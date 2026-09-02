عباس ارغوانی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز روند کاهشی دما در منطقه خبر داد و اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، حداکثر دمای ۳۸.۲ درجه سانتیگراد در منطقه ثبت شد که نسبت به روز قبل، کاهش پنج درجهای را نشان میدهد.
وی ابراز کرد: بررسی و تحلیل الگوهای جوی نشان میدهد این کاهش دما میتواند نشانه آغاز روند نزولی دما و ورود تدریجی منطقه از شرایط تابستانی به سمت پاییزی باشد.
رئیس اداره هواشناسی کاشان با اشاره به تداوم روند کاهش دما در روزهای آینده تصریح کرد: پیشبینی میشود کاهش دما تا اواخر هفته ادامه داشته باشد و بیشترین میزان افت دما در روز پنجشنبه رخ دهد.
وی خاطرنشان کرد: طی این روزها، آسمان مناطق موردنظر غالباً صاف خواهد بود و وزش باد ملایم تا متوسط نیز پیشبینی میشود که میتواند به تعدیل بیشتر دمای هوا در منطقه کمک کند.
ارغوانی با بیان اینکه کاهش دمای فعلی در چارچوب الگوهای جوی مورد بررسی قرار گرفته است، اظهار کرد: شواهد و دادههای موجود نشان میدهد روند دمایی در روزهای آینده همچنان کاهشی خواهد بود و از شدت گرمای تابستان کاسته میشود.
وی در پایان گفت: با توجه به شرایط و شواهد فعلی، انتظار میرود امسال منطقه پاییز زودرسی را تجربه کند و تغییرات دمایی محسوس، نویدبخش عبور تدریجی از روزهای گرم تابستان باشد.
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