ساعات کاری مجموعه فرهنگی سعدآباد در نوروز ۹۶ اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد ضمن تبریک میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و همچنین فرا رسیدن سال نو به تمامی هموطنان و مردم عزیز ایران اعلام می دارد در طول تعطیلات عید نوروز سال ۱۳۹۶ مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد همه روزه از ساعت ۹ تا ۱۹ پذیرای بازدید کنندگان و علاقه مندان به تاریخ، هنر و میراث فرهنگی کشور است.

این مجموعه از تاریخ اول تا دوازدهم فروردین ماه تمامی روزها از ساعت ۹ تا ۱۹ فعال بوده و فروش بلیط تا ساعت ۱۶:۳۰ انجام می شود.

کاخ موزه های این مجموعه در روز۳۰ اسفند ماه سالجاری نیز از ساعت ۸ تا ۱۷ فعال خواهد بود.

چاپ دویست هزار نسخه بروشور فارسی و انگلیسی، نصب بنرهای تبریک نوروزی و استقرار استندهای راهنمای بازدید در محل مناسب، فروش بلیت به صورت الکترونیک ساماندهی تابلوهای راهنمای مسیر در محوطه ،پهن کردن سفره های هفت سین در تمامی موزه ها،گل آرایی محوطه باغ موزه و ساماندهی فضای سبز از جمله تسهیلاتی است که این مجموعه برای رفاه حال بازدیدکنندگان نوروزی تدارک دیده است.

مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد با وسعت ۱۱۰ هکتار و ۱۶ موزه و کاخ موزه در تمام ایام سال (به جز ایام سوگواری ) پذیرای بازدیدکنندگان داخلی و خارجی است.