دیلم: با توهین به مقدسات مذاهب در فضای مجازی برخورد جدی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام نورعلی دیلم صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تأکید بر ضرورت تقویت سواد تقریبی در میان مدیران، کارکنان و فعالان فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: موضوع «سواد تقریب» یک مسئله تخصصی و ضروری است و باید بهعنوان یکی از پیوستهای دورههای آموزشی ضمن خدمت ادارات، نهادها و دستگاههای اجرایی استان مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در سالهای گذشته این موضوع از طریق استانداری پیگیری و نامهای برای طرح آن در سطح ملی ارسال شد و انتظار میرود با حمایت استانداری و ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، دورههای آموزشی ولو بهصورت مختصر با محوریت سواد تقریب برای کارکنان دستگاههای مختلف برگزار شود.
مدیر مرکز اسلامی گلستان با اشاره به نقش دوگانه رسانه در موضوع وحدت اسلامی اظهار کرد: رسانه میتواند هم نقش مؤثری در تقویت وحدت و همدلی میان اقوام و مذاهب داشته باشد و هم در صورت اتخاذ رویکردهای تحریکآمیز و غیرمسئولانه، زمینهساز سوءتفاهم، تعصب و تفرقه شود.
دیلم ادامه داد: اگر رسانه مبنای فعالیت خود را بر آگاهیبخشی، شناخت متقابل، احترام به یکدیگر و تقویت وحدت میان اقوام و مذاهب قرار دهد، میتواند به یک رسانه وحدتآفرین و موفق تبدیل شود.
وی با تأکید بر ضرورت آشنایی فعالان رسانهای و کاربران فضای مجازی با چارچوبهای قانونی در حوزه توهین به اقوام و مذاهب گفت: قانون برای مقابله با توهین به مقدسات مذاهب اسلامی و ایجاد اختلاف میان اقوام و مذاهب چارچوبهایی مشخص کرده است و لازم است ضمن شفافتر شدن مصادیق، این موضوع با جدیت دنبال شود.
مدیر مرکز اسلامی گلستان با اشاره به فعالیت برخی جریانها در فضای مجازی برای ایجاد اختلافات قومی و مذهبی گفت: از وضعیت موجود در فضای مجازی نسبت به توهین به مقدسات مذاهب اسلامی رضایت نداریم و از دستگاه قضایی انتظار داریم در این زمینه جدیتر برخورد کند؛ چراکه دشمن برای ایجاد گسلهای قومی و مذهبی برنامهریزی میکند و نباید اجازه داد وحدت جامعه اسلامی آسیب ببیند.
دیلم تأکید کرد: همه کسانی که در جمهوری اسلامی فعالیت میکنند باید قانون، بیانات امام خمینی(ره) و منظومه فکری رهبر معظم انقلاب را سرلوحه فعالیت خود قرار دهند و نمیتوان بخشی از این منظومه را پذیرفت و بخش دیگری را نادیده گرفت.
وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر پرهیز از توهین به مقدسات مذاهب اسلامی اظهار کرد: هر اقدامی که ندای تفرقه میان شیعه و سنی را سر دهد، آگاهانه یا ناآگاهانه در مسیر اهداف دشمن قرار میگیرد و باید میان تشیع انگلیسی و تشیع اسلام ناب محمدی(ص) تفاوت قائل شد.
مدیر مرکز اسلامی گلستان ادامه داد: رهبر معظم انقلاب با صدور فتوای صریح درباره حرمت توهین به مقدسات مذاهب اسلامی و همسران پیامبر اکرم(ص)، تکلیف را برای پیروان مکتب اهلبیت(ع) روشن کردهاند و عمل به این دیدگاه باید در رفتار اجتماعی و فرهنگی جامعه نیز نمود داشته باشد.
دیلم با قدردانی از نقش نماینده ولیفقیه در استان گلستان در تقویت وحدت و همدلی میان اقوام و مذاهب گفت: اگر امروز گلستان در حوزه وحدت و تقریب از وضعیت قابل قبولی برخوردار است، این دستاورد حاصل هدایت و راهبری مستمر آیتالله نورمفیدی، نماینده ولیفقیه در استان، و همراهی مجموعههای مختلف مردمی، حوزوی و فرهنگی است.
وی افزود: حساسیت نماینده ولیفقیه در استان نسبت به مسائل مرتبط با حقوق اهلسنت و وحدت اسلامی، موضوعی مستمر است و ایشان اجازه نمیدهند اقدامی برخلاف مصالح، حقوق و جایگاه اهلسنت در استان انجام شود.
مدیر مرکز اسلامی گلستان با اشاره به عملکرد ائمه جمعه شیعه و سنی استان اظهار کرد: از سال ۱۳۹۲ که در این مجموعه مشغول خدمت هستم، در هیچیک از تریبونهای نماز جمعه شیعه و سنی استان شاهد سخنی برخلاف وحدت و تقریب یا توهین و طعنه به مقدسات مذاهب نبودهایم و این موضوع یک دستاورد بسیار ارزشمند برای گلستان است.
دیلم خاطرنشان کرد: گرگان و ترکمنصحرا تنها نمونهای از همزیستی مسالمتآمیز میان شیعه و سنی نیستند، بلکه میتوانند بهعنوان الگویی برای جهان اسلام، کشور و سایر استانها معرفی شوند. این همزیستی هم افتخاری است که رهبر معظم انقلاب و بزرگان نظام بر دوش مردم گلستان گذاشتهاند و هم مسئولیتی که باید برای حفظ و تقویت آن تلاش کرد.
وی با تأکید بر مسئولیت سنگینتر دستگاههای فرهنگی، نظارتی و رسانهای در استان گفت: امروز از گلستان انتظار نمیرود یک مسئول، روحانی یا کارمند اقدامی انجام دهد که برخلاف مصالح وحدت و تقریب باشد؛ بنابراین آگاهی از قوانین و چارچوبهای مرتبط با توهین به مقدسات مذاهب اسلامی برای فعالان رسانهای و فرهنگی ضروری است.
مدیر مرکز اسلامی گلستان، نخستین وظیفه رسانهها را افزایش آگاهی و شناخت متقابل میان پیروان مذاهب دانست و گفت: بسیاری از سوءتفاهمها زمانی شکل میگیرد که ما شناخت دقیقی از عقاید و مبانی مذهبی یکدیگر نداریم.
دیلم افزود: اگر شیعه و سنی نسبت به مبانی اعتقادی و فقهی یکدیگر شناخت درست داشته باشند، بسیاری از برداشتهای نادرست برطرف میشود. برای نمونه، برخی مسائل فقهی میان مذاهب متفاوت است و نباید تفاوت در یک مسئله فقهی را به دشمنی یا اختلاف تعبیر کرد.
وی اظهار کرد: شناخت متقابل میتواند بسیاری از سوءتفاهمها را از بین ببرد و زمینه نزدیکی بیشتر پیروان مذاهب اسلامی را فراهم کند؛ از این رو رسانهها، دستگاههای فرهنگی و آموزشی باید این شناخت را بهصورت مستمر تقویت کنند.
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