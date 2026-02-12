کامل شدن ترکیب مدعیانِ برنده با پیروزی گروه بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین و آخرین دیدار مرحله یک چهارم قابت های بسکتبال لیگ برتر بانوان باشگاه های کشور میان دو تیم گروه بهمن و ستاد ملی گاز برگزار شد. در این دیدار گروه بهمن حریف خود را با نتیجه ۹۰ بر ۶۵ شکست داد.

بازیکنان گروه بهمن که سال گذشته نایب قهرمان لیگ بسکتبال بانوان شدند در هر چهار کوارتر دیدار با ستاد ملی گاز با نتایج ۲۱ بر ۱۹، ۲۲ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۳ و ۲۲ بر ۱۸ حریفان شان را با شکست مواجه کردند.

این نتیجه در حالی رقم خورد که پیش از این، تیم های استقلال، آکادمی سحر و نفت آبادان نیز حریفان شان را شکست داده بودند. بدین ترتیب با پیروزی گروه بهمن، ترکیب تیم های مدعی برنده در دور نخست پلی اف اول لیگ بسکتبال زنان کامل شد.

مرحله یک چهارم لیگ بسکتبال زنا به صورت ۲ از ۳ برگزار می شود. دیدارهای دور دوم این مرحله از رقابت ها یکشنبه آینده (۲۶ بهمن) برگزار می شود. استقلال، آکادمی سحر، نفت و گروه بهمن در صورت پیروزی در دیدارهای پیش رو راهی مرحله نیمه نهایی می شوند و در غیر این صورت دیدارهای روزهای سه شنبه (۲۸ بهمن) تعیین کننده خواهد بود.

نتیجه کامل دیدارهای برگزار شده در دور نخست مرحله یک چهارم لیگ برتر بسکتبال زنان به این شرح است:

* قهوه باتسام مشهد ۵۸ - استقلال تهران ۷۵

* آکادمی نیکا ۵۲ - آکادمی سحر ۸۷

* کاسپین تهران ۶۱- پالایش نفت آبادان ۶۸

* ستاد ملی گاز ۶۵ - گروه بهمن ۹۰