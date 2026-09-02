هود آشپزخانه منزلی را در کاشان به آتش کشید

روح الله فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع حریق در یک منزل مسکونی در شهرک فاز ۲ ناجی‌آباد کاشان خبر داد و اظهار کرد: این حادثه بر اثر اتصالی برق هود آشپزخانه رخ داد و با حضور سریع آتش‌نشانان مهار شد.

وی ابراز کرد: پس از اعلام وقوع حریق، آتش‌نشانان ایستگاه شماره شش سازمان به سرعت به محل حادثه اعزام شدند و با حضور در منزل مسکونی، عملیات اطفای حریق را انجام دادند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی کاشان تصریح کرد: بررسی‌های اولیه نشان داد حریق از ناحیه هود آشپزخانه و در پی اتصالی برق آغاز شده است و آتش‌نشانان پس از مهار آتش، محل را ایمن‌سازی کردند.

وی با تأکید بر اهمیت توجه به ایمنی تجهیزات آشپزخانه گفت: هود آشپزخانه به دلیل تجمع چربی و قرار گرفتن در مجاورت اجاق گاز، در صورت رعایت نکردن نکات ایمنی می‌تواند به یکی از عوامل گسترش حریق در منزل تبدیل شود.

فدایی افزود: شهروندان فیلترها و قسمت‌های چرب هود را به‌صورت دوره‌ای تمیز کنند، فاصله استاندارد هود تا اجاق گاز را رعایت کرده و از قرار دادن وسایل و مواد قابل اشتعال در اطراف اجاق گاز خودداری کنند.

وی در پایان تأکید کرد: رعایت همین نکات ساده می‌تواند از وقوع بسیاری از حوادث و خسارات ناشی از حریق در آشپزخانه جلوگیری کند.