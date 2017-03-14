معمای روابط عمومی استقلال/ هیات مدیره موافق، مدیرعامل مخالف

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی رحمتی کاپیتان استقلال در مصاحبه تندی که بعد از بازی با لوکوموتیو ازبکستان علیه هیات مدیره باشگاه انجام داد، اشاره می‌کند به فردی که برخی از اعضای هیات مدیره قصد دارند او را به باشگاه اضافه کنند تا برای آنها در رسانه‌ها تبلیغ کند. دقایقی بعد سید رضا افتخاری در جایی دیگر از ورزشگاه آزادی اشاره می کند که قصدی برای ایجاد تغییرات در هیات مدیره باشگاه ندارد.

با کنار هم قراردادن این دو صحبت که جداگانه از سوی کاپیتان و مدیرعامل باشگاه طرح می شود، مشخص می‌شود که صحبت‌هایی جدی برای ایجاد تغییرات در روابط عمومی باشگاه مطرح گردیده که البته هنوز اجرایی نشده است.

هیات مدیره باشگاه استقلال و یا بهتر است بگوییم یکی دو نفر از اعضای این هیات مدیره در آخرین نشست خود ایجاد تغییر در روابط عمومی این باشگاه را مطرح کرده و اصرار به اجرایی شدن این طرح دارند. تغییری که مدیرعامل و سرمربی با آن کاملا مخالف هستند. باید صبر کرد و دید که در آینده چه اتفاقی در این خصوص خواهد افتاد و سرانجام این اعضای هیات مدیره هستند که حرف خود را در این خصوص به کرسی می نشانند یا مدیرعامل باشگاه می تواند بر مواضعش ایستادگی کرده و از اعمال تغییرات ممانعت به عمل آورد.