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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۷:۲۲

علی معلم درگذشت/ وداع با پدر «دنیای تصویر»

علی معلم درگذشت/ وداع با پدر «دنیای تصویر»

علی معلم تهیه کننده سینما و مدیر مسئول نشریه «دنیای تصویر» دقایقی پیش به دلیل ایست قلبی دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی معلم، مدیر مسئول و سردبیر نشریه «دنیای تصویر»، بنیان‌گذار جشن سینمایی تلویزیونی حافظ، مدرس، مجری و برنامه‌ساز و تهیه‌کننده‌ سینما امروز ۲۳ اسفندماه در سن ۵۴ سالگی و در پی ایست قلبی، دار فانی را وداع گفت.

علی معلم سال ۱۳۴۱ در دامغان متولد شد و در دهه شصت فعالیت مطبوعاتی خود را آغاز کرد و در سال ۷۱ با تاسیس ماهنامه «دنیای تصویر» فصل تازه‌ای را در مطبوعات و رسانه‌های سینمایی رقم زد.

معلم که به واسطه‌ تولید و اجرای برنامه‌هایی چون «جنگ هنر»، «از واژه تا تصویر»، «سینمای اندیشه» و... به چهره‌ای شناخته شده برای مخاطبان تبدیل شده بود، اولین جشن سینمایی و تلویزیونی خصوصی ایران را تاسیس کرد و تندیس حافظ را به منظومه‌ سینمای کشور افزود.

«شوکران»، «گاوخونی»، «ازدواج به سبک ایرانی» و «آل» از جمله تجربیات او در مقام تهیه‌کنندگی بود.

خبرگزاری مهر درگذشت وی را به خانواده اش و جامعه هنری و رسانه ای کشور تسلیت می گوید.

کد مطلب 3931634

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    نظرات

    • افشاری IR ۱۷:۲۸ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
      0 0
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      خیلی شوکه شدم خدا رحمتش کنه .
    • فرشته IR ۲۰:۴۵ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
      0 0
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      شوکه شدم از این خبر، خدا ایشان را بیامرزد .قدرت سخنوری،سواد و ادب ایشان بسیار بسیار مشهود بود. خیلی ها از نقدهای ایشان، سینما را آموختند.همیشه در قلب ما می مانید جناب معلم.
    • عادل رئیسی IR ۲۳:۳۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
      0 0
      پاسخ
      از شنیدن این خبر خیلی ناراحت شدم، چهره دوست داشتنی و شخصیت قابل احترام علی معلم دریاد و خاطر دوستداران سینما خواهد ماند ،از دست دادن این عزیز رابه خانواده محترمشان تسلیت عرض میکنم ، روحش شاد یادش گرام
    • فرهاد شعبانی IR ۰۱:۱۵ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
      0 0
      پاسخ
      درگذشت آقای علی معلم رو به خانواده عزیز ایشان و اهالی رسانه و مطبوعات تسلیت میگم . خداوند بیامرزد
    • برنامه نویسی اندروید IR ۱۰:۰۵ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
      0 0
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      روحش شاد
    • حمید ۱۶:۴۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
      0 0
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      روحشان شاد ایشان از چهره های برجسته فرهنک وهنر ایران بودند خاطره حضور ایشان در برنامه هفت هرکز از ذهنمون پاک نخواهد شد
    • محمد رادفر US ۰۰:۳۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
      0 0
      پاسخ
      بسیار متاسفم شدم.انسانی فرهیخته و با ادب و هنرمند و باشخصیت بودند.روحشان شاد.به خانواده محترمشان تسلیت عرض میکنم.

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