به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در آیین تجلیل از آزادگان به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی اظهار کرد: شما در اردوگاههای دشمن، پرچم عزت ایران اسلامی را برافراشته نگه داشتید و ثابت کردید که میتوان در سختترین شرایط نیز مؤمن، امیدوار و سربلند باقی ماند.
وی با بیان اینکه آزادگان، روایتگران زنده دفاع مقدس هستند، خطاب به آزادگان افزود: اگر بخواهیم نسل امروز و آینده را با واقعیتهای آن دوران آشنا کنیم، یکی از معتبرترین راویان این تاریخ، خود شما هستید؛ زیرا آنچه را دیگران از کتابها و اسناد میخوانند، شما با جان و زندگی خود تجربه کردهاید.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: آزادگان فقط یادگاران یک دوره تاریخی نیستند؛ بلکه سرمایههای زنده اجتماعی و فرهنگی کشورند.
زارع تصریح کرد: استان بوشهر نیز سرزمین مردمانی است که همواره در دفاع از ایران، اسلام و تمامیت ارضی کشور پیشگام بودهاند.
وی یادآور شد: امروز کشور ما بیش از هر زمان دیگری به وحدت، امید، اعتماد عمومی، کار و تلاش نیاز دارد.
در این آیین با حضور استاندار بوشهر، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر و مسئولان استانی، از آزادگان سرافراز استان تجلیل به عمل آمد.
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