده که همراه خود دارید، استفاده کنید.

عبدالهی ادامه داد: غذاهایی را که با خود به سفر می برید نیم پز نکنید، یا از همان اول غذا را کامل بپزید یا اینکه در مقصد اقدام به پخت آن کنید. غذاهایی مثل کتلت و کوکو یا تخم مرغ پخته برای سفر مناسب هستند و غذاهایی مثل الویه و کبا ب کوبیده ، کالباس و سوسیس بسیار حساس و فساد پذیر هستند. غذایی که برای بین راه تهیه می کنید ، نباید آبکی باشد.غذاهای آبکی مثل انواع خورش ها ، سریعتر فاسد می شوند چون میکروب ها و باکتری ها در فضای مایع ، محیط مناسب تری برای رشد و تکثیر دارند. غذایی را که برای سفر آماده می کنید، در طول راه کاملا خنک نگهدارید.

وی در ادامه تاکید کرد: به جای نوشابه های گازدار، همراه باغذا دوغ کم نمک وبدون گاز سفارش دهید. نوشابه های گازدار حاوی مقدارزیادی قند هستند مقدارزیادی کالری وارد بدن می کند که نتیجه اش اضافه وزن وچاقی است. ممکن است بگویید از نوشابه های بدون قند ویا رژیمی استفاده میکنیم ، ولی باید بدانید که حتی نوشابه های بدون قند هم حاوی مقادیر زیادی فسفات هستند که از جذب کلسیم غذا که برای استحکام استخوان ها ضروری است، جلوگیری می کند و نتیجه اش در دراز مدت پوکی استخوان خواهد بود.

عبدالهی در خصوص مصرف تنقلات در سفر، اظهار داشت: در طول راه به عنوان تنقلات، مقداری آجیل مثل نخودچی، کشمش، خرما، انجیر خشک، گردو، بادام، پسته و فندق کم نمک و یا تخمه های کم نمک بهمراه داشته باشید. این تنقلات بسیار سالمتروکم ضررتر از چیپس ، پفک و نوشابه های گازدار هستند. از خرید ومصرف چیپس هایی که به صورت فله عرضه می شوند خودداری کنید. این نوع چیپس ها معمولا حاوی مقدار زیادی نمک وروغن است و ممکن است روغن مورد استفاده در تهیه آنها کیفیت مطلوبی نداشته باشد، به این دلیل مصرف آنها حتی می تواند سرطانزا باشد.

مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با اشاره به اینکه بسیاری از افراد مایلند در طول مسیر، بساط پختن کباب و جوجه کباب برپا کنند که غذای سالم ، مطبوع و با کیفیتی خورده باشند توصیه کرد: باید توجه داشت که گوشت ومرغ را از منزل ودر ظرف یخ گذاشته و دقت کنید در طول راه و قبل از کباب کردن ، کاملا سرد نگهداری شود.از گوشت هایی که در هوای آزاد آویزان شده و به فروش می رسند استفاده نکنید. انواع میکروب ها و تخم انگل ها با مصرف این گوشت ها که ممکن است خوب هم پخته نشوند، به بدن منتقل می شود.

وی افزود: در موقع تهیه کباب وجوجه کباب، مواظب باشید که تمام قسمت های آن و به خصوص داخل آن کاملا حرارت دیده و به خوبی پخته شود تا در صورت وجود آلودگی احتمالی، با پختن از بین برود. کبابی که خوب پخته شده باشد، قهوه ایی رنگ است و اگر قسمت داخل کباب هنوز قرمز رنگ است، به این معنی است که پخته نشده و آلودگی احتمالی ان از بین نرفته است که نتیجه اش مسمومیت غذایی همراه با اسهال، استفراغ، دل درد ودل پیچه خواهد بود.