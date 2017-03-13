قضاوت تیم داوری ایران در رقابت های فوتبال کاپ آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، دیدار دو تیم هانوی ویتنام و تمپینز سنگاپور از گروه G رقابتهای ای اف سی کاپ - ۲۰۱۷ آسیا در حالی روز چهارشنبه ۲۵ اسفند ۹۵ در هانوی ویتنام برگزار می شود که موعود بنیادی فر به عنوان داور وسط و آرمان اسعدی و سعید قاسمی به عنوان کمک های وی قضاوت این بازی را برعهده دارند. همچنین حسن اکرمی به عنوان داور چهارم تیم داوری ایران را همراهی خواهد کرد.

لازم به توضیح است، نماینده مسابقه از کره جنوبی و ناظر داوری از امارات برای این دیدار انتخاب شده است.