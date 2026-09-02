داداشی: ناپایداری جوی و کاهش دما در خراسان شمالی ادامه دارد

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، ادامه شرایط ناپایدار جوی را طی امروز تا اواسط روز فردا در استان انتظار داریم و طی این مدت افزایش وزش باد و وزش باد لحظه‌ای شدید پدیده غالب خواهد بود.

وی در ادامه افزود: در ساعت‌های بعدازظهر و شب رشد ابر و رگبار باران و رعدوبرق با احتمال جاری شدن روانآب و سیلابی شدن مسیل‌ها را برای مناطق نیمه شمالی به‌ویژه در غرب و شمال غرب استان پیش‌بینی می‌کنیم.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: با توجه به فعالیت سامانه بارشی در مناطق ذکر شده، دیروز هشدار سطح نارنجی صادر شد.

داداشی با اشاره به وضعیت دمایی استان تصریح کرد: از نظر دمایی، طی امروز تا جمعه روند کاهش نسبی دما را انتظار داریم.

وی در خصوص بارش شبانه‌روز گذشته خاطرنشان کرد: طی بارش شبانه‌روز گذشته بیشترین مقدار بارش از ایستگاه‌های زمان‌صوفی با ۸.۵ میلیمتر و مهمانک با ۷.۴ میلیمتر گزارش شد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی افزود: طی شبانه‌روز گذشته ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۱۰ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و اسماعیل‌آباد با بیشینه دمای ۳۸ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مناطق استان بودند.

داداشی بیان کرد: طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۱۸ و ۳۴ درجه سانتی‌گراد بود و در بین مراکز شهرستان‌های استان، فاروج با کمینه دمای ۱۳ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و جاجرم با بیشینه دمای ۳۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مراکز گزارش شدند.