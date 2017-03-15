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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۰۶

رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات؛

ستاد پیگیری ارتباطات نوروزی تشکیل شد/اعلام کانال ارتباطی مشترکان

ستاد پیگیری ارتباطات نوروزی تشکیل شد/اعلام کانال ارتباطی مشترکان

رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، از تشکیل ستاد نوروزی حوزه ICT به منظور خدمات‌رسانی و پاسخگوئی بهتر و مناسبتر به مشترکین اپراتورهای ارتباطی و فناوری اطلاعات در نوروز ۹۶ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر عمیدیان با اشاره به اینکه این ستاد با حضور نمایندگان رگولاتوری، اپراتورهای تلفن همراه و شرکت مخابرات ایران تشکیل شده است، گفت: براساس ابلاغ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، اپراتورهای موبایل موظف شده‌اند با برنامه‌ریزی مناسب در ایام نوروز به ویژه در جاده‌های پرتردد و نقاط سیاحتی و زیارتی مسافرپذیر نسبت به بهبود وضعیت شبکه و خدمات و همچنین افزایش ظرفیت با استفاده از ایستگاههای متحرک اقدام کنند.

وی افزود: پیش‌بینی کشیک‌های نوروزی در تمامی بخشهای فنی، نگهداری، تجاری، توسعه، فروش و پشتیبانی برای ارائه خدمات مناسب مشترکین و حضور مستمر در دفاتر و نقاط پاسخگوئی در کل کشور با اولویت مکانهای پرتردد توریستی، زیارتی و سیاحتی نیز از مواردی است که اپراتورها ملزم به اجرای آن هستند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه در ایام نوروز مصرف خدمات صوتی، پیامکی و اینترنت مشترکین نسبت به روزهای عادی افزایش می‌یابد، تصریح کرد: بر همین اساس اپراتورهای تلفن همراه موظف شده‌اند برنامه‌های ویژه‌ای را برای تخصیص ظرفیت مناسب و مدیریت خدمات داشته باشند که البته این موضوع از چند ماه قبل در دستور کار اپراتورها قرار گرفته و با شناسائی نقاط مرتبط برای بهبود و افزایش ظرفیت و خدمات اقدام کرده‌اند.

عمیدیان افزود: در اپراتور همراه اول شماره ۹۹۹۰ برای مشترکین این اپراتور و شماره ۰۹۱۲۹۹۹۰ برای مشترکین سایر اپراتورها، در اپراتور ایرانسل شماره ۷۰۰ برای مشترکین ایرانسلی و شماره ۰۹۳۷۷۰۰۰۰۰۰ برای مشترکین سایر اپراتورها، در اپراتور رایتل شماره ۲۰۰ برای مشترکین این اپراتور و شماره ۰۹۲۰۲۰۰۰۰۰۰ برای مشترکین سایر اپراتورها و در اپراتور تالیا شماره ۰۹۳۲۹۹۹۹ برای مشترکین این اپراتور و شماره ۰۹۳۲۹۹۹۹۰۰۰ برای مشترکین سایر اپراتورها و خط ثابت ۸۱۷۳ بعنوان کانال‌های ارتباطی مردم جهت پاسخگوئی تعیین شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی گفت: سامانه تلفنی ۱۹۵ و پایگاه اینترنتی www.۱۹۵.ict.gov.ir نیز برای دریافت نظرات مردم و ثبت و رسیدگی به شکایات مشترکین در ایام نوروز فعال است.

رئیس رگولاتوری با اشاره به احتمال افزایش وقوع حوادث در ایام نوروز از مردم تقاضا کرد از تماسهای بی‌مورد و غیرضروری با شماره‌های امدادرسانی، فوریتی و اطلاع‌رسانی شامل ۱۱۲ هلال احمر، ۱۱۰ فوریت‌های پلیسی، ۱۲۰ راهنمائی و رانندگی، ۱۱۵ فوریتهای پزشکی، ۱۲۵ آتش‌نشانی و ۱۴۱ اطلاعات جاده‌ها پرهیز کنند تا کارکنان این بخشها بتوانند با استفاده از این خطوط ارتباطی، خدمت‌رسانی بهتری به مردم داشته باشند.

کد مطلب 3932520

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