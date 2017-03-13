علی معلم درگذشت/ وداع با پدر «دنیای تصویر»

به گزارش خبرگزاری مهر، علی معلم، مدیر مسئول و سردبیر نشریه «دنیای تصویر»، بنیان‌گذار جشن سینمایی تلویزیونی حافظ، مدرس، مجری و برنامه‌ساز و تهیه‌کننده‌ سینما امروز ۲۳ اسفندماه در سن ۵۴ سالگی و در پی ایست قلبی، دار فانی را وداع گفت.

علی معلم سال ۱۳۴۱ در دامغان متولد شد و در دهه شصت فعالیت مطبوعاتی خود را آغاز کرد و در سال ۷۱ با تاسیس ماهنامه «دنیای تصویر» فصل تازه‌ای را در مطبوعات و رسانه‌های سینمایی رقم زد.

معلم که به واسطه‌ تولید و اجرای برنامه‌هایی چون «جنگ هنر»، «از واژه تا تصویر»، «سینمای اندیشه» و... به چهره‌ای شناخته شده برای مخاطبان تبدیل شده بود، اولین جشن سینمایی و تلویزیونی خصوصی ایران را تاسیس کرد و تندیس حافظ را به منظومه‌ سینمای کشور افزود.

«شوکران»، «گاوخونی»، «ازدواج به سبک ایرانی» و «آل» از جمله تجربیات او در مقام تهیه‌کنندگی بود.

خبرگزاری مهر درگذشت وی را به خانواده اش و جامعه هنری و رسانه ای کشور تسلیت می گوید.