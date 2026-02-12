به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی غروب پنجشنبه در جلسه شورای توسعه گردشگری گرمسار در محل دانشگاه ادیبان این شهر خواستار تدوین سند جامع برای توسعه این شهرستان از مسیر گردشگری شد و اظهار داشت: این سند می بایست مبنی بر همه ظرفیت های بومی و منطقه ای شهرستان نوشته شده شود.

وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت دانشگاهی در حوزه توسعه گردشگری گرمسار، افزود: این سند می تواند منتهی به ایجاد اشتغال، تقویت هویت فرهنگی و ایجاد نشاط اجتماعی شود.

فرماندار گرمسار با تاکید بر اینکه سند توسعه گردشگری باید بهبود معیشت مردم و ارتقا شاخص های فرهنگی و اجتماعی را نیز در بر گیرد، بیان کرد: این اقدام رونق اقتصادی شهرستان را نیز در پی خواهد داشت.

همتی با اشاره به اینکه گرمسار از ظرفیت های خوبی برای توسعه گردشگری برخوردار است، تصریح کرد: این ظرفیت مهم مغفول مانده و آنچنان باید مورد توجه قرار نگرفته است.

وی با اشاره به اینکه این سند گردشگری می تواند همه موارد فوق را محقق سازد، افزود: سیاست گذاری و تصمیم گیری بر اساس این سند کارآمد و قابل اجرا و به دور از سلیقه های فردی می‌تواند توسعه گرمسار را به همراه آورد.