ورک شاپ نوروزی تصویرگری دانمارک در خانه هنرمندان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، ورک شاپ نوروزی هنرجویان مدرسه سیلکر بورگ دانمارک با تدریس هدا حدادی پنجشنبه ۲۶ اسفند در خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
این کارگاه آموزشی با هدف بهره مندی از دانش تصویرگری ایرانی و معرفی هنر تصویرگری در ایران با تدریس هدا حدادی و همکاری علی بوذری همراه خواهد بود.
حدادی متولد ۱۳۵۶ در تهران و فارغالتحصیل رشته گرافیک از دانشکده هنرهای زیباست. حدادی کار در حوزه تصویرگری را از سال ۱۳۷۶ و با نشریاتی مانند «کیهان بچهها»، «سروش» و «دوچرخه» آغاز کرده و تا به حال تصویرگری نزدیک به ۴۰ کتاب را به عهده داشته است.
نخستین کتابی که حدادی تصویرگری کرده، بازنویسی «سیاستنامه» اثر «خواجه نظامالملک» وزیر «آلب ارسلان» و ملکشاه سلجوقی است. از دیگر آثار او میتوان به تصویرگری کتابهای «غصهپرداز»، «کوپهی ۱۱»، «شبهای سوری»، «پسری که شمردن بلد بود»، «چشمهای زمستانی»، «باز باران»، «چشمه ماه» و... اشاره کرد.
ورک شاپ نوروزی هنرجویان مدرسه سیلکر بورگ دانمارک پنجشنبه ۲۶ اسفند از ساعت ۹ تا ۱۷ در محل خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
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