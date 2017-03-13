به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست شورای سیاست‌گذاری هفدهمین دوره انتخاب بهترین کتاب سال دفاع مقدس با حضور جمعی از صاحب‌نظران، داوران، اندیشمندان و دبیران دوره‌های گذشته این برنامة ملی در سازمان ادبیات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس برگزار شد.

در این نشست که با حضور بهروز اثباتی، علی شجاعی صائین، حسن رسولی، محمد قاسم فروغی جهرمی، محمد حسین کریم‌پور و ... برگزار شد، حاضران به ارائه پیشنهادات خود برای برگزاری بهتر این دوره پرداختند و برنامه‌های متنوعی برای دورة هفدهم تصویب شد.

محمدقاسم فروغی مسئول اجرای این دوره در این نشست، در سخنانی عنوان کرد: هفدهمین دوره جایزه کتاب سال دفاع مقدس به داوری آثار منتشر شده در حوزه‌ها و شاخه‌های مختلف مرتبط با دفاع مقدس که طی سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ منتشر شده خواهد پرداخت و کار داوری آثار از ۲ ماه آینده پس از تدوین و تقسیم بندی موضوعی کتاب‌های موجود شروع خواهد شد.

وی همچنین از تدارک انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس در این دوره از منظر ناشران، نخبگان، نویسندگان و مخاطبان این کتاب‌ها خبر داد و گفت: مراسم پایانی هفدهمین دوره در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد.

به گفته فروغی در این دوره از جایزه همانند دوره قبل آثار منتشر شده در این دو سال از طریق کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری و دیگر مراکز جمع‌آوری کتاب‌های کشور(کتابخانه ها) احصا و پس از بررسی آثار راه‌ یافته به مراحل بعدی، کتاب‌های مرحلة نهایی ابتیاع خواهد شد.

وی همچنین افزود: فراخوان عمومی این جایزه به زودی منتشر و طی آن از ناشران و نویسندگان نیز تقاضا می‌شود که آثار خود را برای داوری در این برنامة ملی که در صورت امکان و ایجاد شرایط مساعد، بین‌المللی خواهد شد، به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.