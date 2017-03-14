تحویل ۵ تعاونی از ۸ تعاونی منحله به موسسه اعتباری کاسپین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه ۱۳۹۵.۱۱.۱۱ در مورد موسسه اعتباری کاسپین به اطلاع می رساند این بانک در راستای تکالیف قانونی برنامه پنجم توسعه، قانون تنظیم بازار کار غیرمتشکل پولی مصوب سال ۱۳۸۳ و آیین نامه اجرایی این قانون و حسب مفاد مصوبه مورخ ۱۳۹۴.۰۸.۰۵ شورای پول و اعتبار با صدور مجوز موسسه اعتباری کاسپین با هدف ساماندهی تعاونی های اعتبار فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات، پیوند، بدرتوس و امید جلین مشروط به انحلال آنها موافقت کرد. متعاقباً بعد از انحلال تعاونی های یاد شده، مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین با سرمایه ۳۰۰۰ میلیارد ریال در مورخ ۱۳۹۴.۱۲.۲۷ و با هدف ساماندهی تعاونی های منحله مذکور صادر شد.

در همین راستا و براساس اعلام معاونت نظارتی بانک مرکزی، خوشبختانه با تلاش های به عمل آمده و اقدامات صورت گرفته با حمایت مسئولین محترم قضائی به استناد تفاهم نامه های تنظیمی میان هیات های تصفیه تعاونی های اعتبار منحله الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات و امیدجلین با هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین، تحویل دارائی های ۵ تعاونی اعتبار منحله ذکر شده از تعاونی های اعتبار منحله هشت گانه تاکنون به موسسه اعتباری کاسپین محقق شده است.

گفتنی است تلاش های بی وقفه و تمهیدات لازم با هدف تعیین تکلیف و نقل و انتقال دارائی های سه تعاونی اعتبار منحله فرشتگان، پیوند و بدرتوس نیز کماکان ادامه داشته و نتایج در این باره از طریق وب سایت بانک مرکزی اطلاع رسانی خواهد شد.