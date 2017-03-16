خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: مشکلات مدیریتی استقلال برای هیچکس به اندازه منصوریان سخت نیست. کافی است خودتان را به جای این مربی جوان بگذارید که قبل از یکی از مهمترین بازی های عمرتان بازیکنان چهار روز تمام تمرین نمی کنند و شما به جای آنالیز و تمرین تاکتیک های مورد نظرتان مجبورید با عضو هیات مدیره درگیری لفظی داشته باشد و با اسپانسر جلسه برگزار کنید برای پول.

تیموریان و جپاروف

این همه در حالی رخ داده که در این بازی احتیاج مبرمی ممکن است به آندرانیک تیموریان و جپاروف داشته باشید اما آنها را هشت هفته قبل از دست داده اید و در نتیجه در این بازی بین المللی نیروی تجربه به اندازه کافی ندارید. همه این ها را داشته باشید تا برسید به جریمه کاوه رضایی بهترین گلزن و گل سازتان و بهنام برزای تان درست روز قبل از بازی بین المللی مهم شما که کاوه را از اردو دور می کند و بهنام را به شدت شاکی.

به این فکر کنید که شما منصوریان هستید و چه در ابتدای فصل و چه حالا در نیم فصل بازیکنان مد نظرتان را نمی گیرند و در اکثر موارد بازیکنان دیگری می گیرند و شما وسط راه فلج می شوید و البته سعی می کنید از جوان ها بازیکنان خوبی بسازید و آنها هم جواب اعتمادتان را تا حدودی می دهند تا این تنها خوش شانسی شما باشد در فصلی بسیار سخت.

اعصاب خراب بازیکنان

تصور کنید به بازی با سایپا رسیده اید و دو بازیکن دیگرتان توسط عضو هیات مدیره متهم به کارگردانی اعتصاب می شوند، تصور کنید با این شرایط شما باید سایپا را ببرید و در کورس بمانید، بعد از اعتصاب به خاطر عدم دریافت پول و پس از درگیری های شدید با هیات مدیره ای که مدام شما را با قلعه نویی مقایسه می کند و او را برتر از شما می داند.

منصوریان مشکلات زیادی دارد تصور کنید به بازیکنانتان برای شکستن اعتصاب قول می دهند که قبل از بازی با لوکوموتیو به آنها پول می دهند تا شب عید دست خالی به خانه نزوند اما از هیات مدیره خبر می رسد احتمالا تا بعد از عید از پول خبری نیست و شما می مانید و بازیکنانی که به زمین و زمان فحش می دهند و عصبی هستند و جلوی خانواده تحقیر شده اند.

مشکلات تاریخی استقلال

منصوریان مشکلات جدی دارد با این حال باید نمره قبولی به او داد، به اویی که شاید فکر می کرد مشکلاتش با قنبر زاده در نفت اوج مشکلات او خواهد بود اما در استقلال متوجه شد که شرایط بدتری از نفت هم می تواند وجود داشته باشد، شاید شرایطی سخت تر از همه تاریخ این باشگاه با مدیرانی که انگار اصلا فوتبال را نمی شناسند و کاری از دستشان بر نمی آید که هیچ، هر روز یکی دو تا بازیکنتان را درست قبل از بازی ها نقره داغ می کنند.

منصوریان برای آینده هم عصبی است، او کاوه را می خواهد، برزای را برای سال بعد می خواهد، اسماعیلی و نورافکن را لازم دارد، آنها را نساخته که بروند دنبال کارشان، آنها را نساخته که سال بعد از استقلال بروند. او آنها را ساخته تا برای استقلال و خودش بمانند، اما کسی نیست که با انها وارد مذاکره شود، اگر هم کسی باشد چقدر احتمال می دهید وقتی پول پارسال بازیکن را نداده اند، برای سال آینده آن بازیکن قراردادش را تمدید کند؟

منصوریان کار بزرگی انجام داده، با این شرایط ارزش کارش کم نیست، کافی است شرایط تیم او را با پرسپولیس بی حاشیه، با تراکنور سازی پرستاره و با ذوب آهن و سپاهان پولدار مقایسه کنید و عملکرد مدیران آنها را ارزیابی کنید.